ARTICLE
Pokémon Presents du 27/02/2026 : le gros résumé
Ce vendredi 27 février 2026, nous fêtions les 30 ans de la licence Pokémon. Mine de rien, que l’on aime ou pas, c’est un fait marquant dans l’histoire du jeu vidéo. Et moi, vendredi, je partais en week-end, loin des écrans. Comme quoi, tout le monde à ses priorités. Alors avec quelques jours de retard, voici le gros résumé du Pokémon Presents !
30 ans de PokémonAvant de commencer les différentes actualités et informations sur les différents jeux actuels et à venir, Tsunekazu Ishihara, CEO de The Pokémon Company, vient nous dire un petit mot du haut de ses 68 ans, pour nous rappeler que l’on fête les 30 ans de Pokémon Version Rouge et Pokémon Version Vert (Bleue chez nous) sortis au Japon le 27 février 1996 sur Game Boy. Pour les trois au fond qui ne connaissent pas Tsunekazu Ishihara, sachez que le petit monsieur a un parcours assez chouette.
Il a d’abord commencé en tant que développeur chez Ape Inc. en 1991, une société créée par Shigesato Itoi en 1989. À l’époque, la petite société n’est pas grand chose, mais Hiroshi Yamauchi (le président de Nintendo de 1949 à 2002) y avait vu une petite société avec des gens talentueux. Il a donc investi dedans et, en gros, à fait de Ape un studio appartenant plus ou moins à Nintendo. Un mouvement assez malin, puisque c’est à Ape que l’on doit la série des Mother, ou EarthBound chez nous. Mais en 1995, le studio bat de l’aile et ferme ses portes.
Cette même année, Tsunekazu Ishihara crée la société Creatures, avec d’anciens employés de Ape, en tant que co-entreprise avec Nintendo, et se spécialise assez rapidement dans les fameuses Pokémon Trading Card Game et les jouets Pokémon. Et à peine 3 ans plus tard, en 1998, Tsunekazu Ishihara va s’occuper de diriger de The Pokémon Company. C’est ce qu’on appelle être au bon endroit au bon moment, et avoir probablement un certain talent.
Un lecteur MP3Cette fois-ci, c'est au tour de Junichi Masuda, le mec qui a tout fait chez Game Freak, notamment les musiques des premiers épisodes. Pas de jeu à nous présenter, mais un accessoire, qui n’est ni plus ni moins qu’un lecteur MP3 en forme de toute petite Game Boy trop mignonne, dans lequel on devra insérer l’une des 45 cartouches différentes permettant d’écouter les 45 musiques formant la bande-son de Pokémon Version Rouge et Pokémon Version Vert. Heureusement, ce lecteur MP3 est vendu avec les 45 cartouches.
C’est vraiment pour la collection, c’est évidemment pas du tout pratique et c’est proposé au prix abusé de 70 balles / 9900 yens, avec un système de loterie sur le Nintendo Store dans certains pays, et pas encore annoncé chez nous.
Championnats du Monde Pokémon 2026C’est au tour de Chris Brown, le mec qui s’occupe de l’esport chez The Pokémon Company International, de débarquer avec son sourire d’américain pour nous parler des prochains championnats du monde, dans le Chase Center de San Francisco (la salle des Golden State Warriors pour celles et ceux qui suivent le plus beau sport au monde). Environ 3000 personnes sont attendues pour en découdre sur Pokémon Champions, le jeu de cartes officiel, Pokémon Go et Pokémon Unite. Tout cela se déroulera du 28 au 30 août 2026.
Le segment des Pokémon GaaSEncore une fois, je vais me permettre de balayer rapidement la partie des jeux service, regroupant Pokémon Trading Card Game Pocket, Pokémon GO, Pokémon Masters EX, Pokémon Café ReMix, Pokémon Sleep et Pokémon UNITE. Tous ces jeux auront des événements pour féêter les 30 piges de Pikachu, des trucs exclusifs à obtenir et tout un tas d’autres choses qui vous feront rester parce que c’est votre truc, ou partir comme moi parce que vous n’avez pas vraiment le temps pour ça.
Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres sur le NSO
Bonne nouvelle pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel et possédant une Nintendo Switch 2, puisque Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres débarque dans la console virtuelle de la GameCube. Vous savez, cet épisode que l’on ne trouve pas à moins de 130 balles sur le web ou encore pire dans des petites boutiques. Et bonne nouvelle, il sortira courant mars. Cela évitera de se saigner pour ce RPG qui était bien, mais pas dingue non plus.
Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert FeuilleOh ! On retrouve Takato Utsunomiya, notre directeur des opérations préféré, aka “le mec avec une skin care parfaite”. Je vous passe rapidement l’information, puisqu’on a déjà parlé du portage de Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille sur Nintendo Switch par ici. Cependant, Utsunomiya san nous explique un peu plus la compatibilité avec Pokémon Home, à l’aide d’un petit schéma expliquant comment tout cela fonctionne. C'est gentil de sa part, mais on aurait préféré des jeux à 10 euros maximum.
Pour rappel, Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille sont disponibles dans l’eShop depuis le 27 février, et la compatibilité avec Pokémon Home arrivera dans l’année.
Pokémon ChampionsAnnoncé en février 2025, Pokémon Champions revient avec une nouvelle vidéo montrant des enfants, des adolescents et des adultes jouant sur tous les supports possibles à ce jeu qui est un free-to-play axé uniquement sur la bagarre de bestioles. Et on a enfin une fenêtre de sortie, qui est fixée à avril 2026 sur Switch, et plus tard dans l’année sur iOS et Android.
Légendes Pokémon : Z-AFaisant partie de mes déceptions de l’année, Légendes Pokémon : Z-A s’est tout de même écoulé à au moins 12,3 millions d’exemplaires (voir Nintendo et ses chiffres du Q3 2026 : le gros résumé), ce qui est un bon indicateur pour sortir du contenu additionnel. Evidemment, quand tu sors des jeux GBA à 20 euros pièces sur Switch, il ne faut pas s’attendre à moins pour le DLC Méga-Dimension, qui est donc à 30 balles sur l’eShop. Sérieux, gardez votre argent pour d’autres jeux.
Pokémon PokopiaLe “Minecraft Dragon Quest Builder” à la sauce Pokémon revient se montrer, avec quelques nouveautés, notamment le pokémon Motisma qui servira de jukebox. Pour le reste, Pokémon Pokopia reposera principalement sur des missions à suivre pour redonner vie à un petit village, construire des trucs, mais évidemment aussi faire à manger afin de nourrir comme il se doit les différents pokémons habitant cette petite île. Franchement, ça n’a pas l’air si mal, et c’est évidemment plutôt destiné aux jeunes joueurs et joueuses. Pour rappel, Pokémon Pokopia sortira le 5 mars 2026 sur Switch 2.
Pokémon Vents et Pokémon Vagues
Et voilà ! Après les rumeurs, les leaks et les attentes, la dixième génération de Pokémon arrive enfin avec deux nouveaux épisodes, Pokémon Vents et Pokémon Vagues. Ce duo de jeux est en développement par Game Freak, toujours aux manettes des jeux principaux, et sortira en exclusivité sur Nintendo Switch 2 courant 2027. Il va donc falloir patienter encore quelques mois, mais au moins, on est loin du désastre technique qu’est Z-A.
Pour cette nouvelle aventure, direction une sorte d’archipel qui n’a pas encore de nom ni de localisation exacte dans le monde Pokémon. Dans tous les cas, l’ambiance est baignée de soleil, de jolies vagues et de végétation, le tout avec une multitude de pokémon vivant tranquillement dans ce (grand ?) monde ouvert. Comme dans chaque épisode canonique, il faudra aussi faire un choix dès le début pour choisir qui sera notre compagnon, au moins au début de l’aventure, entre Broussatif (type plante), Caloulou (type feu) et Ogéko (type eau).
Switch 2 oblige, on est devant des jeux qui donnent bien plus envie que ceux sur Switch, même si honnêtement, nous ne sommes pas sur le haut du panier. Limite, The Legend of Zelda : Breath of Wild a plus de gueule techniquement, à part pour certains éléments, comme l’eau qui semble être vraiment belle. Reste maintenant à patienter et à espérer très fort que Game Freak nous livre un jeu au niveau des attentes.