Trans|Mission 02: Gamescom - Interview avec un dev de Koira

Oui oui, vous avez bien vu le titre. Malgré des heures de podcasts, j’ai encore du contenu à vous proposer venant tout droit de la dernière Gamescom.

Cette fois-ci, c’est une interview. J’ai eu le droit de m’entretenir avec Ben Lega, développeur et Creative Director du studio Tolima derrière le jeu Koira édité par Don’t nod. On parle production, design, rythme de jeu et de plein d’autres choses.