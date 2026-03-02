Pokémon Presents du 27/02/2026 : le gros résumé

Ce vendredi 27 février 2026, nous fêtions les 30 ans de la licence Pokémon. Mine de rien, que l’on aime ou pas, c’est un fait marquant dans l’histoire du jeu vidéo. Et moi, vendredi, je partais en week-end, loin des écrans. Comme quoi, tout le monde à ses priorités. Alors avec quelques jours de retard, voici le gros résumé du Pokémon Presents !

Et voilà ! Après les rumeurs, les leaks et les attentes, la dixième génération de Pokémon arrive enfin avec deux nouveaux épisodes, exclusivité sur Nintendo Switch 2 courant 2027. Il va donc falloir patienter encore quelques mois, mais au moins, on est loin du désastre technique qu’est Z-A.



Pour cette nouvelle aventure, direction une sorte d’archipel qui n’a pas encore de nom ni de localisation exacte dans le monde Pokémon. Dans tous les cas, l’ambiance est baignée de soleil, de jolies vagues et de végétation, le tout avec une multitude de pokémon vivant tranquillement dans ce (grand ?) monde ouvert. Comme dans chaque épisode canonique, il faudra aussi faire un choix dès le début pour choisir qui sera notre compagnon, au moins au début de l’aventure, entre Broussatif (type plante), Caloulou (type feu) et Ogéko (type eau).



