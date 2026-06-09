Nintendo Direct du 09/06/2026 : le gros résumé

Encore une fois, Nintendo nous livre un Direct très dense, avec plus de 40 annonces, allant du portage de gros jeux Capcom, Square Enix ou Altus, en passant par des Switch 2 Edition pour la trilogie Xenoblade Chronicles, et surtout, en annonçant un Xenoblade Genesis pour 2027, Kingdom Hearts IV quand il sortira et le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time pour cette année, Nintendo frappe encore une fois assez fort. Il y en a pour tous les goûts et le backlog prend encore un peu plus de poids.