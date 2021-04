Quickload 36 : le diable au corps

En temps normal, on ouvre les news Quickload par une boutade sur la régularité du podcast, mais cela fait trois mois de suite qu’il arrive à l’heure. Alors, en toute simplicité, voici l’épisode 36 de Quickload, articulé autour de The Binding of Isaac Repentance Diablo II Resurrected et Stellaris , présenté par Noddus, enregistré par Hubert, et avec autour de la table Fougère, Gautoz et pour la première fois Luma.

Mais, vous le savez (ou pas d’ailleurs, si c’est la première fois que vous écoutez Quickload, bienvenue et fais comme chez ouat frero), la tradition est de démarrer l’épisode par un tour de table de news ou de recommandations perso. Sont ainsi évoqués les résultats financiers de l’Epic Games Store, la chaîne Youtube TierZoo, le dernier event Warzone ainsi qu’un autre podcast, Sound of Play.Difficile d’y échapper : sortie le mois dernier, Repentance est l’ultime extension de The Binding of Isaac. Nouveaux personnages, nouveaux niveaux, nouveaux items, nouvelles règles : Luma et Fougère font le tour des nouveautés d’un jeu qu’on croyait connaître par cœur. (Et en tendant l’oreille, vous entendrez au loin les sanglots étouffés de Nicaulas qui se désole de ne pas pouvoir être là pour en parler avec eux.)Après une pause musicale, Noddus revient sur Stellaris, le jeu de stratégie spatial de Paradox qui a bien évolué depuis sa sortie en 2016. Mais comme on est chez Paradox, il s’agira aussi de parler de trop nombreux DLC aux tarifs prohibitifs. (Et en tendant l’oreille, vous entendrez au loin les sanglots étouffés de Nicaulas qui, etc.)Enfin, Gautoz retombe en adolescence grâce à Diablo II Resurrected, dont une première session d’alpha technique a eu lieu en avril. Une BO inchangée, un bouton magique avant/après et une prise en charge de l’ultrawide l’ont visiblement rendu tout chose.Après ces morceaux de choix, il ne reste plus qu’à faire un tour de tops (Portal Reloaded, Repentance, Fez et Dorfromantik), de flops (Returnal, Humble Bundle, We Are The Caretakers et Don’t Forget Me) et d’attentes (Nier, Let’s Build a Zoo, Papetura, Harold Halibut, Vokabulantis et To The Rescue !) et à vous faire de gros bisous en vous disant au mois prochain (on espère). QuickLoad est également disponible sur iTunes et autres plateformes de podcasts comme Spotify , et si vous ne le trouvez pas, vous pouvez l'ajouter manuellement via ce flux RSS Ce podcast gratuit et sans publicité, est enregistré avec les moyens techniques de Gamekult. Si vous souhaitez apporter votre soutien au format, n'hésitez pas à donner quelques piécettes sur notre Tipeee ou à vous abonner au premium de Gamekult