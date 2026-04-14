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Level-5 Vision 2026 : le gros résumé
Cela fait quelques années que l’on parle du Level-5 Vision sur Factornews, un événement pas du tout annuel et qui débarque bien souvent sans trop de bruit avec des jeux principalement mignons et pouvant être dérivés en animé et/ou en manga, parce qu’on n’oublie pas qu’on est au Japon. Alors parlons un peu de cette édition 2026, sous-titrée Craftsmanship, qui s’est déroulée ce vendredi.Il est loin le temps où Akihiro Hino présentait sa boite, Level-5, comme le Disney japonais du jeux vidéo. Les quelques années de galères post Nintendo DS / Nintendo 3DS ont très largement contribué à le faire redescendre de son délire et à voir son studio comme “un petit artisan japonais comme tant d’autres”. Et honnêtement, ce n’est pas plus mal, même si ils ont gardé cette mauvaise habitude de présenter des jeux beaucoup trop tôt par rapport à leur vraie sortie.
Pour ce Level-5 Vision 2026, Akihiro Hino explique très rapidement que cette présentation fera un focus sur les développements en cours, mais aussi sur les projets futurs, le tout en japonais, mais sous-titré en anglais et en japonais, histoire de réviser un peu notre vocabulaire écrit dans cette belle langue. Comme le fait que Craftsmanship vient de Takumi たくみ ou 匠 de son joli kanji.
Pufflings: Journey Througn a Fantasy WorldEt on commence par un nouveau jeu avec Pufflings: Journey Througn a Fantasy World à destination des joueurs et joueuses qui ont passé du temps sur un jeu de pastèque. Très clairement, le gameplay repose principalement sur Suika Game avec une moustache. On remplace les fruits par des Pufflings, des petites créatures toutes mignonnes, et c’est parti.
Level-5 oblige, un petit scénario s’insère dans le tout, avec Unibear, une petite créature avec une corne qui se retrouve piégée dans une sorte de donjon tenu par des sorcières. On pourra trouver quelques ressources, comme du Crystallium, afin de débloquer de nouveaux pouvoirs permettant de nous aider en cas de complication. Et ce ne sera évidemment pas la seule ressource.
Notons que le jeu est co-développé avec NHN PlayArt, qui a déjà travaillé avec Level-5 pour Yo-kai Watch: Wibble Wobble, mais aussi avec Square Enix pour Dissidia Duellum Final Fantasy et Dragon Quest Keshi Keshi, pour ne citer que ces gros jeux. Au passage, on nous annonce aussi un petit film d’animation tout mignon et des goodies. On ne perd pas le nord chez Level-5. Si jamais c’est votre truc, c’est prévu pour fin 2026 sur iOS et Android.
Yo-kai Watch: The Great Detective NekomataOn reste sur mobile et cette fois-ci, on sort les pelles pour déterrer la licence Yo-kai Watch, qui n’en finit pas de vouloir revenir à son maximum comme à l’époque de la Nintendo 3DS, chose qui commence à doucement tutoyer le retrogaming, puisqu’on parle d’une licence qui a débuté en 2013. Et bien cela ne fait pas peur à Level-5 de retenter le coup et d’espérer encore une fois devenir un vrai concurrent à Pokémon (et on en aurait bien besoin), avec Yo-kai Watch : The Great Detective Nekomata. Mais pas de chance, puisqu’il s’agira plutôt d’un titre dans la lignée de Yo-kai Watch : Wibble Wobble, donc un puzzle game. C’est prévu sur iOS et Android un jour ou l’autre. En tout cas, l’ambiance a l’air chouette, avec ce Japon de l’ère Meiji (donc entre 1868 et 1912).
Fantasy Life i: The Girl Who Steals TimeAprès s’être vendu à plus de 1,5 millions d’exemplaires dans le monde depuis sa sortie en mai 2025 sur Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox Series et PC, le très cool cool Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time ira voir du côté du mobile s’il ne peut pas grappiller encore quelques ventes. Chose plus que normal pour une série qui a débuté par Fantasy Life sur Nintendo 3DS en 2012, puis qui a vécu une belle vie avec Fantasy Life Online sur mobile de 2018 à 2023.
Pour la version mobile, rien ne change. Il s’agit d’un portage pur et dur à destination des appareils iOS et Android et prévu pour le courant de l’année 2026. La bonne nouvelle, c’est qu’il y aura du cross-save !
Snack World ReloadedCelui-ci, je l’attendais. Après sa sortie en 2017 sur Nintendo 3DS sous le nom Snack World : Mordus de Donjons - Gold, puis un petit portage sur Switch 2020, ce même jeu revient avec un nouveau nom, Snack World Reloaded. Cependant, on est assez loin d’un simple portage, et plus proche d’un vrai remake tant tout a été revu et corrigé. Et cela semble assez logique, puisque Snack World n’a jamais vraiment bien fonctionné au niveau des ventes. Donc autant tout refaire, mais en gardant l’univers.
