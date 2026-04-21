ARTICLE
[Tutoriel] installer linux
L'heure est venue. Vous avez procrastiné trop longtemps. Maintenant, vous allez envoyer un email à votre N+1 avec les RH en copie, ou alors à France Travail, ou à votre époux qui a pris les billets pour Venise y fêter vos vingt ans, et cet email contiendra le message suivant : "Je ne peux pas pauvre cloche, j'irai pas à ton truc minable, car ce jour est celui où j'installe Linux et rien n'a plus d'importance, en plus y'a un mec avec un 6.35 qui attend devant ma porte". Et vous allez m'écouter, parce que je connais Linux, ainsi que votre lieu de résidence.Après vingt ans passés sous Linux grâce à un milliardaire sud-africain (pas lui, l’autre) qui m’a envoyé gratuitement des CD d’Ubuntu par La Poste alors que j’étais encore au lycée et sans ADSL, je me sens suffisamment qualifié pour affirmer que le monde, c’est-à-dire vous, se divise en deux catégories :
- celles et ceux qui ont lu les dizaines de news de CBL et les centaines de commentaires de BeatKitano qui parlent de Linux sur Factornews, et qui savent qu’avec Linux, il y a moyen d’avoir ｐｌｕｓ ｄｅ ｆｐｓ
- les Autres, qui sont encore sous Windows, et qui ne devraient pas.
Lisez bien tout ce qui est écrit et tout ira bienLa documentation que je vais vous fournir dans cet article est écrite par les gens qui ont elleux-mêmes construit les logiciels que j’aimerais vous faire installer. Lisez-la ! C’est la seule source de vérité. Si vous demandez de l’aide à une IA, elle va simplement répéter cette documentation en oubliant des trucs et en ajoutant des mensonges (et au passage, flinguer des ressources et des populations entières). Je vous en conjure, ne sautez pas les étapes, prenez le temps de tout lire, et s'il y a des trucs pas clairs, posez des questions avant de foncer dans le tas. C’est valable pour tout mais ça ne fait pas de mal de le rappeler (tant que c'est fait poliment, cf. le paragraphe sur Tinder plus bas).
Vous pouvez garder Windows (pour le moment)Évidemment que je ne vais pas vous humilier parce que vous fumez des clopes où que vous utilisez des logiciels non-libres. Parfois, on ne peut pas se permettre de payer le prix pour s’en passer. Si vous avez encore besoin de Windows, n’allez pas vous tirer une balle dans le pied en l’effaçant. Vous pouvez simplement installer Linux à côté, c’est ce qu’on appelle le dual boot. Il y a des précautions à prendre pour que l’un n’écrase pas l’autre et ce n’est pas une opération sans risque. Mais une fois celle-ci effectuée, en principe, vous n’aurez plus qu’à appuyer sur une touche pendant le démarrage de votre PC pour retourner sous Windows et continuer votre vie comme avant. Puisqu’on est sur un site de jeux vidéo ici, “votre vie comme avant” signifie jouer aux jeux absents ou mal notés sur ProtonDB. Fortnite, c’est mort par exemple, tout comme Valorant, LoL ou FC. Mais j’ose espérer que vous avez envie de jouer à autre chose qu’à ces quatre jeux-là. Dans le doute, allez voir sur ProtonDB si vos titres préférés y figurent (pour une raison qui m’échappe, Minecraft n’y est pas, mais la version Java tourne très bien).
Quant à savoir si vos jeux tournent mieux que sous Windows, autrement dit s'il y a bel et bien ｐｌｕｓ ｄｅ ｆｐｓ, j'ai envie de vous dire : voyez par vous-même. C'est à ça que ça sert le dual boot. Vous n'allez pas vous mettre à écouter ces youtubeurs avec leurs vignettes racoleuses, alors que vous pouvez activer le compteur d'images par secondes intégré à Steam ou installer MangoHUD ? Et puis franchement, vous avez besoin d'un compteur de fps pour savoir si votre jeu est désagréable ? Alors que de mon temps, on jouait à Ocarina of Time en 15 fps, les malabars étaient à 50 centimes de francs et à Colomb-Béchar j'avais plein de bref vous connaissez la chanson.
