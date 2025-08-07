ARTICLE
Nintendo Direct - Indie World du 07/08/25 : le gros résumé
On a l’habitude, Nintendo a présenté son petit Indie World du mois d’août. Et cette fois-ci, ils n’ont pas fait comme l’an dernier en couplant ce dernier avec un Partner Showcase, qui était bien trop long l’an dernier (par ici). Du coup, c’est parti pour le gros résumé de ce petit Nintendo Direct spécialisé dans les jeux indépendants.
Mina The HollowerOn commence avec Mina The Hollower, que l’on a déjà croisé un paquet de fois depuis son annonce en février 2022. Pour rappel, il s’agit du nouveau jeu de Yacht Club Games, aka le studio derrière le fabuleux Shovel Knight, qui date déjà de 2014. La bonne nouvelle étant qu’une démo est disponible sur l’eShop, par ici pour la version Switch, et par là pour la version Switch 2. De quoi tester cette nouvelle vision, puisqu'on se retrouve avec un jeu d'action / aventure, mais plus du tout en vue de côté. La petite souris arrivera le 31 octobre prochain sur Switch et Switch 2, PS4 et PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, mais aussi PC via Steam.
Well DwellerIl y a des jeux comme ça, qui ne se dévoilent pas vraiment au meilleur des moments. Et ce sera probablement le cas de Well Dweller, un Metroidvania développé par Kyle Thompson (Crypt Custodian et Islets), mettant en scène un petit oiseau partant à l’aventure pour retrouver sa famille, armé d’une allumette et de pas mal d’autres trucs. Heureusement, Top Hat Studios est assez malin pour éviter de sortir cette année, face à Hollow Knight: Silkson. Sa sortie est donc prévue sur Switch et Steam quelque part en 2026.
NeverwayOn part direction Coldblood Inc., tout petit studio composé de seulement trois personnes, nous présentant leur premier jeu, Nerveway, que l’on a déjà vu passer ici et là. D’ailleurs, si l’esthétique du jeu vous tape à l’oeil tellement c’est beau, c’est tout à fait normal, puisque l’on retrouve Pedro Medeiros aux postes d’artiste et designer, connu pour son travail sur Celeste et TowerFall, mais beaucoup moins pour ses choix de veste. Et Nerveway a tout pour plaire : RPG avec une ambiance un peu flippante, un côté simulation de vie qui va manger notre temps et une direction artistique vraiment propre. Il va falloir surveiller cela de près, même si on a le temps de le voir venir : sortie prévue en 2026 sur Switch et Steam.
HerdlingAprès une première présentation lors de l’Opening Night Live de la Gamescom 2024, le studio Okomotive (les deux jeux Far) revient avec Herdling, qui a bien évolué depuis, et qui propose toujours le même pitch, à savoir jouer une sorte de berger devant menant son troupeau de créatures à un lieu précis. On verra ce que ça donne, et j’espère qu’aucune de nos petites créatures ne va mourir. C’est évidemment à mettre sur vos plannings, surtout qu’il sort le 21 août sur Switch, PS5, Xbox Series X|S et PC via Steam.
Is This Seat Taken?Allez, on arrête les ambiances un peu bizarres et on se prend une petite dose de rigolade avec Is This Seat Taken?, un jeu de réflexion tout con de chez Poti Poti Studio : faire des choix cornéliens comme “plutôt fenêtre ou couloir ?” mais aussi “table centrale ou alcôve tranquille ?” sans oublier le “loup solitaire ou boute-en-train ?”. Bref, c’est un jeu de placements de personnages, c’est mignon, ça coûte 10 balles, et c’est sorti aujourd’hui sur iOS, Android, Switch et Steam (avec -10% pour la sortie).
Little Kitty, Big CityOui bon là, c’est un peu “merci de parler de notre jeu s’il vous plaît”, puisque Double Dagger Studio propose une mise à jour gratuite de Little Kitty, Big City, un petit jeu d’aventure 3D dans lequel on dirige un chat. C’est mignon, mais personnellement, je n’avais pas accroché tant que ça à la démo. Si jamais cela vous branche, c’est déjà disponible sur Switch, PS4 et PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, mais aussi PC via Steam. Après, on parlait justement de jeux pour les enfants dans notre Discord, et bien celui-ci est probablement très adapté.
Content WarningSortie par Landfall comme une blague un 1er avril 2024 sur PC, Content Warning a réussi son pari, à savoir être un jeu qui a (ou fait toujours, j’en sais rien) rempli les frigos des streameurs. C’est moche, ça tourne sur une brouette, mais c’est surtout très drôle, alors qu’il s’agit d’un jeu d’horreur. Et bien bonne nouvelle puisqu'il sortira en 2026 sur Switch et Switch 2, PS5 et Xbox Series X|S.
Ball x PitOh ! Un jeu indé fait par un seul bonhomme (Kenny Sun) et édité par Devolver ? Ça se regarde de plus proche. Même si le monsieur a l’air dans son monde pour cette présentation, Ball x Pit a l’air d’être ce qui est à la mode : un roguelite qui s’inspire d’excellents jeux, comme Holedown, Vampire Survivors et Loop Hero. Le tout étant mixé avec des éléments de casse-briques à défilement automatique. À surveiller pour les longues soirées d’hiver. Ça sort le 15 octobre sur Switch, PS5, Xbox Series X|S et Steam, et un peu plus tard dans l’année sur Switch 2.
Ultimate Sheep RaccoonSi vous connaissez et aimez Ultimate Chicken Horse, normalement, vous devriez apprécier Ultimate Sheep Raccoon. On reprend la même direction artistique, la même physique ou presque, mais l’idée étant cette fois-ci de faire des courses de vélos, où vous construisez le parcours avec vos amis (jusqu’à 8). Bizarre qu’on en ait jamais parlé sur Factor d’ailleurs ! Dans tous les cas, ça sortira cet hiver sur Switch et Switch 2, PS5, Xbox Series X|S et Steam.
GlacieredOn part pour le Japon afin de conclure ce Indie World, avec Studio Snowblind, à ne pas confondre avec l’ancien Snowblind Studios, accompagné du studio Tow (en charge de la musique). L’idée derrière Glaciered est de s’inspirer de la nature, et plus particulièrement de la vie sous l’eau et la glace dans un lointain futur. Ça semble aller un peu dans tous les sens, avec des éléments de JRPG, de combats en temps réel et d’exploration. À voir cet hiver sur Switch 2 et PC, et plus tard sur d’autres supports.
Les jeux en vrac
Comme d'habitude dans ce genre de Direct, nous avons le fameux segments des jeux en vrac ! On y découvre Winter Burrow (cet hiver), Undusted: Letters from the Past (octobre), Tiny Bookshop (disponible), Caves of Qud (cet hiver), Strange Antiquities (17 septembre), OPUS: Prism Peak (cet automne, et on en reparle bientôt), Go-Go Town! (printemps 2026), et l'excellent UFO 50 (disponible).