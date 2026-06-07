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Story Rich Showcase 2026, here comes a new challenger!
par billou95, email @billou_95
Chaque année de conférences post-E3 voit son lot de nouveaux arrivants, et en 2026, c'est l'éditeur de jeux narratifs Fellow Traveller qui fait son entrée dans la valse des Directs avec son Story Rich Showcase qui nous présente... bah comme son nom l'indique, des jeux narratifs, plein.
The Mermaid MaskAprès un petit passage par l'horreur façon PSX avec l'excellent Crow Country, SFB Games revient à son duo d'enquêteurs déjantés avec The Mermaid Mask, la quasi-suite de Tangle Tower sorti en 2019. Cette fois-ci il sera question d'enquêter sur un meurtre commis à 20 000 lieues sous les mers dans un sous-marin. Vu les images, on est dans la suite directe qui vous verra toujours enchaîner les interrogatoires avec des suspects potentiels, à dénicher des indices et formuler des pistes. On retrouve toujours la superbe patte graphique de l'original et un casting voix de haute volée. Sortie le 16 juillet sur PC, PS5 et Switch.
SHE: Seraphim Helix ExperimentUn petit survival-horror au look PSX de plus, ça vous tente ? Si oui, gardez SHE dans vos radars car il y sera question de se balader dans une base désaffectée en Antarctique et d'y affronter des hordes de monstres difformes. Le jeu proposera également des séquences en anime pixelisé et on voit ce qui semble être une phase à la première personne. Pour le reste, il faudra attendre sa sortie un jour ou l'autre sur PC.
Desktop ExplorerExplorez les tréfonds
CatechesisDéveloppé par la team derrière Yuppie Psycho, ce jeu d'action-horreur psychologique en pixel-art vous demandera de flirter avec la folie. Vous incarnez un jeune homme qui se fait posséder par un démon alors qu'il vient rendre visite à son grand-père à l'hôpital. En faisant des bonnes actions dans l'hôpital et ses environs, vous aiderez votre grand-père à se remettre sur pied, mais cela ouvrira des portes vers un monde parallèle peuplé d'horreurs qu'il vous faudra éliminer. Pas de date de sortie, mais une démo est déjà disponible sur Steam.
Burn-9Dans ce jeu hautement narratif, on joue le rôle d'un opérateur radio chargé de guider un agent secret dont l'hélicoptère s'est crashé derrière les lignes ennemies. Il faudra analyser le terrain et les forces en présence pour guider son compagnon d'infortune tout en tentant d'en apprendre plus sur la mission top secrète de l'agent, en interrogeant nos collègues. Burn-9 a l'air bien intriguant comme il faut et il part direct dans ma wishlist.
Ambrosia Sky: Act TwoOn vous avait déjà parlé de ce FPS-puzzler invitant à nettoyer une station spatiale de la présence d'une mystérieuse infestation qui a décimé sa population. Le chapitre deux de l'aventure s'apprête à sortir le 6 août prochain, l'occasion pour ses développeurs de nous rappeler à son bon souvenir avec une toute nouvelle bande-annonce.
Am I NinaLe dernier jeu qui a retenu notre attention est Am I Nina. Un thriller psychologique dans lequel le démon à l'intérieur d'une petite fille (vous en l'occurrence) tente de convaincre sa mère qu'elle est "normale" après que cette dernière l'ait enfermée au sous-sol. Un bon trip bien taré comme il faut, avec une interface assez rigolote qui nous demande de scanner l'environnement à la recherche d'objets qui serviront à assembler des phrases pour convaincre notre mère qu'on ne lui veut pas de mal. Le jeu sort le 8 octobre sur PC et on est curieux de voir ce que ça va donner.
Le reste des annonces se retrouve dans la petite heure de conférence ci-dessous.