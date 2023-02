Grammies : and the winner is…

En juin 2022, on vous avait annoncé que la NARAS s'était décidée à créer une nouvelle catégorie pour la cérémonie des Grammies pour la “meilleure bande sonore pour jeux vidéo et autres médias interactifs”. En novembre de la même année, on vous avait donné la liste des nominés . On connaît la gagnante depuis hier soir et c’est Stephanie Economou qui remporte ce premier Grammy, pour sa composition Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök . Toutes nos félicitations à elle.