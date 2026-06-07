Wholesome Direct 2026, le résumé garanti sans farming-sim

Wholesome Direct 2026, c'est beaucoup trop de farming-sim, de jeux de décoration en tous genres et de cosy city builders. Vous me connaissez, j'ai la lourde tâche chaque année de retirer les deux ou trois jeux qui sortent du lot de cette heure de direct, et cette année encore, ce fut difficile.

In The Drift

The Wandering Village: The Last Leviathan

Deer & Boy

Petal Runner