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Nintendo Direct du 09/06/2026 : le gros résumé
Cette première semaine de juin a été très riche en annonces du côté de chez Sony, de Xbox et du PC. Il ne restait plus que Nintendo pour fermer cette longue vague de jeux, sortant dans les semaines à venir et jusqu’en 2027. Avec sa Switch 2, on sait que Nintendo roule tranquillement sur les rails de la Switch, entre nouveauté, patchs, suites et retour de vieilles licences. Voyons tout de suite cela en détails.On retrouve Yoshiaki Koizumi à la baguette de ce Nintendo Direct, toujours impeccablement bien habillé et coiffé. Et surtout, souvent signe de bonnes annonces variées ! Accrochez-vous, parce que ce Direct est très vaste !
Rhythm Paradise GrooveOn commence avec un jeu Switch et potentiellement le dernier jeu first party sur cette console. Et pour présenter Rhythm Paradise Groove, quoi de mieux que Lecturina, encore un personnage complètement barré avec une voix toute droit sortie de Tomodachi Life. Cependant ici, pas de jeu bizarre de simulation de vie, mais plutôt un jeu de rythme ultra exigeant auquel je suis totalement nul. Ce n'est pas le cas de ma conjointe qui a le rythme dans la peau, qui va passer des heures sur les mini-jeux que propose ce 5ème épisode de la série Rhythm Paradise, jouable en solo et en multijoueur jusqu’à 4 sur la même console. Ce sera donc day ichi le 2 juillet prochain sur Switch.
Onimusha: Way of the SwordRien à dire du côté de chez Capcom, puisque l’éditeur fait un boulot de maître avec son moteur, et se permet donc de porter Onimusha: Way of the Sword sur Switch 2, après avoir fait de même avec Pragmata et Resident Evil Requiem. C’est évidemment moins joli que sur les autres supports avec plus de puissance, mais si ça tourne aussi bien que les deux autres jeux, c’est une excellente nouvelle. Pour rappel, il est prévu pour le 25 septembre sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC. Et on reparlera de cette fin d'année plus tard je pense.
Dragon's Dogma 2: Dark ArisenOn reste chez Capcom et on change aussi un peu d’ambiance pour aller voir du côté des dragons. Sorti le 22 mars 2024 sur PS5, Xbox Series et PC, Dragon's Dogma 2 revient et débarque directement avec sa petite extension, Dragon's Dogma 2: Dark Arisen qui sortira le 9 octobre 2026 sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC.
Stellar BladeEt bien celle-ci, je ne m’y attendais pas ! Stellar Blade, le titre de Shift Up et Sony Interactive Entertainment qui a fait un carton le 26 avril 2024 sur PS5, débarque sur Switch 2 ! Une excellente nouvelle, surtout en l’absence de Bayonetta (même si l'ambiance est totalement différente). C’est prévu courant de l’année 2026.
OrbitalsJ’en ai déjà parlé un petit peu, mais Orbitals fait partie de mes gros coups de cœur esthétique. On retrouve Kepler Interactive à l’édition, et le petit studio Shapefarm pour le développement, dans ce jeu d’aventure spatiale en coop à deux. L’esthétique animé 80/90 fait obligatoirement de l’effet, à se demander pourquoi c’est si peu utilisé. Bonne nouvelle, il sera évidemment possible de jouer à deux en local (sur la même console) ou en ligne via GameShare ! Mise en orbite prévue exclusivement sur Switch 2 le 3 septembre 2026.
Rayman Legends RetoldDévoilé lors du State of Play du côté de chez Sony, on rappelle que Rayman Legends Retold sortira le 1er octobre 2026 sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC. Ca sent déjà les soirées endiablées jusqu’à 4 joueurs/joueuses en local. Cela n’a pas été précisé, mais normalement, le titre sera accompagné de Rayman Origins: Enhanced Edition, un remaster 4K du jeu de 2011.
