[Tutoriel] installer linux

L'heure est venue. Vous avez procrastiné trop longtemps. Maintenant, vous allez envoyer un email à votre N+1 avec les RH en copie, ou alors à France Travail, ou à votre époux qui a pris les billets pour Venise y fêter vos vingt ans, et cet email contiendra le message suivant : "Je ne peux pas pauvre cloche, j'irai pas à ton truc minable, car ce jour est celui où j'installe Linux et rien n'a plus d'importance, en plus y'a un mec avec un 6.35 qui attend devant ma porte". Et vous allez m'écouter, parce que je connais Linux, ainsi que votre lieu de résidence.

celles et ceux qui ont lu les dizaines de news de CBL et les centaines de commentaires de BeatKitano qui parlent de Linux sur Factornews, et qui savent qu’avec Linux, il y a moyen d’avoir ｐｌｕｓ ｄｅ ｆｐｓ

les Autres, qui sont encore sous Windows, et qui ne devraient pas.

Lisez bien tout ce qui est écrit et tout ira bien

Vous pouvez garder Windows (pour le moment)

Vous n’avez besoin que d’un peu de place (et d’une clé USB)

Prenez la même distrib que moi pour commencer

Il va falloir apprendre à cuisiner, mais vous allez aimer ça

Plasma (aussi appelé KDE, du nom de la communauté qui le développe) qui est plutôt proche de Windows à la base. Je dis bien "à la base" parce que Plasma est surtout très configurable. Chaque appli de ce bureau est truffée de menus déroulants et de cases à cocher pour en modifier le comportement. Il y en a qui kiffent ça, je ne les juge pas. Après tout, vous n'êtes pas obligé d'aller les cocher, toutes ces cases, a fortiori si le seul usage que vous comptez faire de votre bureau est de lancer vos jeux. Plasma est l'environnement par défaut de Bazzite (et aussi de SteamOS), donc si vous avez un souci et que vous cherchez de l'aide sur Internet, il y a de fortes chances que les conseils que vous trouverez s'appliqueront à Plasma en priorité. Ce qui pèse lourd dans la balance, mais attendez que je vous parle du deuxième.

GNOME est aux antipodes de Plasma en termes de philosophie et semble plus inspiré par macOS. Par défaut, vous ne pouvez pas modifier grand-chose. Le bureau est tel qu'il est et attend de vous que vous vous y fassiez, ce qui n'est pas si difficile (ça fonctionne un peu comme Mission Control sur macOS) et peut être très gratifiant, si on aime le minimalisme. Et en plus, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'amuser un peu : il existe tout un tas d'extensions qui peuvent plus ou moins radicalement modifier le comportement de GNOME pour le plier à vos désirs, et d'ailleurs la version GNOME de Bazzite en préinstalle quelques-unes. Perso, c'est mon environnement de choix. Mais n'allez pas prendre mon avis pour argent comptant, d'autant j'ai des goûts de chiotte.

oui oui c’est bon le tuto ça y est j’arrive

Relisez une dernière fois la doc, surtout l'onglet Gaming, juste pour être sûr. Faites de la place sur votre ordi, soit en y ajoutant un support de stockage, soit en partitionnant celui que vous avez déjà. Répondez aux questions sur la page de téléchargement de Bazzite, téléchargez l'ISO et copiez-la (pas avec l'explorateur de fichiers ! Utilisez ceci) sur une clé USB de 16 Go minimum (dont le contenu sera intégralement effacé). Éteignez le PC et laissez la clé branchée dessus. Rallumez-le et APPUYEZ VITE SUR DEL OU F2 OU F8 OU SUPPR OU JSP ÇA DÉPEND DU MODÈLE AAAAAAAAAAAAA Une fois dans le BIOS, trouvez l’option pour booter sur la live USB (pas besoin de changer totalement l’ordre du boot, il devrait y avoir une sélection à usage unique). Si la session live se charge bien, vous pouvez procéder à l'installation. Attention à bien sélectionner l’espace de stockage précédemment libéré. Si la session ne se charge pas bien ou que l’installation échoue, lisez ça. Une fois l’installation réussie, éteignez l'ordi, retirez la clé USB et rallumez-le. Vérifiez le son, le taux de rafraîchissement, le HDR, appairez vos manettes Bluetooth, connectez-vous à Steam, à Heroic, à itch ; en gros, mettez-vous à l’aise. C’est expliqué ici. Si quelque chose ne marche pas bien, lisez ceci. Essayez d’ouvrir votre partition Windows depuis Linux. Si vous voulez récupérer certains fichiers comme des fonds d’écran ou des polices d’écriture, ça peut toujours servir. (n'essayez pas de lancer des jeux depuis la partition Windows par contre, ça risque de tout casser) Au moment de choisir un jeu à lancer depuis Steam, surveillez la petite icône "pingouin" dans la Bibliothèque. C'est en cliquant dessus que vous pouvez filtrer les jeux censés être compatibles. S'ils déconnent quand même après les avoir lancés, allez consulter cette page. Installez Highscore. Ça va probablement buguer parce que c'est un logiciel encore en cours de développement. Installez-le quand même, et si ça bugue, faites-leur un rapport de bug, ça leur fera plaisir et ça me fera plaisir. J'ai aidé à concevoir cette appli il y a fort longtemps, quand elle s'appelait encore GNOME Games. Vous aussi, vous pourrez aider à la conception d'applis. C'est aussi ça la magie de Linux. Si par malheur un jour Bazzite ne démarre plus, avant de baisser les bras et de retourner sous Windows, vous pouvez tenter un rollback. Félicitations ! Vous pouvez enfin arborer avec fierté ces magnifiques chaussettes.

Je sais que vous en avez envie mais ne mentionnez pas Linux dans votre bio Tinder, enfin pas tout de suite