Vous n’avez besoin que d’un peu de place (et d’une clé USB)Il fut un temps où il n'était pas garanti que Linux soit compatible avec votre imprimante, ou quoi que ce soit d’autre. Ce temps est à peu près révolu. Le dernier véritable gros obstacle matériel encore gênant aujourd’hui, ce sont ces crapules de Nvidia. Mais ce n’est pas parce que vous faites partie des 72 % d’utilisateurs Steam sous Nvidia que tout est fichu. Il y a moyen d’en avoir le cœur net sans rien toucher à votre PC : mettez Linux sur une clé USB et dites à votre PC de booter exceptionnellement à partir de cette clé plutôt que depuis votre SSD. C’est ce qu’on appelle une live USB. Et si vous arrivez à faire marcher vos périphériques depuis cette live USB, il y a de très fortes chances que le Linux que vous installerez sur votre SSD en dual boot se comporte tout aussi bien. Attention, la live USB ne permet pas non plus de tout tester, notamment les performances en jeu. C’est bien normal, ce n’est qu’une clé USB après tout. Mais c’est une bonne manière de s’assurer que votre machine est bien supportée, surtout si vous êtes sur un ordi portable et/ou du matos exotique.
Une fois cela vérifié, il faudra bien entendu faire un peu de place à Linux avant de l'installer. L’idéal pour ça serait de lui dédier son propre SSD. Hélas, c’est devenu hors de prix ces derniers jours. Si vous ne pouvez pas mettre d'argent là-dedans, il faudra alors faire de la place sur le support de stockage que vous utilisez déjà. N’allez pas vous faire peur avec ça maintenant, hein. Gardez-le juste en tête pour la suite. Et puis de toute façon, vous avez déjà tout sauvegardé ailleurs, pas vrai ? Pas vrai ???
La clé USB, par contre, il fa valloir vider tout son contenu avant d’en faire une live USB. Et il faut que sa taille totale soit d’au moins 16 Go puisque c’est ce que demande le manuel de Bazzite. Oui, parce que dans ce tuto, on va installer Bazzite.
Prenez la même distrib que moi pour commencerJe pense que Xavor2Charme vous dira la même chose que moi, mais si vous avez besoin d’acheter votre première voiture (fun fact : j'en n’ai jamais acheté), vous allez avoir à peu près les mêmes besoins que 80 % des gens en France qui cherchent un premier véhicule. Il vous faut une tire fiable, pas neuve parce que de toute façon vous n’allez pas la garder toute votre vie, fiable, pas trop grande parce que vous n’avez pas encore réarmé votre démographie et que c’est moins galère pour les créneaux, fiable, agréable à conduire, fiable, qui consomme pas trop, fiable, et pour laquelle les pièces détachées et les conseils d’entretien ne sont pas trop difficiles à trouver. Et il faut qu’elle soit fiable. Si votre première voiture doit cocher tous ces critères, vous n’avez pas tant l’embarras du choix : il vous faut une Toyota Yaris 4.
Je ne connais pas l’équivalent de la Toyota Yaris 4 en électrique, demandez à Xavor, mais je sais quel est l’équivalent de la Toyota Yaris 4 en distribution Linux : c'est Bazzite. Vous ne savez pas ce qu’est une “distribution” ? On s’en fiche, dans cinq ans il n’y en a aura plus. Vous ne savez pas c’est qui qui fait Bazzite ? Ça, c’est une question pertinente, mais vous n’avez pas besoin de vous la poser tout de suite. Je connais un peu cette communauté (ils ont un Discord et tout) et je m’en porte garant. Vous voulez mon avis sur Bazzite, Fedora, Flathub, les systèmes image-based, le layering, l’autonomie stratégique et l’entretien des communs numériques ? Faites-moi un DM. Je vous enverrai l’adresse à laquelle apporter les Cacolac et les pizzas sans lesquelles je refuse de travailler, non mais sans blague. Vous n’êtes pas venus jusqu’ici pour me regarder bouffer des pizzas, vous voulez conduire votre première voiture, n’est-ce pas ? Alors suivez-moi, il reste une chose à savoir avant que je vous ouvre la porte du garage.
