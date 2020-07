Xbox : vers la fin du jeu en ligne payant ?

Il n'est plus possible d'acheter 12 mois d'abonnement au Live Gold. Microsoft ne vend plus que des abonnements d'un mois et de trois mois . Trois mois correspond grosso modo à la sortie de la XSeX donc on se demande si Microsoft ne va pas rendre le jeu en ligne gratuit prochainement. Cela expliquerait pourquoi le Game Pass Ultimate va contenir l'abonnement à xCloud sans changer de prix. En tant que joueur PC grincheux, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi le jeu en ligne est payant sur consoles : le service proposé n'est pas supérieur et les serveurs dédiés ne sont pas une garantie.