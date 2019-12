Nouveau jeu : Senua’s Saga: Hellblade II

Ninja Theory a été racheté par Microsoft en 2018 et ils bossent actuellement sur Bleeding Edge , un jeu multi en 4 contre 4. Mais ils bossent aussi sur la suite d' Hellblade . Baptisée Senua’s Saga: Hellblade II, ce sera u ne exclu Xbox Series X Microsoft a présenté la première bande-annonce du jeu durant les Game Awards. On n'est pas trop sur de ce qu'on voit mais c'est fort joli et on nous dit que c'est du temps réel. Au fond, c'est peut être cela l'arme secrète de Microsoft : 14 studios internes prêts à en découdre avec ceux de Sony. Si la PS4 a gagné la guerre de la génération actuelle, c'est grâce à un prix de lancement plus bas mais surtout grâce à des exclus en béton.