Big WalkOh, revoici le nouveau jeu du studio derrière Untitled Goose Game. Malgré son aspect un peu “moche”, Big Walk semble être le prochain gros jeu à la cool. L’idée est d’explorer un grand monde ouvert en multijoueur, de discuter, de tenter des trucs, d’essayer des choses, de résoudre des puzzles, etc. On verra bien ce que cela donne, mais le fait de réduire le jeu à sa plus simple expression est intéressant. Rendez-vous le 4 août sur Switch 2, PS5 et PC.
One Piece: Grand GourmetDès les premières secondes, on reconnait de suite la patte de Kairosoft, connu principalement pour Game Dev Story et tous ces dérivés. Cette fois-ci, c’est avec Bandai Namco en éditeur qu’ils nous proposent One Piece: Grand Gourmet, qui est au final un jeu de gestion de restaurant mais dans l’univers d’un petit manga qui pourrait cartonner, One Piece. C’est prévu pour le 23 octobre sur Switch, Switch 2, iOS, Android et PC.
Pokémon PokopiaL’énorme carton surprise qu’est s’est écoulé à plus de 4 millions d’exemplaires depuis sa sortie en début mars revient dans l’actualité avec l’annonce d’une suite de mise à jour. La vie paisible de Pokémon Pokopia se déroule sur terre, mais elle se déroulera bientôt aussi sous l’eau grâce à une mise à jour gratuite. Je ne suis pas encore tombé dedans parce que j’ai une vie sociale à côté, mais j’avoue que j’irais bien piquer une tête en août 2026.
Et cela ne s’arrête pas là, puisque Omega Force et Game Freak ont mis un peu le turbo pour proposer un Pass d’extension ce qui peut se traduire par un DLC payant qui sera livré en plusieurs fois. On sent le développement en flux tendu. Dans celui-ci, il sera question de découvrir la ville sous-marine de Fond-Bulleux. Cet ajout sera suivi d’un autre à la fin d’année, puis qu’un dernier courant 2027.
Pause pizza / NBAIl y a 15 ans, si on m’avait dit qu’en 2026, je regarderais le game 3 de la finale NBA avec ma conjointe sur la canapé, j’aurais peut-être dit “mais oui, mais oui, c’est ça…”. Si vous aimez le basket, regardez-moi cette finale entre les Spurs et les Knicks, ça joue hyper bien !
Fire Emblem: Fortune's WeaveRetour sur le direct avec un tactical RPG très attendu, Fire Emblem: Fortune's Weave. On a eu assez peu de nouvelles depuis son annonce en septembre 2025, mais cette fois-ci, ça rigole zéro. On retrouve tout ce qu’on aime dans cette série, avec des personnages charismatiques, un Empire qui va connaître le chaos et des batailles tactiques. En parlant de personnages, l’histoire sera apparemment centrée sur une quatuor : Cai, un jeune garçon provenant de Ribeira; Dietrich, un épéiste qui pourrait être un vampire beau gosse; Theodora, qui n’est pas une chanteuse mais la reine de Saramis et enfin Leda, qui elle est une chanteuse en quête de vengeance.
On verra où nous mènera le scénario, qui a l’air assez sombre, comme bien souvent. Aussi, on peut aussi noter que cet épisode n’oublie pas les petits à côté, avec une tonne de dialogues et de personnages, des minis-jeux, etc. Prenez votre calendrier, Fire Emblem: Fortune's Weave est prévu pour le 17 septembre exclusivement sur Switch 2. Et si jamais vous êtes du genre collectionneur, une édition collector est prévu au programme.
Ninjala 2: The Uncharted PlanetJ’avais presque oublié la licence de GungHo, sorti en 2020 sur Switch et avec pour objectif de concurrencer Splatoon. Ça n’a pas vraiment pris comme prévu, mais l’éditeur ne lâche pas le morceau et annonce Ninjala 2: The Uncharted Planet. Cette fois-ci, on arrête de déconner en pensant prendre la place des calamars, et on file vers une gameplay orienté jeu d'action-aventure en monde ouvert. Et bizarrement, on nous parle de “la première partie de Ninjala 2” qui arrive sur Switch 2 au printemps 2027 (encore une exclusivité au passage). Est-ce que ce sera un free-to-play ? On verra bien, et en attendant, il reste encore pas mal de boulot au niveau de la technique.
