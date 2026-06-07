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Wholesome Direct 2026, le résumé garanti sans farming-sim
par billou95, email @billou_95
Wholesome Direct 2026, c'est beaucoup trop de farming-sim, de jeux de décoration en tous genres et de cosy city builders. Vous me connaissez, j'ai la lourde tâche chaque année de retirer les deux ou trois jeux qui sortent du lot de cette heure de direct, et cette année encore, ce fut difficile.
In The DriftDans In The Drift, vous avez une mission : réparer Internet dans l'espace ! Embarquez avec l'ingénieure Luna à bord d'un vaisseau direction The Belt pour reconnecter ses habitants au monde moderne, aux chatons mignons et aux conférences post-E3. Plateforme, puzzles et aventure sont au programme de ce jeu absolument charmant aux animations en stop-motion. Sortie à déterminer sur PC.
The Wandering Village: The Last LeviathanOh chic, un DLC pour le city-builder à dos de créature fantastique. Le contenu ajoute une nouvelle créature aquatique et une mécanique obligeant à conserver des zones humides sur le dos de la bestiole. On y trouvera évidemment de nouvelles ressources, bâtiments et arbres technologiques. Sortie à venir sur PC et consoles.
Deer & BoyCa passera ou ça cassera pour Deer & Boy. J'avais pu y jouer à la Gamescom l'année dernière et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il restait du boulot pour que le jeu soit à la hauteur des ambitions de son créateur. Pour rappel, on est devant un cinematic platformer qui met en scène un jeune garçon et un cerf qui vivront des aventures au fil des ans. En tout cas, il arrive le 23 juin prochain sur PC et consoles et on jugera sur pièce.
Petal RunnerEtre un livreur Deliveroo/Uber/Amazon, c'est le rêve du jeune Cali et de son chat mignon Kira dans Petal Runner. Dans ce jeu tranche de vie tout en pixel-art mauve tout droit sorti d'une Game Boy, on y accomplira différentes missions tout en nouant des liens avec les habitants de la ville. Les animations sont nombreuses, la musique est cool, j'espère juste qu'on ne s'endormira pas devant le jeu à sa sortie cette année sur PC.
Et puisqu'on parle de dodo, si vous avez du mal à vous endormir, plutôt que des gommes à la con, je ne saurai que vous conseiller de vous lancer dans l'heure entière de la conférence Wholesome Direct 2026 ci-dessous. Ne me remerciez pas.