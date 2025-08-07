Nintendo Direct - Indie World du 07/08/25 : le gros résumé

On a l’habitude, Nintendo a présenté son petit Indie World du mois d’août. Et cette fois-ci, ils n’ont pas fait comme l’an dernier en couplant ce dernier avec un Partner Showcase, qui était bien trop long l’an dernier (par ici). Du coup, c’est parti pour le gros résumé de ce petit Nintendo Direct spécialisé dans les jeux indépendants.

Mina The Hollower

Well Dweller

Neverway

Herdling

Is This Seat Taken?

Little Kitty, Big City

Content Warning

Ball x Pit

Ultimate Sheep Raccoon

Glaciered

Les jeux en vrac

Comme d'habitude dans ce genre de Direct, nous avons le fameux segments des jeux en vrac ! On y découvre Winter Burrow (cet hiver), Undusted: Letters from the Past (octobre), Tiny Bookshop (disponible), Caves of Qud (cet hiver), Strange Antiquities (17 septembre), OPUS: Prism Peak (cet automne, et on en reparle bientôt), Go-Go Town! (printemps 2026), et l'excellent UFO 50 (disponible).



