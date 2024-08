Factorcast Spécial Gamescom 2024 #1

Premier jour de salon et c'est la plongée dans le grand bain pour Newin et Xavor, heureusement guidés par papa Noddus le pro. Noddus qui a passé son tour cette fois-ci pour le petit résumé des jeux que nous avons pu admirer.

Monster Hunter, du matos pour bagnoles virtuelles et un coup de coeur dénommé Cairn, dans ce podcast enregisté très tard dans notre appartement de luxe aux milles et unes peintures, nous revenons sur notre journée de déniaisage dans un Kolnmesse encore pas trop bondé. En vous souhaitant une bonne écoute et nous vous donnons rendez-vous demain !