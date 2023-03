Hellblade II : carnet de voyage

Senua's Sage: Hellblade II a été annoncé en 2019 . La dernière fois qu'on vraiment entendu parler de lui, c'était fin 2021 au Geoff Winter Show . Depuis, plus rien. Mais ça change enfin aujourd'hui avec Ninja Theory qui nous partage une vidéo de leurs vacances en Islande : ils prétendront que c'est pour prendre des photos des environnements qui seront ensuite retranscrits dans le jeu avec une précision chirurgicale grâce à la photogrammétrie, mais personne n'est dupe. On tolère quand même parce que ça fait toujours plaisir de voir des images de si jolis paysages. Et pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder la vidéo (ou pas envie de se faire du mal parce qu'ils sont actuellement coincés dans un bureau gris à la Défense) : non, il n'y a toujours pas la moindre info sur un semblant de date de sortie.