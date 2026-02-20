ACTU
Pikachu fête bientôt ses 30 ans et il veut notre argent
Le 27 février 1996 sortait au Japon, un petit RPG sur Game Boy. Je ne vais pas vous faire l’histoire de cette série, elle est largement documentée ici et là, mais à l’époque, personne ne s’attendait à ce que Pokémon Version Rouge et Pokémon Version Bleue cartonnent autant. Personne ne s’attendait à ce que, en ajoutant Pokémon Version Jaune sorti en 1998, les ventes atteignent 30,8 millions d’exemplaires à travers la planète, ce qui a très largement relancé la Game Boy, tout en ajoutant une des licences de jeux vidéo la plus lucrative de l’histoire chez Nintendo.
Le 27 février 2026 approche et vous vous doutez bien que 30 ans, et bien ça se fête. C’est un cap que The Pokémon Company veut passer en faisant péter les cotillons et tout le tralala.
Cela commence avec Pokémon Presents qui se tiendra à 15h le 27 février à venir. Nous n’avons pour le moment aucun détail précis, mais on se doute que cette présentation tournera autour des 30 ans de la licence, de tous les jeux services actuels, de Pokémon Champions et évidemment, de l’annonce de la 10G qui n’est pas un nouveau réseau mobile, mais tout simplement des nouvelles bestioles de 10ème génération, ce qui est généralement accompagné d’un jeu. Jusque là, tout va bien.
Sauf que ce matin, The Pokémon Company a publié deux jeux en précommande sur l’eShop de la Switch : Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille, sortis en 2004 sur Game Boy Advance, à venir le 27 février. Deux excellentes versions des premiers épisodes. Comme quoi, les remasters existent depuis bien longtemps.
Bonne nouvelle donc ? Et bien, pas forcément. Personnellement, j’aurais tout simplement aimé que ces deux versions débarquent directement dans la Console Virtuelle Game Boy Advance, ce qui aurait profité aux quelques 34 millions d’abonnés du Nintendo Switch Online. Cela aurait été un joli cadeau et peut-être même que cela aurait boosté un peu le nombre d'abonnés au sercice.
Mais non. La stratégie adoptée est la pire : chaque jeu est vendu séparément, pour 19,99€… par langue. Et oui, si vous voulez le jeu en Français et en Anglais, ce sera deux achats différents comme précisé dans l'eShop. Tout cela pour des portages copier/coller de jeux sortis en 2004, eux-mêmes étant déjà des remasters de jeux datant de 1996. Un petit bout d’histoire certes, mais qui aurait pu faire l’objet d’un effort, surtout que The Pokémon Company n’est pas sur la paille et qui n'avait pas besoin de nous revendre une troisième version du jeu de base. La seule fonctionnalité ajoutée est la compatibilité avec le Pokémon Home, pour transférer ses bestioles vers d’autres jeux… mais elle arrivera “prochainement”. Honteux sur toute la ligne.
Bref, espérons que le Pokémon Presents soit un peu plus sympa dans les cadeaux, mais franchement, on ne peut qu’en douter.
