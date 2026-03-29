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Xbox Partner Preview du 26/03/26 : le gros résumé
On ne l’attendait pas aussi rapidement, mais Xbox revient avec un nouvel Xbox Partner Preview, le précédent datant de novembre 2025. Une grosse présentation de 30 minutes, avec toujours Aaron Paul aka Jesse Pinkman pour nous présenter les quelques 19 jeux à venir les machines Xbox, mais pas que, puisque ça sort aussi sur PC et Switch 2. C’est parti !
Bières et restau coréen avec padanaguaCe n’est pas un nouveau jeu, mais plutôt la raison du retard de cet article. Ce Xbox Partner Preview s’étant déroulé ce jeudi, j’avais d’autres choses de prévues et, très honnêtement, j'avais aussi totalement oublié ce rendez-vous. Mon planning était assez blindé, je n’ai trouvé du temps qu’aujourd’hui.
Nantais, nantaises, seriez-vous reconnaître ce bar ?
Aussi, cette présentation balance des Xbox Series X|S, PC Xbox, Xbox Cloud Gaming et Xbox Play Anywhere, que je remplacerai par un Xbox Series et PC pour plus de lisibilité. Et on notera aussi qu’à partir de cette année, Microsoft ne cache plus les autres plateformes. Si un jeu sort sur Xbox et PC, mais aussi sur PS5 et/ou Switch et Switch 2, c’est noté. Comme quoi, la transformation s’effectue bel et bien du côté du gros X vert vers une sorte de plateforme de jeux.
Hunter: The Reckoning - DeathwishOn commence avec un jeu Nacon qui, il faut le rappeler, est totalement dans la mouise. Le développement de Hunter: The Reckoning - Deathwish est cependant assuré par Teyon (Pologne). Clairement, l’ambiance n’est pas à la fête puisqu’il s’agit d’un jeu d’action en FPS dans l’univers du World of Darkness, donc blindé de vampire (d’où provient Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2), de loups-garous et autres démons et momies. Notons aussi que le studio est aussi auteur de RoboCop: Rogue City, un jeu tout en lenteur, que l’on retrouvera (la lenteur, pas RoboCop) dans cette nouvelle aventure.
Mais il faudra patienter très fort, puisque le titre est pour le moment prévu pour l’été 2027 sur Xbox Series, PS5 et PC. Enfin, s’il sort, vu les soucis de Nacon.
Wuthering WavesChangement total de décors avec Wuthering Waves en provenance de la Chine et plus particulièrement du studio Kuro Games. Un petit studio de 1500 employés, détenu à 51,4% par Tencent, et qui a déjà sorti le très joli free-to-play Punishing: Gray Raven sur mobile et PC. Et bien avec Wuthering Waves, disons qu’ils reprennent un peu la même recette : un action-RPG en monde ouvert avec une grosse composante gacha, des personnages très stylisés et des combats qui pètent la gueule. C’est déjà dispo sur Android, iOS, PS5, PC, MacOS et ça arrive sur Xbox Series en juillet prochain.
The Expanse: Osiris RebornNon, je ne vais pas faire une actu en titrant “ce jeu ressemblant à Mass Effect va faire trembler la galaxie”, parce que vous êtes sur Factornews et que je vous respecte. Néanmoins, il est clair que The Expanse: Osiris Reborn s’inspire de ce qui se fait de mieux, et Owlcat Games (basé à Chypre) ne cache pas trop sa passion pour la série de BioWare. À l’époque son annonce au Future Games Show Summer Showcase 2025, notre billou95 avait déjà dit “j'en veux dans mes veines”. Et bien il semblerait que ce soit vraiment pas mal d’après cette nouvelle bande-annonce. Mais il faudra attendre, puisqu’il est prévu pour le printemps 2027 sur PS5, Xbox Series et PC.
Grave SeasonsVoyons maintenant ce qui se passe du côté de Perfect Garbage, qui signe là son second jeu après le moyen Love Shore. Cette fois-ci, le studio s’éloigne du visual novel pour aller dans un autre genre qui fonctionne très bien ces dernières années : un jeu de simulation agricole, avec un peu de narration, tout en pixel art. Cependant, Grave Seasons d'être loin du petit cosy game où tout le monde est mignon. Dans la petite ville d'Ashenridge, il y a un problème : un habitant est un tueur en série. Il va donc falloir travailler la terre, potentiellement trouver l’amour, mais aussi enquêter avant de se faire zigouiller. C’est prévu pour le 14 août 2026 sur Switch, PS5, Xbox Series et PC. En plus de cela, une démo arrive bientôt.
