Le top 10 des baignades

Chaque génération de consoles a son gimmick, la fonctionnalité qu'on nous ressort à toutes les sauces. Par exemple sur PS360, c'était la possibilité de se mettre à couvert.



Mais qu'en-est-il pour la génération actuelle ? Après une analyse hautement subjective et très peu scientifique, Factornews a conclu qu'il s'agissait de prendre des bains. Voici donc le top 10 des jeux avec des scènes de baignades. Allumez des bougies et mettez du Enya, il est temps de se laver le derrière.

#10 - Wolfenstein The New Order Après avoir reçu une méchante blessure à la tête durant le prologue de Wolfenstein: The New Order, BJ Blazkowicz est dans un état semi-végétatif. Mais heureusement il peut compter sur Anya pour lui donner des bains. On en aperçoit furtivement un lors d'une cinématique ce qui ne mérite pas plus qu'une dizième place.#9 - Until Dawn Le chapitre deux d'Until Dawn commence par une scène de bain. Sam a tout prévu niveau ambiance : la musique, les bougies... Mais c'est à chaque fois la même chose : à peine entré dans le bain qu'un clown psycopathe vient ruiner l'expérience. Un conseil pour chez vous : fermez la porte à clé. Par contre comme Wolfenstein ce n'est qu'une cinématique.#8 - Hitman Dans le reboot d'Hitman de 2015, 47 est envoyé à Hokkaido dans une clinique privée qui fait aussi office de spa. Il y a tout ce qu'il faut comme sauna et sources chaudes. Mais aller dans l'eau ne sert pas à grand chose. 47 n'est pas là pour le plaisir. Il a un court de yoga à donner. Il est même possible de pourrir la vie des occupants afin de les faire partir. Cet empêcheur de faire des bulles se prend donc une huitième place.#7 - The Witcher 3 : The Wild HuntIl serait impossible de parler de baignages sans mentionner The Witcher 3 : The Wild Hunt. Le plan de Geralt dans son bain est tellement iconique qu'il a été réutilisé de nombreuses fois pour illustrer des news autour du jeu et de l'univers. C'est loin d'être la seule fois où Geralt se trempe les miches. Il va visiter et utiliser des bains publics tout comme Ciri. C'est plus une ambiance qu'un élément de gameplay mais ça aurait pu le devenir : ça aurait été marrant que les monstres peuvent vous suivre à l'odeur en fonction de votre hygiène. Toss A Soap To Your Witcher!#6 - Paper Mario: The Origami King On visite quelque lieux inhabituels dans Paper Mario: The Origami King mais l'un d'entre eux est un spa dans les nuages. En plus de redonner de la vie à Mario, ils redonnent des couleurs à Bowser Jr. En bon plombier, Mario devra réparer quelques tuyaux au passage. Mais comme Nintendo a manqué l'occasion de l'appeler le KooSpa, on sanctionne le tout avec une sixième place.#5 - The Legend Of Zelda : Breath Of The Wild Tant qu'on est dans les jeux Nintendo, on se doit de citer Breath Of The Wild. Les sources chaudes sont un élément récurrent depuis Majora's Mask et BOTW en compte une douzaine. En plus de permettre de regagner des coeurs quand on fait trempète, on peut aussi cuire des oeufs durs. Rien de tel que faire la bouffe tout en mascérant dans la crasse d'un goron.#4 - Ghost Of Tsushima La guerre contre les mongols est parfois épuisante. Du coup, entre deux batailles, le héros de Ghost Of Tsushima se plonge dans une source chaude et réfléchit à ses actions passées. Toute cette violence, toutes ces tueries sans honneur...Suis-je dans l'Animus ? Si j'ai une érection, est-ce que le niveau de l'eau monte ? Pourquoi est-ce que la vieille me mate ?#3 - Code Vein Même concept chez Code Vein sauf qu'on remplace les samourais par des filles aux cheveux colorés portant des serviettes cachant leur poitrine. Des hommes sont aussi présents mais leur serviette ne couvre que le bas du dos. #FreeTheNipple Vous noterez qu'il y a beaucoup de jeux japonais dans ce classement pour la simple raison que les bains publics sont une institution encore de nos jours.#2 - Red Dead Redemption 2 De nombreux éléments de gameplay de Red Dead Redemption 2 ne servent à rien comme laver son cheval ou nettoyer ses pétoires. On nous explique que ça améliore les stats mais la différence n'est pas énorme. L'un d'entre eux est de prendre un bain histoire de décrasser Arthur. En bonus, on peut demander à une démoiselle de nous frotter le dos. Comme Dutch le dit souvent : "Just one more hand job Arthur !".#1 - Death Stranding L'eau joue un élément essentiel dans dans Death Stranding sous toutes ses formes : pluie, neige, rivières, urine... ll y a même des sources chaudes et elles ont une utilité réelle. Elles vous relaxent, vous permettent de digérer plus vite, vous soignent et boostent votre endurance. Mais surtout, elles permettent de passer un peu de temps avec votre BB. Mini spoiler : il est possible de prendre un bain avec certains PNJs comme Mama. Rien de sexuel, juste un petit moment de calme entre deux amis dans un monde au bord du gouffre.Hors classement - Hot Springs StoryHot Springs Story est sorti en 2018 sur Switch mais c'est un jeu mobile de 2011 à la base donc il ne peut pas figurer dans ce classement. Pourtant prendre des bains n'est pas juste un élément de gameplay : c'est le gameplay vu que c'est une simulation de spa. Et comme c'est un jeu mobile, vous pouvez même y jouer dans le bain. Attention par contre à ne pas tomber en hypothermie : les jeux Kairosoft sont sacrément addictifs donc on commence avec un bon bain bien chaud et sans s'en rendre compte on finit par faire trempette dans la Manche en Février. N'oubliez jamais : l'ennemi ultime de l'univers n'est pas le temps mais l'entropie.