TGA 2021 : Hellblade II avance à pas de géants

Annoncé en même temps que la Xbox Series X en 2019, Senua's Saga: Hellblade II n'a depuis eu de cesse de se faire le plus discret possible. Du coup, quand on a droit à une nouvelle vidéo du jeu, c'est un peu la fête. Et quelle vidéo que celle dévoilée hier pendant les Game Awards, qui nous montre un jeu à tomber par terre, et nous donne une idée de ce à quoi on aura droit durant les années à venir quand les studios n'auront enfin plus à se traîner les boulets PS4 et Xbox One. Par contre, toujours aucune date de sortie, messieurs-dames de Ninja Theory il va falloir vous décider à cracher le morceau.