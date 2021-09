Le test PC rétro

Inspiré par le Geek Test et le test de pureté, Factornews vous présente son test pour savoir si vous avez connu le PC avant les années 2000. Le principe est simple : chaque fois que vous répondez oui, ajoutez un point et comptabilisez au fur et à mesure.

connu les moniteurs CRT...

...monochromes

bidouillé ton config.sys pour utiliser la mémoire paginée

poinçonné tes disquettes pour doubler l'espace disque

joué en CGA

connu Duke Nukem ou Wolfenstein en 2D

utilisé plus d'un type de disquettes

possédé un processeur Cyrix...

... et maudit ses performances désastreuses en virgule flottante...

....et compris ce que ça voulait dire

possédé un disque dur de moins de 100 Mo

joué en EGA

connu la RAM EDO

branché ta souris dans un port série

appris l'anglais grâce aux jeux d'aventures...

...y compris un vocabulaire très particulier via Leisure Suit Larry

installé une carte ISA

utilisé le bouton turbo tout en étant pas sur si ça accélérait ou ralentissait les perfs

découvert Epic Games quand ils publiaient des jeux de flippers

découvert DICE quand ils développaient des jeux de flippers

joué à un FPS sans utiliser une souris

échappé à Adibou

nettoyé la boule de ta souris

branché une imprimante sur un port parallèle

joué à Bomb'X via une disquette qui circulait sous le manteau

modifié une sauvegarde avec un éditeur hexadécimal

découvert Maniac Mansion via Day Of The Tentacle

utilisé un persuadertron

réduit drastiquement la taille de la fenêtre de rendu de Doom jusqu'à ce que ça soit jouable

piraté tes jeux comme un gros sale jusqu'à l'époque CD

branché un pad à ta carte son

joué en réseau via le port série

installé un lecteur de CD-ROM

bidouillé les jumpers d'un disque dur IDE pour en ajouter un deuxième

acheté un CD du genre "1000 niveaux et utilitaires pour Doom 2 !"

installé des bouchons sur ton résau local BNC

utilisé un hub et non un switch sur ton réseau local RJ45

utilisé Kali pour jouer en ligne

joué à Team Fortress quand c'était un mod pour Quake

accédé à Internet via World-Net ou Club Internet

redémarré Windows 95 en mode DOS

utilisé MIRC

utilisé un modem plus lent que du 28 kbits/s

accédé au web via Mosaic

fait une recherche sur AltaVista

créé une page perso chez GeoCities, Multimania ou un équivalent...

... et en utilisant des frames et/ou des animations Flash

collectionné les numéros de Joystick ou de Gen4

triché en tapant "THERE CAN BE ONLY ONE"

ajouté de la RAM pour jouer à Diablo en multi

patché des jeux pour ajouter le support de la 3DFX

acheté une carte vidéo Matrox

transporté ta tour et ton écran chez un copain pour une LAN

mémorisé ta clé CD d'Half-Life à force de la taper sur les PCs des copains pendant les LANs ...

...au point de t'en rappeler toujours aujourd'hui (2675-92852-0506 !)

installé des plugins Winamp

boudé Starcraft au profit de Total Annihilation ...

... avant de lâcher l'affaire car Starcraft c'était quand même bien plus marrant en réseau local ...

... et grâce à la magie de l'IPX c'était parfois le seul jeu qui fonctionnait

perdu un week-end en tentant d'installer Linux

joué à Counter-Strike avant la beta 0.6

fait des remarques désobligentes sur l'ATI RAGE Pro de ton pote

installé une carte AGP

conservé à ce jour le manuel de Fallout 1

joué à la version MMX de Pod

joué à la démo d'Unreal Tournament plus qu'au jeu complet

réinstallé Windows 98 plus que de raison au lieu de tenter de résoudre un problème

utilisé NeoRageX ou UltraHLE

acheté un jeu PC juste à cause de la boîte...

... et regretté après quelques minutes de jeu

rippé et/ou échangé des DivX ...

... y compris le bootleg dégueulasse de l'Episode One avec le Z qui se promène sur l'image

fait office de support technique pour ta famille

répondu sans Googler quoi que ce soit

Est-ce que tu as... ?