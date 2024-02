Pokémon Presents du 27/02 : le gros résumé

Avec tous ces licenciements, j’ai totalement oublié de parler du Pokémon Presents d’hier après-midi. Une petite émission de même pas 13 mins, mais riche en annonces. C’est parti pour le gros résumé !

Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet

Un Florizzare doté de l’Insigne Surpuissant (du 28/02 au 05/03)

Un Tortank doté de l’Insigne Surpuissant (du 06/03 au 12/03)

Un Dracaufeu doté de l’Insigne Surpuissant (du 13/03 au 17/03)

Pokémon GO

Pokémon Sleep

Pokémon Masters EX

Pokémon Café ReMix

Pokémon UNITE

Pokémon TCG Pocket

Légendes Pokémon : Z-A

Comme d’habitude, on retrouve Tsunekazu Ishihara , le PDG de The Pokémon Company , dans son petit bureau, pour rappeler que le 27 février est la date de la Journée Pokémon. Rien n'est fait au hasard, puisque ça signe aussi l'anniversaire de la sortie de Pokémon Rouge et Pokémon Vert au Japon (rouge et bleu chez nous), soit 28 ans. Ça ne nous rajeunit pas !On passe la parole à l’homme le plus fun du monde, Takato Utsunomiy a, le Directeur des opérations de The Pokémon Company, qui espère qu’on rigole bien dans Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet. Personnellement, je suis passé à côté de ces titres, parce qu’il faut être honnête, ils ne sont pas vraiment engageant techniquement et il y a bien d’autres jeux à faire. Mais pour celles et ceux à qui ça plait, on nous annonce plusieurs dates pour les prochains raids Téracristal :Un événement en collaboration avec la série Pokémon Les Horizons, aura lieu du 5 au 11 mars prochain. En gros, on retrouvera certains accessoires et pokémons de la série, directement dans Pokémon GO.Ça me fait penser que je n’ai toujours pas testé cette application. Rien de dingo, ils ont juste ajouté un nouveau pokémon, un Raikou, qui sera disponible à partir de mars. Il sera suivi de Entei et Suicune. Perso, j’ai une Lili qui ronfle tous les soirs, un pokémon de type chat, donc pas vraiment certain d’avoir besoin de cette application.Plein de nouveaux duos de personnages arrivent, un mode photo, un cadeau de 3 000 diamants, et voilà.On nous annonce que Poussacha, Chochodile et Coiffeton (en tenue Chef amical), débarque au bar, et qu’un événement de missions Bingo sera disponible jusqu’au 14 mars.De nouveaux combattants arrivent : Miraidon (27 février), Hexadron (courant avril) et Malvalame (plus tard).On a enfin terminé le segment “on fait vivre les jeux mobiles déjà sortis”, et on peut maintenant à l’une des deux grosses annonces de ce rendez-vous, avec une nouvelle application smartphone iOS et Android, s’appelant Pokémon Trading Card Game Pocket . Il ne s’agit pas d’une évolution du jeu Pokémon Trading Card Game Live, mais d’un tout autre jeu un peu spécial. Le délire étant basé sur le fait de collectionner des cartes Pokémon en ouvrant des boosters numériques, de faire des échanges avec des amis, ou encore de lancer un petit combat avec son propre deck.Ça a l’air plutôt propre, le coup du “swipe avec le doigt” pour ouvrir le booster est chouette et évidemment, ils ont poussé le truc jusqu’à faire des cartes immersives, permettant de découvrir un peu plus le décors de celle-ci. Enfin, et c’est là l’astuce : deux boosters seront offerts tous les jours, ce qui sous-entend aussi que l’achat de booster pourrait se faire aussi, tout comme des pass de saisons et tout le tralala que l'on connait bien.Si cela fonctionne bien, The Pokémon Company tient là son Marvel Snap . Le tout est développé en duo par DeNA , partenaire de Nintendo depuis 2015 et spécialisé dans les jeux et applications mobile, ainsi que Creatures Inc ., la boite derrière le jeu de cartes Pokémon, pas mal de jeux chez Nintendo, et au passage, l’une des trois pierres angulaires de la licence Pokémon avec Game Freak et Nintendo.C’estet je suis évidemment ultra chaud patate.L’autre grosse annonce est celle de Légendes Pokémon : Z-A . Il s’agit d’un nouvel épisode spin-off de la sixième génération, et est développé par Game Freak , qui est bien calme depuis qu’un certain Palworld a montré que même sans talent, il est possible d’avoir un jeu qui ne pique pas les yeux.La bande-annonce montre très peu d’informations pour le moment, mais on sait tout de même que l'aventure se déroulera dans la ville d’Illumis (le Paris de Pokémon). Et en analysant un peu de logo, on peut déterminer que le pokémon Zygarde sera évidemment présent, ce qui est aussi assez logique si on a fait les épisodes X et Y.Reste maintenant à patienter, puisque la sortie mondiale est prévue pour