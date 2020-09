Mario fête ses 35 ans

Aujourd’hui, Nintendo fête les 35 ans de Mario, et c’est le genre d’évènement qui était plutôt attendu. Et comme souvent, il n’y a eu que très peu de leak et donc, beaucoup d’annonces ! C’est parti pour un récap de ce Nintendo Direct spécial moustache.

Game & Watch: Super Mario Bros.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Super Mario Bros. 35

Mario Kart Live Home Circuit

Des évènements jusqu’en mars 2021

Super Mario All-Stars

Super Mario 3D All-Stars

Après la puissance des cartes Nvidia présentées hier, Nintendo débarque avec un Game & Watch tout con, mais terriblement attirant. Cette nouvelle console contiendra Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels, Ball (version Mario) et une horloge numérique. La puissance d’un Game & Watch dans la poche et sur l’étagère, ça n’a pas de prix. Par contre, ça a une date : 13 novembre.On s’en doutait un peu puisque la quasi-totalité des gros jeux de la Wi U débarque sur Switch pour enfin faire un carton, mais Super Mario 3D World reviendra. Le jeu est exactement le même que sur Wii U (donc excellent), mais se permettra tout de même de contenir un monde inédit, nommé Bowser's Fury. Autre nouveauté, l’arrivée du mode multijoueur en ligne, ainsi que deux amiibos, Mario Chat et Peach Chat. C’est attendu pour le 12 février 2021.Si l’idée de faire de Tetris un battle royale était déjà assez brillante, on va voir arriver Super Mario Bros. 35 ! Ce sera gratuit si on possède un compte Nintendo Switch Online, et le but sera de jouer au premier Mario, mais à 35 joueurs, tout en se balançant des items à la gueule.Grosse surprise, et forcément grosse envie de claquer quelques billets, Nintendo sort de son chapeau un Mario Kart en réalité augmentée. Le pack contiendra 4 drapeaux / checkpoint, deux marqueurs fléchés, un cable USB et au choix, Mario ou Luigi dans son kart. La vidéo est forcément plus explicative, donc je vous laisse apprécier ça. En tout cas, l’idée est vraiment chouette. Le prix l’est un peu moins : 99$, le 16 octobre prochain.Si le planning est assez vide, Nintendo rempli tout ce vide de Mario dans : Mario Tour, Super Mario Maker 2, Super Smash Bros. Ultimate, un Splatfest dans Splatoon 2, Animal Crossing New Horizons, et aussi dans la boutique dispo sur les différents sites Nintendo dans le monde.Sorti à l’origine sur Super Nintendo, cette compile comprenant Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels, Super Mario Bros. 2 et Super Mario Bros. 3. débarquera aussi sur Switch, via l’intermédiaire de la console virtuelle Super Nintendo. Ce sera dispo dès aujourd’hui.Le seul et unique leak de ce Direct est donc Super Mario 3D All-Stars, une belle compilation contenant Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Ce joli petit pack sortira le 18 septembre, mais en production limitée. Aucune idée de ce que cela veut dire. Dans tous les cas, les jeux ont été améliorés à coup de lifting et de 16/9, un peu comme un émulateur.Et le Nintendo Direct en entier :