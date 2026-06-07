Entre les classiques de l'été qui seront chroniqués au fur et à mesure sur le site, le MIX Summer Game Showcase 2026 et ses 60 jeux (!!), le Future Games Show LIVE From LA, parce que pourquoi pas faire deux trucs au lieu d'un... ou encore l'IGN LIVE 2026 qui mélange streaming et événement accessible au public, on a déniché quelques pépites supplémentaires à mettre dans vos wishlists, en vous évitant des récaps inutiles.

Star Trek: Shadow Frontier

Infamous Keepers

The Expanse: Osiris Reborn

Militsioner

Into The Dead: Crimson Heights

Gemini X

Appulse

GNAW

Exodus

The Sinking City 2

The Lift

Tomb Raider: Legacy of Atlantis