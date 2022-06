Grammies : La musique de jeux vidéo à l'honneur

« Nous sommes ravis d'honorer ces diverses communautés de créateurs de musique à travers les prix et les modifications nouvellement créés, et de continuer à cultiver un environnement qui inspire le changement, le progrès et collaboration. [...] La priorité absolue de l'Académie est de représenter efficacement les musiciens que nous servons, et chaque année, cela implique d'écouter nos membres et de s'assurer que nos règles et directives reflètent notre industrie en constante évolution.».

Ça ne remonte pas à si loin, mais en 2011 Christopher Tin avait créé la surprise et remporté le Grammy Award du "meilleur arrangement" pour son morceau Baba Yetu apparaissant dans le jeu Civilization IV . Puis plus rien jusqu'à cette année, où cette fois c’est Charlie Rosen et Jake Silverman qui ont eu ce prix également avec le titre Meta Knight’s Revenge dans Kirby Superstar . C'est surement pourquoi la National Academy of Recording Arts and Sciences (NARAS) s'est dit qu'il était peut-être temps de créer une nouvelle catégorie pour la cérémonie des Grammies. Ainsi naquit le prix de la “meilleure bande sonore pour jeux vidéo et autres médias interactifs”.Le Président de la NARAS, Harvey Mason Jr, y est même allé de sa petite larme :Un pronostic pour le gagnant de l'année prochaine ?