DK ChallengeSi jamais vous avez claqué 20 balles dans le DLC de Donkey Kong Bananza, sachez que des défis seront proposés du 10 juin au 1er septembre. Mais ce ne sera pas le seul, puisque des défis arriveont aussi dans le Nintendo Switch Online en jouant aux anciens jeux DK sur Super Nintendo, NES et Game Boy, avec tout un tas de cartes virtuelles à collectionner. Est-ce que Nintendo est en train de tenter un truc ? Oh que oui.
Jujutsu Kaisen Rumble: SurvivatonLa folie Vampire Survivors n’est pas prête de se finir au Japon. Poncle nous annonce une collab avec Jujutsu Kaisen et un jeu qui va avec, Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton. Sortie prévue courant 2026 sur Switch 2, PS5, Xbox Series, et PC.
Lords of the Fallen IIOn a jamais trop parlé de Lords of the Fallen II sur Factornews et j’avoue je n’ai pas trop envie d’en parler tout simplement parce que Marek Tymiński, le CEO de CI Games semble être très vocal sur ses opinions anti-woke. Je compte sur vous dans les commentaires pour les détails. Ça sort en automne 2026 sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC.
Lies of POn enchaîne avec un autre souls-like, cette fois-ci déjà sorti sur les 3 autres supports en 2023. Mais Lies of P a la bonne idée de sortir sur Switch 2 dans une Complete Edition, donc avec le DLC Overture. C’est prévu pour le 6 août 2026 en numérique et le 2 octobre 2026 en physique.
Devil May Cry 5 - Devil Hunter EditionIl y a peu, je rangeais mes jeux PS4 et oh, mais je n’ai jamais lancé ce Devil May Cry 5 que j’ai eu en février 2019… Comme quoi, les portages ont parfois une raison d’être ! Capcom s’est donc dit qu’il était temps de fouiller un peu dans les tiroirs, en en sortant un petit Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition, prévu le 23 juin 2023 sur Switch 2, avec l’ajout du 60 fps en docké et portable, ainsi que quelques DLC.
Muramasa: Revenant BladesAlors Capcom qui revient avec un jeu de 2019, c’est que dalle par rapport à Marvelous et Vanillaware qui reviennent avec Muramasa: The Demon Blade, sorti sur Wii en 2009, puis en 2013 sur Vita ! Cela fait quelques années qu’on se dit qu’un portage en 4K serait vraiment cool, et ce sera le cas avec Muramasa: Revenant Blades ! Une refonte graphique complète, à laquelle s'ajoutent les chapitres supplémentaires de la version PS Vita et quelques nouveautés. Il faudra tout de même patienter un peu, puisque ce retour est prévu pour début 2027 sur Switch 2, PS5 et PC.
Xenoblade Chronicles 1 / 2 / 3 Switch 2 EditionToutes les personnes aimant les JRPG connaissent les qualités indéniables des Xenoblade Chronicles. Le problème, c’est qu’ils sont tous sortis sur des consoles assez peu puissantes pour vraiment les mettre en avant (Wii, 3DS et Switch). Oui, sauf que Nintendo nous refait le même coup que pour la première année de sa console avec des Nintendo Switch 2 Edition pour Xenoblade Chronicles Definitive Edition (Switch, 2020), Xenoblade Chronicles 2 (Switch, 2017) et Xenoblade Chronicles 3 (Switch, 2022). Vous voyez le coup venir ? La trilogie prend un petit coup de boost passant à 4K / 60 fps en mode TV, en 1080p / 60 fps en mode portable et ajoute quelques bonus. Par contre, c’est 10 balles pour chaque patch…
Côté planning, c’est un peu le bordel. Pour Xeno 1, ce sera le 9 juin pour la version numérique / mise à jour et le 30 juillet pour la version boite. Concernant Xeno 2, ce sera le 30 juillet pour la version numérique / mise à jour et le 1er octobre pour la version physique. Quant à Xeno 3, ce sera le 3 décembre pour le tout.