Et puis tant qu’à faire, autant aussi sortir ce titre un peu partout en dehors de chez Nintendo. En effet, Akihiro Hino annonce que le développement est prévu évidemment sur Switch 2, mais aussi sur PS5 et PC via Steam. Bon par contre, on ira se brosser pour une date de sortie précise, mais au moins, on est rassuré sur le fait que le développement se déroule bien. C’est probablement day ichi par ici quand ça sortira quelque part en 2026, 2027 ou même 2028, sait-on jamais.
Inazuma Eleven ReAnnoncé lors du Level-5 Vision 2024 sous le nom Inazuma Eleven Secret project, on a maintenant la confirmation que ce remake du tout premier épisode de la série sorti en 2008 sur Nintendo DS s’appellera finalement Inazuma Eleven Re. C’est toujours en développement, sauf que la version PS4 a finalement sauté au profit de la nouvelle console de Nintendo. C’est attendu pour courant de l’année 2026 sur Switch, Switch 2, PS5 et PC via Steam.
DecapoliceUn jour, Decapolice sortira. Annoncé lors d’un Nintendo Direct en août 2023 et prévu pour une sortie cette même année, ce jeu n’a finalement fait que des apparitions d’année en année pour se montrer encore un peu plus, mais aussi pour décaler sa sortie à chaque fois. Cette fois-ci, le très ambitieux RPG à la sauce détective du futur revient avec quelques images et vidéos, sans aucune date de sortie. Heureusement, le site officiel propose quelques informations, notamment une sortie sur Switch 2, PS5 et PC via Steam. La version PS4 a donc encore une fois été supprimée.
Holy Horror MansionEnfin ! Le Concept Next Yo-Kai Watch s’est présenté avec une vidéo de gameplay. Pour rappel, il s’agit de Holy Horror Mansion, qui s’est montré pour la première fois au Level-5 2024, mais sous forme de petites séquences animées. Cependant, ce qui a été dévoilé ce vendredi ne garde pas vraiment la même direction artistique, se rapprochant bien plus d’un style “plastique chibi”. De plus, on y voit pas grand chose de spécial, ou en tout cas, pas grand chose qui donne véritablement envie.
Autre petit problème, le site officiel du jeu présente ce projet comme étant le plus gros projet Cross-Media de Level-5. Donc il ne faudra pas attendre une sortie cette année, loin de là, surtout avec la tonne d’autres jeux à venir.
Inazuma Eleven: CrossEntre deux projets bien trop longs et des portages 3DS sur les supports actuels, Level-5 propose des jeux mobiles, plus simples et moins chers à produire. C’est le cas avec Inazuma Eleven: Cross qui va probablement arriver sur mon iPhone. Ici, pas de jeu de foot avec du déplacement de personnages, mais plutôt de la gestion d’équipe. Si c’est aussi bien foutu que Nintendo Pocket Football Club sur lequel j’ai passé des dizaines d’heures, je prends direct. C’est prévu courant juin 2026 sur iOS et Android.
Inazuma Eleven: Victory RoadBonne nouvelle. Si comme moi, Inazuma Eleven: Victory Road vous intéresse mais que vous n’avez pas envie de claquer 70 balles dans la version Switch uniquement disponible sur l’eShop, une version Switch 2 est en développement. Elle sortira ce 11 juin 2026, en plus d’une version physique que l’on pourra donc chopper pour bien moins que 70 euros, et qui contiendra toutes les mises à jour et le DLC Rising Bond. Ce sera une excellente raison pour être dans une ambiance de football tout en boycottant la Coupe du Monde de foot 2026 qui se déroulera aux USA cet été.
Professor Layton and the New World of SteamEnfin, la dernière annonce se devait de porter sur Professor Layton and the New World of Steam, qui se fait attendre, lui qui a été présenté lors du Level-5 Vision 2023, avec une sortie d’abord annoncée sur Switch en 2024, puis repoussée en 2025. Nous sommes en 2026 et toujours pas de Hershel Layton et de Luke Triton à l’horizon.
Mais une nouvelle bande-annonce s’offre à nous, toujours dans la ville de Steam Bison et son style steampunk avec machines à vapeur. On apprend cependant que les puzzles sont fait en collaboration avec QuizKnock, un groupe d’intello avec une chaîne YouTube. L’autre information est que la personne qui s’occupera de la musique du jeu est tout simplement Joe Hisaishi, aka “le mec qui fait toutes les musiques chez Studio Ghibli”, mais aussi de Lilas Ikuta. Un nom qui vous parlera peut-être si vous écoutez le duo Yoasobi. Pour le reste, Level-5 ne s’est pas risqué à proposer une nouvelle date. Donc on ne sait toujours pas quand sortira le jeu, mais il est toujours à destination des Switch, Switch 2, PS5 et PC via Steam.