Il va falloir apprendre à cuisiner, mais vous allez aimer çaJe vous suggère fortement de ne pas passer à Linux en espérant que tout se comporte exactement comme sous Windows ou macOS. Non seulement ce ne sera pas le cas, mais en plus ce n'est pas souhaitable. Ce qui est intéressant avec Linux, c'est aussi qu'il a des choses différentes à proposer, en l'occurence une multitude d'environnements de bureau qui sont autant d'expériences utilisateur distinctes. Bazzite en propose deux :
- Plasma (aussi appelé KDE, du nom de la communauté qui le développe) qui est plutôt proche de Windows à la base. Je dis bien "à la base" parce que Plasma est surtout très configurable. Chaque appli de ce bureau est truffée de menus déroulants et de cases à cocher pour en modifier le comportement. Il y en a qui kiffent ça, je ne les juge pas. Après tout, vous n'êtes pas obligé d'aller les cocher, toutes ces cases, a fortiori si le seul usage que vous comptez faire de votre bureau est de lancer vos jeux. Plasma est l'environnement par défaut de Bazzite (et aussi de SteamOS), donc si vous avez un souci et que vous cherchez de l'aide sur Internet, il y a de fortes chances que les conseils que vous trouverez s'appliqueront à Plasma en priorité. Ce qui pèse lourd dans la balance, mais attendez que je vous parle du deuxième.
- GNOME est aux antipodes de Plasma en termes de philosophie et semble plus inspiré par macOS. Par défaut, vous ne pouvez pas modifier grand-chose. Le bureau est tel qu'il est et attend de vous que vous vous y fassiez, ce qui n'est pas si difficile (ça fonctionne un peu comme Mission Control sur macOS) et peut être très gratifiant, si on aime le minimalisme. Et en plus, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'amuser un peu : il existe tout un tas d'extensions qui peuvent plus ou moins radicalement modifier le comportement de GNOME pour le plier à vos désirs, et d'ailleurs la version GNOME de Bazzite en préinstalle quelques-unes. Perso, c'est mon environnement de choix. Mais n'allez pas prendre mon avis pour argent comptant, d'autant j'ai des goûts de chiotte.
Je ne sais pas comment vous avez vécu vos vingt dernières années sous Windows. Vous y avez sans doute acquis pas mal d'automatismes, de façons de vous dépatouiller des problèmes. Il faudra désapprendre la plupart de ces automatismes et en acquérir de nouveaux. Un exemple au pif : n'allez pas installer vos applis sur Clubic ou Télécharger.com (ça se voit que je suis vieux hein). Sous Bazzite, vous n'avez qu'à ouvrir l'app store de la maison et ne pas vous poser de questions. Il y a des applis plutôt pensées pour GNOME et d'autres pour KDE, mais toutes devraient fonctionner pareil. Peut-être que vous allez voir des trucs bizarres comme "telle appli ne semble pas trouver mes fichiers". C'est parce que sous Bazzite, toutes les applis sont soumises à des permissions, et qu'il faut parfois les accorder ou les refuser avec Flatseal.
En gros, il va falloir réapprendre à cuisiner. Mais parce que Linux, contrairement à Windows (et surtout iOS et et Android), n'est pas construit pour vous empêcher de cuisiner, c'est en acquérant cette maîtrise que vous prendrez plaisir à bricoler tout ce qui vous passe par la tête ensuite. Votre ordinateur ne sera plus un meuble Conforama, ce sera le vôtre.
oui oui c’est bon le tuto ça y est j’arrive
- Relisez une dernière fois la doc, surtout l'onglet Gaming, juste pour être sûr.
- Faites de la place sur votre ordi, soit en y ajoutant un support de stockage, soit en partitionnant celui que vous avez déjà.
- Répondez aux questions sur la page de téléchargement de Bazzite, téléchargez l'ISO et copiez-la (pas avec l'explorateur de fichiers ! Utilisez ceci) sur une clé USB de 16 Go minimum (dont le contenu sera intégralement effacé).
- Éteignez le PC et laissez la clé branchée dessus.
- Rallumez-le et APPUYEZ VITE SUR DEL OU F2 OU F8 OU SUPPR OU JSP ÇA DÉPEND DU MODÈLE AAAAAAAAAAAAA
- Une fois dans le BIOS, trouvez l’option pour booter sur la live USB (pas besoin de changer totalement l’ordre du boot, il devrait y avoir une sélection à usage unique).