Serious Sam: ShatterverseDes anniversaires, il y en a beaucoup cette année, dont les 25 ans de Serious Sam. Les plus jeunes ne connaissent probablement pas cette série, donc dites-vous juste qu’il s’agit d’un FPS un peu zinzin et parfaitement adapté à une fin de journée pourrie par le boulot. Ce Serious Sam: Shatterverse est développé par les canadiens de Behaviour Interactive à qui on doit principalement Dead by Daylight. Pour l'édition de ce retour d’une licence débile, on retrouve Devolver Digital, donc tout est logique pour le moment. L’intrigue change cependant totalement, puisqu’on y jouera plusieurs Sam ! Une sortie de multiverse de Serious Sam. Fallait y penser. Pour le reste, on est dans la même ambiance qu’avant, mais en multijoueurs jusqu’à 5. On verra ce que ça donne courant 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.
Stranger Than HeavenDire que j’attends Stranger Than Heaven est un euphémisme. Le prochain jeu de Ryu Ga Gotoku Studio qui devra cohabiter avec les Yakuza, n’en finit plus de nous mettre des tartes dans la gueule à chaque présentation. Et encore une fois, c’est le cas avec cette nouvelle bande-annonce qui déboîte, tout en bagarre et en rythme. Néanmoins, Sega nous donne rendez-vous d’ores et déjà le 7 mai prochain pour une présentation bien plus complète. Pour le moment, on devra se contenter de cette vidéo nous annonçant qu’il y aura bien plus d’une époque dans ce jeu : 1915, 1929, 1943, 1951 et 1965. On sait aussi que l’on visitera Osaka, mais aussi le quartier fictif de Kamurochō à Tokyo que l’on connaît via les Yakuza. Peut-être qu’à un moment ou un autre, il y aura une connexion entre ce jeu et la série ? Nous verrons bien. Dans tous les cas, RGG Studio nous prépare 5 villes sur 5 époques, ce qui représente un travail assez immense.
Évidemment, nous n’avons toujours pas de fenêtre de sortie, mais c’est prévu sur PS5, Xbox Series et PC.
Super Meat Boy 3DDéjà annoncé depuis le Xbox Games Showcase en juin 2025, Super Meat Boy 3D revient nous rappeler qu’il n’est pas encore sorti. Mine de rien, retranscrire le gameplay 2D de SMB à une vue en 3D sera assez compliqué.Que dire de plus ? Rien, à part qu’on verra cela manette en main ou par la fenêtre. C’est prévu ce 31 mars 2026 sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC.
Forever AgoDès les premières images, Forever Ago sent bon le titre indépendant souhaitant raconter une histoire toute tristoune comme les 6 ans de développement qu’il a fallu à Third Shift pour enfin proposer son jeu, avec l’aide de Annapurna Interactive pour l’édition. C’est donc parti pour un road trip en van avec un vieux en quête de sens à sa vie, sous le bon son d’une guitare sèche et d’une direction graphique très proche du du cell-shading / cartoon avec des couleurs chaudes. On aime, on sait ce que l’on aura devant ce genre de jeu, on est comme à la maison. C’est prévu pour cet automne sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC.
Ascend to ZeroPour les plus énervés, il reste encore Ascend to Zero, un rogue like dans lequel il est possible d’arrêter le temps un court instant pour péter la gueule des méchants, le tout sur fond de musique électro. Ça a l’air chouette, même si la direction artistique ne m’envoute pas totalement. Dans tous les cas, le titre de Flyway Games (Corée du Sud) est prévu pour le 13 juillet sur Xbox Series et PC.
DispatchDéjà sorti sur PS5 et PC sur la période du 22 octobre au 12 novembre 2025, puis sur Switch et Switch 2 le 28 janvier dernier, Dispatch s’annonce évidemment aussi sur Xbox Series, mais cet été. Si jamais vous ne connaissez pas, direction notre preview.
Alien DeathstormOn repart sur un FPS à base de gros aliens dans l’espace, avec Alien Deathstorm, développé par Rebellion Developments. Le jeu studio anglais montre qu’il en a encore une fois sous la pédale et qu’il peut faire autre chose que du Sniper Elite. Cependant, rien à voir avec la licence cinéma, puisque ce jeu nous porte juste dans l’espace, sur une lointaine planète pas forcément très accueillante pour un petit humain, que ce soit par ses conditions météos ou ses grosses bestioles. Il faudra patienter pour le voyage dans l’espace, puisque Alien Deathstorm n’est pas attendu avant 2027 sur PS5, Xbox Series et PC.
Frog SqwadEn attendant, on pourra s’amuser (ou non) avec Frog Sqwad, en développement chez Panic Stations. Pour informations, il s’agit d’un nouveau studio créé par d’anciens de Mediatonic à qui on doit Fall Guys. On retrouve plus ou moins le même délire sans la partie Battle Royale, mais avec une composante multijoueur jusqu’à 8. Un jeu parfait pour les streamers en herbe. C’est prévu pour le mois de juin 2026 sur Xbox Series et PC.
