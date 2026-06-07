Entre les classiques de l'été qui seront chroniqués au fur et à mesure sur le site, le MIX Summer Game Showcase 2026 et ses 60 jeux (!!), le Future Games Show LIVE From LA, parce que pourquoi pas faire deux trucs au lieu d'un... ou encore l'IGN LIVE 2026 qui mélange streaming et événement accessible au public, on a déniché quelques pépites supplémentaires à mettre dans vos wishlists, en vous évitant des récaps inutiles.
Star Trek: Shadow Frontier
Alors ça, je m'attendais pas à voir Bloober Team bosser sur un jeu Star Trek. Et pourtant c'est bien ce qui nous attend avec Shadow Frontier
qui sortira sur PC, Xbox Series et PS5. On ne sait pas grand-chose sur le jeu si ce n'est qu'il aura une histoire mature et que le studio délaissera son horreur favorite pour de l'action-aventure plus traditionnelle. A suivre
Infamous Keepers
Si vous êtes comme moi nostalgiques du meilleur jeu de Bullfrog, vous serez ravis d'apprendre qu'un petit studio indépendant reprend le flambeau avec Infamous Keepers
, tout en agrémentant le concept de mécaniques de jeux modernes. En bonus, le jeu a l'air vraiment mignon avec un look pixel-art chiadé.
The Expanse: Osiris Reborn
Presque deux minutes de gameplay supplémentaire pour Osiris Reborn
, on prend ! Le jeu a l'air bien cool et entre lui, Exodus
et le futur Mass Effect
, les fans de sci-fi ont de quoi se réjouir.
Militsioner
Il fait partie de mes RDVs manqués de la Gamescom 2025, n'ayant pas trouvé son stand, et il est toujours aussi intriguant. Militsioner s'offre une nouvelle bande-annonce qui montre son héros devant s'échapper d'une ville d'Europe de l'Est inspirée de la Pologne des années 50 alors qu'un géant affublé d'un costume de policier le surveille en permanence. L'ambiance est là, et j'espère que le jeu sera à la hauteur.
Into The Dead: Crimson Heights
La VR n'est pas morte, mais elle n'en est pas loin. Ca n'empêche pas les studios encore debout de tenter des trucs. Preuve en est avec Crimson Heights
qui se propose de transformer votre appartement en décor de film d'horreur, vous invitant à vous planquer derrière votre canapé pour éviter les morts-vivants qui traversent votre salon. Ca a l'air plutôt mignon pour du Quest 3, je suis curieux d'en voir plus d'ici sa sortie l'année prochaine.
Gemini X
Alors eux, ils vont avoir des problèmes. Le studio derrière Gemini X
ne se cache pas de faire un Mega Man survolté avec son héros qui ressemble à un Rockman repeint en jaune... Pour le reste, ça a l'air de bouger pas mal niveau gameplay et si le jeu ne se fait pas hacher à la serpe par les avocats de Capcom, y'a surement moyen de s'y amuser. A suivre.
Appulse
Les Nantais de Le Rado nous proposent un jeu à mi-chemin entre combats de gros vaisseaux spatiaux et... flipper. On y dirige un petit module envoyé par un vaisseau sur son adversaire pour faire le ménage dans ses entrailles qui ressemblent à des tables de flipper. En bonus, on pourra agir sur le recul de la "boule" en tirant dans tous les sens pour se mouvoir dans l'environnement. Je dis oui et j'ai hâte de mettre mes mains là-dessus !
GNAW
Mon dernier chouchou de ces premiers jours de non-E3 c'est GNAW
. Un metroidvania dans lequel on joue un petit dinosaure affamé qui se balade sur Terre avant notre ère. Le jeu a un look BD assumé, il semble bourré d'humour et le personnage répond bien. Reste à voir si le tout suivra sur la durée. En tout cas, il m'a donné envie.
Exodus
Il s'est tellement montré discret depuis son annonce qu'on prendra bien 20 minutes de gameplay de Exodus, le Mass Effect avec une moustache de Archetype Entertainment. Dans cette longue vidéo, on en voit plus sur son gameplay, les choix et conséquences offerts par le jeu, et quelques détails supplémentaires sur son histoire. RDV début 2027 pour la sortie sur PC et consoles.
The Sinking City 2
Le nouveau Frogwares s'offre un trailer pour une bonne raison, célébrer sa date de sortie fixée au 18 août prochain sur PC, Xbox Series et PS5, ce qui va faire plaisir à notre Buck Rogers national qui va pouvoir à nouveau replonger dans les horreurs d'Arkham.
The Lift
Les mécaniques de The Lift
n'en peuvent plus de nous intriguer. Le jeu a l'air archi ambitieux alors que, pour rappel, il nous demandera d'aller réparer une station endormie en utilisant divers outils pour bricoler des machines complexes. Pas encore de date de sortie définitive à part un vague 2027 sur PC et consoles.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Le vrai remake du Tomb Raider
original se présente à nouveau devant nous et ses développeurs nous l'assurent, ce n'est pas juste un coup de pinceau sur des assets vieillissants. Tout le jeu a été refait, y compris ses puzzles pour le calquer sur quelque chose de plus moderne. Les environnements sont plus vastes, les combats moins rigides (ça c'est pas du luxe), et l'héroïne est un peu moins sexualisée qu'à l'époque. Sortie le 12 février 2027 sur PC et consoles.