- Si la session live se charge bien, vous pouvez procéder à l'installation. Attention à bien sélectionner l’espace de stockage précédemment libéré. Si la session ne se charge pas bien ou que l’installation échoue, lisez ça.
- Une fois l’installation réussie, éteignez l'ordi, retirez la clé USB et rallumez-le.
- Vérifiez le son, le taux de rafraîchissement, le HDR, appairez vos manettes Bluetooth, connectez-vous à Steam, à Heroic, à itch ; en gros, mettez-vous à l’aise. C’est expliqué ici. Si quelque chose ne marche pas bien, lisez ceci.
- Essayez d’ouvrir votre partition Windows depuis Linux. Si vous voulez récupérer certains fichiers comme des fonds d’écran ou des polices d’écriture, ça peut toujours servir. (n'essayez pas de lancer des jeux depuis la partition Windows par contre, ça risque de tout casser)
- Au moment de choisir un jeu à lancer depuis Steam, surveillez la petite icône "pingouin" dans la Bibliothèque. C'est en cliquant dessus que vous pouvez filtrer les jeux censés être compatibles. S'ils déconnent quand même après les avoir lancés, allez consulter cette page.
- Installez Highscore. Ça va probablement buguer parce que c'est un logiciel encore en cours de développement. Installez-le quand même, et si ça bugue, faites-leur un rapport de bug, ça leur fera plaisir et ça me fera plaisir. J'ai aidé à concevoir cette appli il y a fort longtemps, quand elle s'appelait encore GNOME Games. Vous aussi, vous pourrez aider à la conception d'applis. C'est aussi ça la magie de Linux.
- Si par malheur un jour Bazzite ne démarre plus, avant de baisser les bras et de retourner sous Windows, vous pouvez tenter un rollback.
- Félicitations ! Vous pouvez enfin arborer avec fierté ces magnifiques chaussettes.
Je sais que vous en avez envie mais ne mentionnez pas Linux dans votre bio Tinder, enfin pas tout de suiteContentez-vous des chaussettes.
Plus sérieusement, Linux ce n'est pas qu'un set de skills à acquérir, c'est aussi une culture. J'aimerais vous dire, une culture d'altruisme, d'entraide, d'anticapitalisme et de révolution joyeuse, mais tout n'est pas rose et bleu à oreilles de chat dans le monde des manchots. Dans le meilleur des cas, la culture Linux, c'est des Jacky Tuning (pas de mépris de classe, mon papa s'appelle Jacky) qui utilisent "arch btw" (ne cherchez pas à savoir ce que ça veut dire), dont les setups ressemblent à ça ou ça et qui vous soutiennent mordicus que leur façon de faire est la meilleure et que toutes les autres sont nazes — vous savez, des bricoleurs quoi. Dans le pire des cas, la culture Linux, c'est l'extrême-droite. Entre les deux, il y a un tout un substrat hérité de 35 ans d'informatique spécialisée, d'où sont sorties des merveilles d'ingénierie mais aussi des attitudes qu'on pourrait qualifier de pas très sympa, à commencer par celle du monsieur sur la bannière de cet article, Linus Torvalds lui-même, qui a dû arrêter de bosser sur Linux tellement il avait un comportement de connard ; et j'utilise le mot à dessein, "connard" étant une traduction du mot anglais "git". Si ça se trouve, vous avez connu un mec de droite une fois qui avait dix fois plus de classe que le Linuxien moyen.
Mais voilà la bonne nouvelle : les moyennes, ça se décale. Chaque nouvel⋅le utilisateur⋅ice de Linux apporte du sang frais à cette vieille communauté qui attend l'année du bureau Linux comme le messie. Vous avez tout un tas de minots déters qui se passionnent pour cet univers et qui s'appliquent à le faire découvrir au plus grand nombre, quand ielles ne viennent pas carrément le coder, comme les gens derrière Bazzite ou Highscore, ou d'autres projets qui m'enthousiasment comme postmarketOS ou les travaux du collectif Modal. Vous aussi, vous pouvez venir grossir les rangs de cette génération. La route sera (moins) longue, mais la voie sera libre.