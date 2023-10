Un lundi soir par mois, des développeur.euses belges se réunissent dans un lieu différent de Bruxelles pour discuter et proposer leur proto à l'essai. L’occasion de recueillir des feedbacks et des encouragements, le tout dans la joie et la bonne humeur autour de bonnes bières belges. Bienvenue au Brotaru, contraction de Otaru, réunion de dev japonais, et de Bruxelles.

Les Brotarus ont été lancés par Andrea Di Stefano puis repris par Guillaume Bouckaert, cofondateur de games.brussels , association de promotion du jeu vidéo bruxellois et ancien game designer chez Fishing Cactus . L’idée est de fédérer la communauté des développeur.euses indépendants belges, francophones et néerlandophones, autour d’un événement régulier dont le point d’orgue est le Big Brotaru une fois par an où ils peuvent présenter leur jeu sur scène face à des professionnels et des journalistes.J'ai débarqué pour le 84eme du nom ce lundi 09 octobre au 8e étage de BruCity, les locaux flambant neuf de l'administration bruxelloise proposant une vue panoramique en plein centre de la ville. Dans une banale salle de réunion, des ordinateurs portables et un Steam Deck sont posés sur des tables invitant à la prise en main. Posté à côté, la-le développeur.euse me guide, prend des notes de mes retours. Je prends une bière (gratuite!), plonge ma main dans un bol de chips et je suis parti pour un petit tour d’horizon des jeux et protos présentés.Tout d’abord Pawggle , jeu disponible en démo sur Steam. Il s’agit d’un Peggle à l’envers où au lieu de diriger le tir de la balle, le joueur construit le niveau en posant des tuiles. Le tir se fait selon les spécifications de chaque animal: le chat fait ce qu’il veut car c’est un chat, le chien oscille de gauche à droite, imitant le mouvement de sa queue etc. Le jeu est déjà bien fini, est développé par le studio Pandaroo à Liège et il est le résultat de la game jam de Game’s Maker Toolkit 2023, “Roles reversed” Un autre jeu issu de cette game jam est Shifting Shores de Purée Adventure, développeuse amatrice, dont la version présentée arborait une direction artistique différente que celle jouable sur Itch.io. C’est un petit jeu de puzzle où un personnage immobile doit rejoindre un soleil, le joueur devant déplacer les plateformes (comme dans ce bon vieux jeu de société Labyrinthe) en évitant que l’avatar ne tombe dans le vide. Nous avons bien discuté des mécaniques, de la nouvelle DA et si le jeu semble un peu confus au début, ça va ensuite tout seul et d’autres mécaniques viennent pimenter le tout.Encore un jeu de game jam, Locksgate . Développé dans le cadre de la game jam des Rendez-vous de l’histoire 2023, le joueur se retrouve dans l’Angleterre du XIXème siècle, propulsé comme directeur de cimetière privé (hé oui, cela a existé) pour un petit jeu de gestion. J’avais donc 30 tours pour rembourser mon emprunt de départ sans descendre dans le rouge en louant des parcelles de différentes qualités pour gagner de l’argent (fosses communes, caveaux familiaux, tombes individuelles) et en décorant mon cimetière pour gagner de la réputation. Tous les tours, un petit dilemme apparaît à la Reign nous faisant gagner/perdre de l’argent ou de la réputation selon nos choix. Dommage qu’on ne puisse pas augmenter la quantité de sel à la friterie locale pour augmenter les maladies cardiovasculaires et gagner plus de “clients”.Enfin j’ai pu mettre les mains (pleines de gras de chips) sur les projets encore très frais d’ Outretaupe theretro64 ou encore Wired Sheep , respectivement un jeu d'énigme à la première personne, un Tony Hawk avec des échelles de bibliothèque et Pelgrim, un Limbo croisé avec Amanita Design. Ils étaient à des stades très peu avancés et je pense que je serai amené à les recroiser dans les mois qui viennent.Le Meet & Build , l'événement de l’industrie vidéoludique belge a été présenté et aura lieu à Charleroi les 26, 27 et 28 octobre 2023 pour celles et ceux que ça intéresserait.