Prime Gaming et Amazon Luna

Je suis abonné à Amazon Prime depuis maintenant plusieurs années. Honnêtement, je crois que cela fait plus de 10 ans, ne serait-ce que pour profiter des services liés à leur boutique en ligne. Je sais, ce n'est pas le plus écologique, c'est les méchants et tout le tralala, mais je n'ai pas trouvé mieux pour tout un tas de choses. Et depuis le rachat de Twitch, il y a de quoi se faire une très large ludothèque PC, et même de jouer en streaming, ce qui rentabilise un peu plus l'abonnement.

Prime Gaming

6,99 € / mois (soit 83,88 € / an)

69,90 € / an (soit 5,825 € / mois)

Amazon Luna

Version de base : disponible via l'abonnement Amazon Prime

Intégralité de Luna+ : 9,99 € / mois

Epic Games : principalement pour Fortnite et jeux associés

: principalement pour Fortnite et jeux associés Ubisoft : quelques jeux de votre bibliothèque

quelques jeux de votre bibliothèque Twitch : pour la diffusion en direct sur cette plateforme

pour la diffusion en direct sur cette plateforme Discord : permet à vos contacts Discord de voir à quel jeu vous jouez sur Luna

permet à vos contacts Discord de voir à quel jeu vous jouez sur Luna GOG : quelques jeux de votre bibliothèque