Bluey’s Happy SnapsN’ayant pas d’enfant, je ne connais Bluey que rapidement. Mais si vous avez des gamins, vous connaissez probablement et vous serez heureux (ou pas) de savoir que Bluey’s Happy Snaps est un petit jeu de photos retraçant probablement les meilleurs moments de la série. J’en sais rien en fait. Cependant, on voit bien que ça n’a pas dû coûter très cher à Gameloft puisque c’est prévu pour cet automne sur Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox Series et PC.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of HopeVous savez déjà tout le bien qu’on pense de S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl. Alors si je vous dis qu’une extension, S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope va débarquer, c’est normalement plutôt cool non ? Dans celle-ci, il est donc question de repartir en vacances à Chornobyl pour une bonne douzaine d’heures de jeu supplémentaire. Notez aussi que GSC Game World a prévu une troisième extension. En attendant, cette première extension est prévue pour cet été sur PS5, Xbox Series et PC.
Mossa: Dirty FateOn commence à avoir l’habitude, mais Mossa: Dirty Fate s’annonce comme étant un énième gros jeu AAA qui tabasse les rétines en provenance de Corée du Sud. Après Phantom Blade Zero chez S-Game, Woochi the Wayfarer chez Nexon (dont on a pas parlé tient), mais aussi pas mal d'autres gros jeux du style en Chine, on a donc droit à un nouveau gros titre, cette fois-ci en développement chez Iggymob. Calmons-nous tout de même, puisque Iggymod est surtout connu pour la licence Gungrave, pas vraiment une référence. Mais on va laisser sa chance à Mossa: Dirty Fate, qui a la bonne idée de se dérouler en 1670, lors de la grande famine de Kyungshin, sous le règne du roi Hyeonjong de la dynastie Joseon. Ça regarde beaucoup de kdramas ici, notamment l’excellent Bon Appétit, Your Majesty (dispo sur Netflix), donc je connais bien !
Bon par contre, on se retrouve encore une fois devant un jeu d’action-aventure à base de combat à l’épée, le tout avec des ralentis et des gros ennemis. Ce défouloir culinaire débarque courant 2027 sur PS5, Xbox Series et PC.
The Eternal Life of GoldmanAh ! Potentiellement le plus beau jeu de cette présentation, le jeu de Weappy Studio a de quoi nous donner envie. Bon par contre, il est grand temps que The Eternal Life of Goldman sort vraiment, pusiqu’on l’attend depuis sa présentation au THQ Nordic Digital Showcase 2024. Ça commence à faire long… Et il faudra encore attendre, puisque cette petite merveille graphique est toujours prévue courant de l’année 2026 sur Switch, PS5, Xbox Series et PC.
VauntedAutre nouveauté de cette présentation, Vaunted se montre comme étant un RPG tactique. Mais je dois avouer ne pas du tout être emballé par ce titre de Lost Lake Games, petit studio indépendant avec une équipe basée à Seattle et autre part dans le monde. Au moins, Vaunted a une direction artistique pour lui, c’est déjà pas mal. Sinon, ça sort quelque part cette année sur Xbox on PC et PC.
Hades IIJe ne présente plus Hades, ni même sa suite Hades II, deux jeux que je n’ai pas fait du tout. Peut-être qu’un jour, j’aurais le temps et l’envie de m’y mettre. Le studio Supergiant Games annonce tout simplement que leur jeu sort enfin de l’emprise du méchant Nintendo, puisque sorti en priorité consoles sur Switch et Switch 2 en septembre 2025, mais aussi du terrible PC qui garde captif le jeu depuis mai 2024 avec son early access. Bref, le supplice est enfin terminé et les joueurs et joueuses sur PS5 et Xbox Series pourront partir à l’aventure dès le 14 avril 2026.
Artificial DetectiveEt on termine ce gros résumé avec Artificial Detective, encore une nouveauté. Bon par contre, pour l’ambiance, on repassera côté nouveauté, puisqu’on a encore devant nous un jeu blindé de cyberpunk, avec un robot humanoïde qui a un job : détective. Il doit même enquêter sur une affaire qui intéresse les robots (pourquoi ?), celle de l'extinction des humains. Enfin, pas vraiment, puisqu’il reste tout de même un gamin. Et vous l’aurez devinez, il est question de partir à l’aventure en protéger cet enfant qui sera, évidemment, plus pénible que jamais.
C’est le studio Vivix qui est au manette, leur premier jeu, malgré une équipe qui a déjà bossé sur des gros titres comme Call of Duty: Modern Warfare 2, Control, Hunt : Showdown 1896 ou le remake de Dead Space, mais aussi dans l'animation avec Love, Death & Robots sur Netflix. Au moins, on est certain que les scènes cinématiques seront belles ! En attendant, cette note d’intention se fera attendre, puisque la sortie n’est pas prévue avant 2027, sur PS5, Xbox Series et PC.
J’ai beau chercher, je ne trouve aucun jeu sortant exclusivement sur Xbox Series. De fait, l’intérêt d’acheter cette console devient de plus en plus compliqué. Malgré tout, Xbox signe tout de même un paquet de bons jeux et de promesses, tout en essayant encore et toujours de draguer le marché asiatique.