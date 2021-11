​Vous n’y croyiez plus et pourtant nous voilà : après une interruption imprévue mais nécessaire, Quick Load est de retour, 6 mois plus tard. Et pour fêter ça, l’équipe s’est retrouvé en présentiel et en petit comité, avec une ribambelle de petits sujets à traiter.

Entre nos catégories classiques (news, flops, attentes), Deathloop, Inscryption ou encore Halo Infinite, ainsi qu’une sélection des jeux qui nous ont marqué depuis l’été dernier, il y a de quoi faire. Voici donc le menu, avec des timecodes pour vous y retrouver.3 :10 News3 :20 Exo One7 :00 « Peut-on sauver le jeu vidéo ? » de Bolchegeek https://youtu.be/2ij8NRLPhzI 8 :15 Cracking the Cryptic https://www.youtube.com/c/CrackingTheCryptic/videos 11 :45 GTA Trilogy19 :10 Deathloop48 :30 Halo Infinite1 :04 :40 The Trapper – Inscryption OST1 :06 :20 article de Pipomantis sur Daniel Mullins https://www.gamekult.com/actualite/avant-inscryption-daniel-mullins-s-amusait-deja-avec-son-medium-3050844321.html 1:07:00 Inscryption1 :26 :10 Outer Wilds1 :32 :40 Doki Doki Litterature Club +1 :35 :35 Danganronpa1 :36 :40 Forza Horizon 51 :41 :30 The Life and Suffering of Sir Brante1:44:45 Back 4 Blood1:50:30 Lara Croft Go1:51:00 Tomb Raider 20131:54:00 Dorfromantik1:55:25 Flops1:55:45 New World1:57:20 Battlefield 20421:58:30 Sable1:59:55 Baba Make Level2:01:15 Elden Ring2:02:20 Minecraft Caves and Cliffs Update QuickLoad est également disponible sur iTunes et autres plateformes de podcasts comme Spotify , et si vous ne le trouvez pas, vous pouvez l'ajouter manuellement via ce flux RSS Ce podcast gratuit et sans publicité, est enregistré avec les moyens techniques de Gamekult. Si vous souhaitez apporter votre soutien au format, n'hésitez pas à donner quelques piécettes sur notre Tipeee ou à vous abonner au premium de Gamekult