Xenoblade GenesisHeureusement, ces achats totalement indispensables vont nous faire patienter un peu puisque Monolith Soft est déjà en train de développer un nouvel épisode de sa saga, avec Xenoblade Genesis. L’ambiance change totalement des autres épisodes, puisqu’on file vers du médiévale, loin de l’ambiance un peu spatiale des autres épisodes. Il sera aussi question de jouer une élève dans l’académie de Leukos, une ville côtière. Le studio montre encore une fois sa maîtrise des open world et d’une narration au cœur de l’aventure. Patience tout de même, puisque le titre s’annonce en exclusivité sur Switch 2 courant 2027.
Nintendo Switch Sports ResortPas vraiment attendu, mais pas vraiment une surprise non plus, Nintendo Switch Sports Resort est la suite de Nintendo Switch Sports (Switch, 2020), faisant comme les opus Wii de l’époque, à savoir ajouter quelques sports : ping-pong, tir à l’arc, jet ski, boxe, etc. parmi 12 sports différents. Espérons qu’il soit un peu plus convaincant que le premier… Sortie prévue le 22 octobre 2026 exclusivement sur Switch 2.
RuneScape: DragonwildsOn repasse du côté des tiers, avec l’annonce de RuneScape: Dragonwilds sur Switch 2 le 15 septembre prochain, accompagnant les versions PS5 et Xbox Series.
Hello Kitty: Party LandJe passe rapidement aussi sur Hello Kitty: Party Land, quitte à froisser les nombreux fans du petit chat de Sanrio présent sur Factornews. C’est prévu exclusivement sur Switch et Switch 2 le 29 octobre 2026.
Star FoxOn a déjà parlé de Star Fox, notamment avec ce Direct. Personnellement, je l’ai déjà précommandé en boite, parce que je suis un gros pigeon de l’espace. Mais si jamais vous n’êtes pas encore dans le arwing de la hype, une démo est disponible par ici, dès maintenant.
Final Fantasy ResonanceSquare Enix débarque avec une petite annonce sans faire de bruit, Final Fantasy Resonance, un nouveau JPRG en mode HD-2D et le premier dans ce style graphique pour la licence Final Fantasy. Enfin nouveau, pas tant que cela puisqu’il semble être très proche de Final Fantasy Brave Exvius sorti sur mobile. Dans tous les cas, c’est joli comme tout et ça sort le 22 octobre 2026 sur Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series et PC.
Pikuniku 2Le premier épisode était excellent, donc il n’y a pas de raison pour que Pikuniku 2 ne le soit pas ! Pas grand chose à dire de plus, à part qu’il sera en 3D et qu’il sort courant 2027 sur Switch 2 et PC.
Dragon Quest Monsters: The Withered WorldVous êtes peut-être passé à côté du l’article concernant les 40 ans de Dragon Quest et ce serait dommage vu la grosse annonce qu’il présentait. Et vous êtes donc passez aussi à côté de Dragon Quest Monsters: The Withered World, qui se montre enfin un peu plus. C’est mignon tout plein comme attendu, et c'est attendu le 3 décembre 2026 sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC.
The DuskbloodsOn ne sait pas si FromSoftware galère à développer sur Switch 2, mais vu comment ils sont à la peine pour sortir un Elden Ring décent, on se doute que The Duskbloods prend du temps aussi à cause de la technique. Malgré tout, le studio japonais annonce un test réseau fermé pour cet été, chose assez importante puisqu’il s’agit d’un jeu en PvPvE sur exclusivement à destination de la Switch 2, mais sans date de sortie.
Splatoon RaidersL’une de mes grosses attentes pour les semaines à venir ! Mais je ne vais pas trop m’attarder sur Splatoon Raiders, puisqu’on va avoir un Splatoon Raiders Direct le 30 juin prochain. Ce sera l’occasion d’en savoir bien plus, sur cette exclusivité Switch 2 attendue pour le 23 juillet. Au passage, des Joy-Con 2 aux couleurs du jeu seront mis en vente.
