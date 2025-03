Le Micro Journal Rev 6, un bidule à écrire DIY

Traînant mes guêtres sur Hackaday à la recherche d'un nouveau bidule à bricoler, je suis tombé sur l'objet de cet article, le Micro Journal Rev 6 , sorte de carnet de note numérique s'allumant très rapidement et permettant d'immédiatement se sortir de la tête les incroyables idées ayant traversé notre esprit. Comme par exemple cette introduction.

Pour les touches du clavier, j’ai acheté deux kits de CherryMX Tactile V3 Cream Blue Pro chez Akko. Ce sont les touches qu'Un Kyu Lee recommande et utilise. Ils sont bien bruyants et très agréables. Pour les keycaps j’ai acheté ce kit sur Aliexpress.



Pour l’électronique, je suis malheureusement passé par Amazon que j’essaye d’éviter au maximum. Il ne faut pas grand-chose : un écran ILI9341 de 2,8 pouces, un ESP32 S3, une batterie LiPo 18650 d’environ 3300 mAh, un bazar pour la recharger et un bouton pour l’éteindre ainsi que des inserts filetés pour vis M2 et M3. Il vous faudra aussi des câbles et le nécessaire pour souder. Tout cela est plutôt bien indiqué sur le guide de montage.



J’ai imprimé ma bestiole en partie sur ma Bambu Lab A1 Mini en PLA pour les petites pièces et sur la Prusa XL du Fablab d’Orange à Bruxelles (la bise à l'équipe) en ASA pour le reste sans trop de problème.

Et en pratique alors ?