Quid de l'appartenance

Accès : site Prime Gaming Support : disponible sur Windows via une application ( ici Prix : inclus dans l'abonnement au service Amazon PrimeTout le monde connaît, mais pour le grand public, le rapport avec le jeu vidéo n’est pas forcément si évident. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, ce géant de la tech créé en 1994 (le second A de GAFAM) a une tentacule de son énorme empire touche à tout... dans le jeu vidéo. Cela s'est fait assez discrètement au début, avec la création d'en 2012, quelques jeux sur l'Amazon Appstore et Facebook, puis les rachats de quelques studios qui fonctionnent plus ou moins bien. Honnêtement, la sauce a eu du mal à prendre, malgré des recrutements de développeurs avec pas mal d'expériences et des gros CV histoire d'attirer un peu les projecteurs de l'actualité.Cela a vraiment décollé depuis l’acquisition deen 2014, pour 970 millions de dollars (énorme dépense à l'époque), sans parler de leur infrastructure Amazon Web Services (AWS) qui fait tourner un paquet de services pour nos jeux préférés, et plus globalement, une très grande partie de sites web, d'applications ultra connues et services d'entreprises. Si vous pensez que c'est énorme, dites-vous que ça l'est encore plus.Je ne vais pas vous faire un historique de Twitch, puisque cela est facilement consultable sur le net, mais Amazon a créé pas mal de petits services ici et là autour de cette acquisition, dont(anciennement Twitch Prime). Pour en profiter, il faut évidemment disposer d'unet cela se passe via le fameux. Après avoir été pendant très longtemps sur un abonnement annuel à 49,90 €, Amazon a modifié la tarification à la hausse en septembre 2022 pour faire passer ce même abonnement à 69,90 €. Oui, on parle bien d’une augmentation de 40% pour une société générant des milliards de dollars par an. Mais passons, ce n'est pas la seule à faire ça, ce qui est bien dommage. Et au passage, d'autres augmentations sont forcément à prévoir.Néanmoins, cet abonnement contient tout un tas de choses pour faire passer la pillule, dont l’accès à des modes de livraisons plus pratiques et rapides sur leur boutique en ligne, mais aussi Prime Video, Amazon Music, Prime Reading, du stockage pour vos photos, de l'épicerie non périssable et même de livraison par drône (dans certains pays) parce que pourquoi pas, etc., et du coup, Prime Gaming, pour les jeux vidéo et les avantages liés à la plateforme Twitch.Dans les détails,mais aussiédités par eux-même (comme Lost Ark et New World), sans compter via des partenariats ici et là, comme World of Warcraft, EA Sport FC, Valorant, Call of Duty, Pokémon Go et j’en passe. Concernant les jeux vidéo offerts, c’est principalementmaison,, et d'autres plateformes bien moins connues.Comme je suis abonné à Amazon Prime depuis très longtemps et que j'ai adhéré assez rapidement à la mise en service de leur système,sur leur application (depuis juillet 2018), sans compter ceux que j'ai eu pour Epic Games et GOG, dont une pointe à 105 jeux juste pour l’année 2020. Dans les grandes lignes, on retrouvede temps en temps, qui datent plus ou moins. Honnêtement, les propositions sont plutôt chouettes et il y en a pour tous les goûts.Il n'y a bien que leur launcher qui est vraiment pauvre en fonctionnalités. Et même s'il a évolué (par exemple au début, on avait pas le choix du chemin d'installation, c'était obligatoirement sur C:\), on sent aussi qu'Amazon ne met pas vraiment de budget pour y aller à fond. D'ailleurs, c'est une bibliothèque personnelle. Pas d'ami, pas de trophées ou de succès, pas de recommandation, pas de statistiques de jeux, rien. Mais au moins, on est pas dérangé par un millard de notification.Aussi, et comme pour beaucoup d’autres services de ce genre, il faut aller régulièrement sur le site dédié ou sur Twitch, pour accepter ou non les petits cadeaux. Il n’y a pas de mise à jour automatique directement dans votre bibliothèque. C'est clairement un service qui fait un appel du pied assez énorme pour que l'on se dirige vers Twitch et Luna.Accès : site Amazon Luna Support : navigateurs web ou applications iOS, Android, Fire OS et Smart TVBonus : quelques jeux via un abonnement au service Amazon PrimePrix :Encore moins connu du grand public,qui a ouvert ses portes le 1er mars 2022 aux USA et aura attendu jusqu’au 15 novembre 2023 pour venir chez nous en France. C’est très récent etdisponible sur tout ce qui peut faire tourner, donc unsous Windows, Linux, macOS, iOS, iPadOS ou encore Android, mais aussi via une application à installer pour pour certains appareils comme leset les, mais aussi quelquesde chez Samsung et LG. En clair, ça brasse tellement large qu'il est fort probable que vous possidiez chez vous un appareil pouvant faire tourner Amazon Luna sans même le savoir.Franchement, c’est plutôt bien foutu et, avec un abonnement Amazon Prime (donc en version de base), ce servicede chez Epic Games , à savoir Fortnite Rocket Racing et Fortnite Festival , mais aussi àdes jeux Ubisoft comme Trackmania (et une astuce pour en avoir d’autres, voir la partie du dossier concernant Ubisoft). De plus, et là cela change environ tous les mois, certains jeux sont proposés sur une période plus ou moins longue. On a par exemple eu Control pour le mois de janvier 2024, ou encore pas mal de jeux Fallout, notamment avec Fallout 3 Fallout New Vegas , tout en donnant Fallout 76 via Prime Gaming, histoire de coller avec la sortie de la série sur Prime Video en avril 2024 (ces jeux sont toujours disponibles en juillet de la même année).Sans surprise, Amazon fait tourner ces choix de jeux régulièrement, ce qui pousse un peu à l'abonnement Luna+, propose une centaine de titres.Évidemment, il ne s’agit que d’une partie du catalogue Luna+ et cela tourne vraiment bien, puisque totalement en streaming, même sur votre vieille machine qui date d'avant le Covid. Vous savez, l'époque où il était possible de s'acheter un PC sans y mettre un salaire complet.Au passage,. Vous vous en doutez, c'est bien sympa de jouer à Fortnite, mais si on a déjà une sauvegarde chez Epic Games, bah ce serait bien de la récupérer. Ou même, il serait intéressant de jouer à d'autres jeux provenant de d'autres plateformes... Et bien c'est tout à fait possible et tout se fait assez facilement. Actuellement, il est possible de lier ces comptes :J'ai aussi testé, qui propose l'application Amazon Luna. Attention tout de même, il faut un modèle assez récent ( voir la doc par ici ). Ma TV est connectée à Internet en Wi-Fi 5, puisque ma box ne gère pas plus, mais jusqu'à 1 gigabit par seconde c'est largement suffisant. J'ai pris une manette Dualshock 4, que j'ai connectée en Bluetooth à TV. Enfin, après m'être connecté (c'est d'une simplicité...), j'ai lancé quelques jeux et, aussi suprenant que cela puisse l'être, cela fonctionne vraiment très bien. Le lancement se fait simplement et rapidement, l'affichage n'est pas dégueulasse malgré une résolution en 1080p et du 60fps (j'ai un écran 4K), pour un débit d'environ 10 Go par heure. Le son semble être en 5.1, mais on peut oublier le Dolby Atmos et tout le tralala, ce qui semble assez logique.Assez intéressant,, et il en va de même pour les autres jeux offerts pour les autres plateformes. Enfin, jusqu'à ce qu'Amazon décide un jour ou l'autre de tout virer, parce qu'ils en ont le droit. Dans tous les cas, si jamais vous avez une bibliothèque conséquente et que vous souhaitez arrêter votre abonnement, vous gardez l'accès à vos jeux en téléchargement via l'application Amazon Games et votre compte Amazon. Evidemment, tout ce qui est lié à Amazon Luna ne sera par contre plus accessible.