Deltarune - Chapter 5Honte à moi, je n’ai jamais joué à Undertale et à Deltarune. Ce dernier verra son chapitre 5 débarquer le 24 juin prochain dans une mise à jour gratuite.
Metaphor: ReFantazioEn attendant de sortir Persona 6 (annoncé dans la conf Xbox), Atlus prend le temps de porter Metaphor: ReFantazio sur Switch 2 le 12 novembre prochain, lui qui est disponible depuis octobre 2024 sur PS5, Xbox Series et PC. Oui, le mois de novembre existe ! Merci Atlus, j’avais un doute.
MinecraftOh. Minecraft n’avait pas de version dédiée à la Switch 2. Ce sera le cas cette année.
Segment en vrac !Bien souvent, ce segment annonce que nous ne sommes pas loin de la fin du Direct. Cette fois-ci, vraiment un peu de tout : Atelier Karia: Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs (début 2027), Warhammer 40 000: Space Marine 2 (hiver 2026), Observer: System Redux (18 juin), DayZ Cool Edition (courant 2026), Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 (27 août), Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration (dispo aujourd’hui), Tales of Eternia Remastered (16 octobre), SnowRunner (aujourd’hui), Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer (16 juillet), Everbloom (printemps 2027) et Final Fantasy XIV Online (accès anticipé eu août).
Kingdom Hearts Collection [I~III]Parce qu’on a toutes et tous des journées de 72h et aucun besoin extérieur, Square Enix s’est dit qu’il serait bon de sortir cette trilogie comprenant (attention, les titres piquent un peu) : Kingdom Hearts HD 1.5 + II.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8 : Final Chapter Prologue et enfin, Kingdom Hearts III + Re Mind. Ce gros pack est prévu le 8 octobre 2026. Merci de nous faire un résumé de l’histoire dans le forum.
Kingdom Hearts IVUne fois que vous aurez passé environ 500 heures sur cette trilogie, vous allez pouvoir passer sur Kingdom Hearts IV, qui s’annonce par la même occasion sur Switch 2, accompagnant les versions PS5, Xbox Series et PC déjà annoncées. Ne vous emballez pas, on en sait pas plus et aucune fenêtre de sortie n’est annoncée. Bon par contre, ça a l’air d’être cool.
The Legend of Zelda: Ocarina of TimePour fermer le bal de ce Nintendo Direct qui est, mine de rien, assez conséquent avec un nouveau Xenoblade, Fire Emblem: Fortune's Weave, Kingdom Hearts IV et beaucoup de gros jeux Capcom, il fallait une énorme annonce. Ce genre de chose ne peut revenir qu’à peu de licence et ce rôle revient au retour de The Legend of Zelda: Ocarina of Time dans un remake qui a, pour ce que l’on en voit, l’air d’être tout bonnement fabuleux visuellement. J’en ai des frissons et c’est peut-être parce que The Legend of Zelda: Ocarina of Time est mon jeu préféré. Cependant, aucune séquence de gameplay. Rien. Juste Link dans sa petite maison dans la village Kokiri. On attendra le prochain Zelda Direct.
Cependant, bonne nouvelle : nous ne devrons pas attendre des années, musique ce remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time est attendu exclusivement sur Switch 2 pour l’année 2026. Donc dans les 6 mois à venir. Et lui, il peut sortir en novembre sans aucune peur.
Encore une fois, Nintendo nous livre un Direct très dense, avec plus de 40 annonces, allant du portage de gros jeux Capcom, Square Enix ou Altus, en passant par des Switch 2 Edition pour la trilogie Xenoblade Chronicles, et surtout, en annonçant un Xenoblade Genesis pour 2027, Kingdom Hearts IV quand il sortira et le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time pour cette année, Nintendo frappe encore une fois assez fort. Il y en a pour tous les goûts et le backlog prend encore un peu plus de poids.