Visite du Nintendo Store de Kyoto

Vous le savez, chez Factornews, nos rédacteurs ont le sens du devoir chevillé au corps. Alors quand l'un d'entre eux part en vacances peinard et se retrouve, plus ou moins par hasard, dans la ville du petit artisan de Kyoto, il n'hésite pas à se rendre dans le temple de la consommation et du merchandising dédié à l'emblème local, Nintendo, pour vous en faire un compte rendu.

Pour le full disclaimer, le rédacteur en question a joué avec ses cousins à la SNES, a possédé une gameboy Advance, une Nintendo DS Fat et relance aux périodes des fêtes de fin d'année Super Mario World sur son Rasperry Pi pour jouer avec lesdits cousins quarantenaires++. C'est donc une sorte d' Hibernatus qui réalisa cette visite d'un Nintendo contemporain.Cette "boutique" occupe une grande partie du dernier étage des Galeries Lafayettes locales nommées Takashimaya . Ce n'est pas le premier, ni le plus grand magasin officiel Nintendo, mais le plus récent, ouvert à la fin 2023.Pour une personne peu habituée à l'écosystème Nintendo qui découvre en 2024 les Amiibo et le système de récompenses du programme My Nintendo, entre autres, et qui s'attendait à trouver une boutique dédiée aux jeux-vidéo (consoles, boites de jeux, manettes, etc.) c'est un peu déroutant. La section "consoles" doit en effet occuper au mieux 10% de la boutique. On y retrouve des Switchs quelques manettes, quelques boîtes de jeux et ... c'est tout. Il y a sûrement des couleurs et packaging exclusifs mais ça ne saute pas aux yeux.Non, ce lieu est dédié au merchandising de l'univers Nintendo et là par contre, Disney n'a qu'à bien se tenir. Bien sûr on retrouve des peluches de Mario et sa clique, des chemises, t-shirts, crayons et gommes aux couleurs et symboles ainsi que des cartes et ouvrages des différentes licences Nintendo. Mais on retrouve également du linge de maison, des ustensiles de cuisine (un moulin a café manuel fonctionnel), des chaussettes, des sacs de courses, des paillassons (!) Triforce, coussins, savons, etc. Bref, on peut équiper tout son chez-soi aux couleurs et licences Nintendo. La boutique dispose de quelques produits exclusifs (dont un distributeur de porte-clés en forme de bout de manette) et autre récompenses liées au lieu via un QR code, etc.Le dernier étage permet de faire la photo qui va bien dans l'univers Mario.Un petit espace est dédié à la manipulation d'un espèce d'appareil permettant de jouer à un jeu en boucle pour collecter des pièces en déplaçant le dispositif.Étonnamment, bien que placé dans le quartier le plus touristique de Kyoto, le lieu pourtant visité à son ouverture le matin, était peuplé de japonais dévalisant les rayons. Un habitué de la ville expliquait que les premiers mois d'ouverture, il fallait "programmer une visite"... Evidement, bien que non-fan de cette marque, quelques "merdouilles" auront été achetées lors de cette visite . Et par ailleurs le passage en caisse demande de rentrer son tag/compte (?) Nintendo pour obtenir un nouvel objet/récompense exclusif. A la vue de la tête interloquée du caissier du fait de trouver un visiteur déclinant son invitation à insérer son compte puisque n'en possédant pas, l'hibernatus est donc reparti dans son bloc de glace.