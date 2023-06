Prise Chaude : Diablo IV, ou Le Bandit Manchot

tout d’abord, dans la mesure où tout est cher, affreusement cher. Le moindre objet acheté chez un marchand vous coûte une petite fortune. Vous envisagez une nouvelle selle pour votre cheval afin d’avoir autre chose qu’un drap pour votre séant divin de héros de Sanctuaire ? Pas de problème, ça fera 5 millions de pièces ma bonne dame. Vous voulez modifier votre build et réaffecter vos points de compétences ? Aucun souci, par contre il va falloir raquer de plus en plus en fonction de votre rang. Autant je comprends la logique derrière (chaque action du joueur est un choix et les monnayer permet de donner une valeur aux dites actions), autant je trouve l’équilibrageIl est presque étonnant d’ailleurs que l’on ne nous facture pas la téléportation… Peut-être dans une prochaine mise à jour ?. La carte du monde est très grande, et la parcourir à pieds prend quand même une plombe. Plutôt que de donner un cheval dès le début de l’aventure, BliBli requiert que vous méritiez votre canasson : vous ne l’aurez qu’en évoluant dans la campagne, quand le jeu le voudra. Naïvement, je pensais qu’à partir d’un certain niveau je parviendrais à le débloquer. Que nenni, j’ai du attendre la fin du troisième acte pour en bénéficier. Le pire dans ces exemples, c’est peut-être le système de difficulté. Plutôt que de laisser le joueur choisir lui-même la difficulté et la changer comme bon lui semble,Vous voulez jouer en difficulté 3 ? Il faut se farder une poignée d’heures d’une aventure trop simple pour enfin terminer la quête principale et accéder à du challenge. Rétention. Le gros mot est lâché.

Enfin, et c’est là que le bât blesse, je trouve le jeuDiablo 3 offrait de la latitude d’approche au joueur, on était libre d’expérimenter, tenter à la volée. Ici, on arrive en territoire connu, et rien, jamais ne vient faire souffler un vent de fraîcheur. Tout est là à la place qu’il devrait occuper. C’était peut-être naïf, mais j’espérais un sursaut, une surprise. Fermez les yeux et imaginez un Diablo en monde ouvert. Voilà, c’est exactement le jeu. Ne me remerciez pas.Ce qui est dommage, c’est que lesdans ce que le titre propose. Diablo, c’est toujours un type de jeu où plus l’on progresse, plus l’on s’enferme dans un set d’actions limité. Un type de jeu où finalement,Un type de jeu ou jouer en solo ou à plusieurs n’a pas vraiment d’impact ni d’importance. Un type de jeu ouEt c’est dommage.Cette frilosité, si elle ne peut être une critique en soi (c’est pourquoi il y a écrit « Prise Chaude » et non « Test » en haut de l’article. Perché !), ne peut m’empêcher moi, en tant que joueur, d’être déçu. Vous pourriez me dire que finalement, je suis allé toquer à la mauvaise porte, et que j’attendais quelque chose hors du spectre inhérent à ce genre. Et vous auriez peut-être raison.Mais cette petite amertume ne veut pas partir. Alors je ferme les yeux, et j’imagine un autre Diablo IV. Un Diablo où je serais libre d’expérimenter tous les builds les plus farfelus (et qui fonctionneraient), où parcourir le monde avec mes alliés aurait un sens. Un Diablo où que sais-je, il y aurait eu une touche de saut, ou qui modifie à la volée les coups que l’on inflige, et soyons fous, pourquoi pas les deux. Un Diablo où je puisse avoir plusieurs ensembles d’équipement et les changer à la volée. Un Diablo où je n’ai pas l’impression de me faire traire mon temps de jeu par Blizzard. Un Diablo généreux.