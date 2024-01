Pour fêter les 6 ans de Celeste , l'équipe du jeu s'est réunie pour nous offrir Celeste 64 : Fragments of the Mountain , une réinvention 3D de leur platformer iconique. Comme ce sont des gens bien, ils filent même le code source Et pour patienter en attendant leur prochain jeu, Earthblade , vous pouvez toujours (re)faire les deux versions PICO-8 de Celeste, la première qui a inspiré la version commerciale, et la seconde , sortie pour fêter les trois ans de cette dernière.