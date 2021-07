J'ai fait l'erreur de faire découvrir Twitch à ma femme et elle a décidé de commencer à streamer. Elle travaille à distance donc sa station de travail est devenu aussi sa station de streaming et a donc bénéficié au passage d'un petit ravalement de façade. Du coup j'ai décidé de documenter le tout juste au cas où.

Un laptop Alienware 15" avec un i7-9750H et une 2070 Max-Q

Un MacBook Pro 15" de 2017 avec un i7 et une Radeo Pro 560

Un moniteur Asus 27" 1080p

Une tablette graphique XP Pen 15.6" qui fait office de moniteur 1080p

KVM : 2 Port Dual Monitor KVM Switch HDMI 4K@60Hz

Hub USB-C numéro 1 : Vanmass USB-C Hub

Hub USB-C numéro 1 : Satechi Aluminum Multi-Port Adapter 4K

Adaptateur USB-C vers HDMI : Plugable USB C to HDMI 2.0 Adapter

Caméra : Logitech Brio 4K

Microphone : Amazon Basics Professional USB Condenser Microphone with Volume Control and OLED Screen

Bras articulé pour le micro : InnoGear Microphone Stand for Blue Yeti Adjustable Suspension Boom Scissor Arm Stand

Un combo lumière/bras pour la webcam : Webcam Light Stand, 2in1 Ring Light with Dual 25 inch Flexible Arms

Y&H Cam Link 1080P 60fps, HDMI Video Capture Card HD ($20)

Genki ShadowCast ($50)

Capture Card, Audio Video Capture Card with Microphone 4K HDMI Loop-Out ($35)

Commençons par le matos de base :Premier problème : connecter les deux moniteurs aux deux écrans. En même temps. La solution : un KVM supportant deux moniteurs. Ca fonctionne au poil : je peux basculer d'un laptop à l'autre en appuyant sur un bouton et comme macOS et Windows 10 sont relativement intelligents quand il s'agit de multi-moniteurs, l'organisation de ces derniers est conservée.Le problème est au niveau du cablage. Il faut donc deux cables HDMI par laptop pour aller au KVM et deux cables HDMI pour aller du KVM aux moniteurs. On est déjà à six câbles HDMI. Oh et sans compter que cette pourriture de MacBook n'a pas de sorti HDMI donc il fallu utiliser deux hubs USB-C qui ont au passage ajouté des prises USB-A histoire de relier la souris et le clavier. Et il fallu un adaptateur USB-C vers HDMI pour l'Alienware. Et il a fallu alimenter le KVM. Voici le matos en question:Passons maintenant au matos pour Twitch. La base :A noter que jusqu'à présent, on n'a pas acheté grand chose mis à part les deux bras. C'est du matos qu'on a accumulé depuis quelques années. Par exemple le microphone est celui qui me sert à enregistrer les FactorCasts. Je le recommande d'ailleurs chaudement. La qualité sonore est excellente et il a tout ce qu'il faut y compris la possibilité d'enregistrer en binaural et une prise casque.Ma femme streame quelques jeux PC mais elle voulait aussi la possibilité de streamer des jeux console donc il fallu une carte d'acquisition. Comme on utilise un PC portable, il a fallu un dongle USB. Voici nos trois tentatives:Les trois fonctionnent de la même manière : ils sont reconnus comme des sources vidéo (webcam) par Windows sans le moindre pilote. La Y&H fait le boulot mais devoir le connecter directement au PC n'est pas très principe à moins d'utiliser une rallonge USB. Accessoirement, il y a pas mal de latence ce qui rend difficile le fait de jouer en regardant la capture dans OBS. Le Genki ShadowCast se connecte en USB-C mais a une bizarrerie : une prise HDMI male à la place de femelle pour la capture. Du coup il faut connecter le ShadowCast directement à la console ce qui n'est pas toujours possible/pratique. La latence est aussi la même qu'avec le Y&H.Le dernier machin sans nom est parfait : il se connecte au PC via un cable USB, dispose d'une entrée HDMI, d'une entrée microphone, d'une sortie casque et d'une sortie HDMI. Le dernier point est le plus important. Comme pour les autres dongles, il y a pas mal de latence. Ce n'est pas lié au matos mais tout simplement à Windows. Mais la sortie HDMI est une bénédiction. Le signal ne fait que passer et on peut donc l'afficher directement sur le moniteur Asus via la deuxième entrée HDMI. On a donc au passage ajouté deux câbles HDMI : un allant vers le moniteur Asus et l'autre vers un switch HDMI.Le switch HDMI en question est le Hdmi Switch 4k, mrocioa 5 in 1 Out 4K and 3D Hdmi Switcher Box with Remote. Il permet de relier plusieurs consoles à la carte d'acquisition et de switcher le signal à la volée sans avoir à débrancher des câbles HDMI. Actuellement la PS4 Pro est branchée dessus. On a donc un total de neuf câbles HDMI... C'est un beau bordel mais c'est le résultat est plutôt chouette.