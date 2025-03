Steam Neo Fest 2 : démos et merveilles

Je reviens avec encore plus de jeux au tour par tour ! Yay ! Je l’avoue, sur la page du Neo Fest, j’ai sélectionné les tags Stratégie et Tactique au tour par tour, c’est pourquoi ma sélection de jeux du genre est aussi grande, mais vous trouverez aussi ici des démos d'autres genres !

Lost Skies

Solasta II

Mystical Tactics

Monster Train 2

Death Ring: Second Impact

Nordhold

Monaco 2