Quickload 33 : Une tournée en Enfer

3 mois sans Quickload, on aurait presque crû que cette seconde édition du "rendez-vous des chonchons de la PC MR" était en train de suivre son vénérable géniteur dans la tombe. Mais non, malgré la distance et les contraintes calendaires, nous avons réussi à nous réunir une nouvelle fois pour discuter des JV qui occupent nos journées en ce mois d'Octobre. Et comme on s'était un petit peu manqué, l'épisode a dangereusement approché la barre des 3 heures passées devant le micro.

On commence par un point news "pas-rapide-du-tout" qui reviens sur la sortie de MGS sur GoG, le nouveau Syberia ou bien le rachat de Zenimax par Microsoft, un moment vrai "moment historique" dans le JV auquel nous avons pu assister depuis nos écrans respectifs.On enchaîne sur nos Flops (désormais chronométré) mais le MC a été très coulant sur les règles, on a donc fini par mal discuter de Halo, CoD parce qu'il prend trop de place, ou Wasteland 3 parce qu'il est vraiment *****.Enfin, on enchaîne avec les 3 gros jeux de ce podcast : Hades, Squad et l'early access de Baldur's Gate 3. On vous laisse deviner ce que chaque chroniqueur a pensé de chaque titre !