Quickload 32 : on r'Mesa

L’équipe de Quickload , responsable et soucieuse de sa santé et celle des autres, a décidé de respecter les gestes barrières pour sa reprise. La team Gamekult en plateau, la team Factornews à distance, et Hubert à la régie pour nous connecter. Et parce qu’on s’est dit que pour la reprise ça serait sympa de jouer en mode hard, on a calé l’enregistrement pile le jour où Gautoz devait assumer ses fonctions de rédac chef adjoint et filer en réunion. Deux fois. Avec un taulier intermittent, le reste de l’équipe se lâche et vous propose ainsi deux bonnes heures de discussions sur les jeux qui l’ont accompagné pendant le confinement.