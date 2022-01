Le Guide Factor Apple Arcade, partie 29

Ça faisait longtemps mais voici la suite de votre guide Apple Arcade préféré du web (oui j’en suis sûr… vu que personne d’autre n’en parle) avec cette fois-ci cinq jeux essayés rien que pour vous : deux simples et bons Sudoku, un merveilleux Leo’s Fortune+, et de moins éclatants Sneaky Sasquatch et Castlevania: Grimoire of Souls. Petit point côté stats : 230 jeux sont disponibles sur la plateforme (+ 3 à venir), dont 108 ont été vus dans ce guide.

Sudoku Simple+





Qu’est-ce que c’est ?

On y joue comment ?

Et ça donne quoi ?

Le sudoku est typiquement le genre de jeu à avoir sur son mobile et Sudoku Simple+ rempli à merveille cet office.

En effet celui-ci va droit à l'essentiel : très lisible grâce notamment aux couleurs différentes associées à chaque chiffre, disposant de trois thèmes visuels, et de contrôles tactiles impeccables, il fait tout ce qu'on est en droit d'attendre de lui.

Côté contenu il y a de quoi faire avec les centaines de grilles ainsi qu'avec le Challenge quotidien qui permet ainsi d'avoir une durée de vie virtuellement illimitée.



Comparé au second jeu du genre sur Apple Arcade, je lui ai trouvé un meilleur feeling, car plus équilibré. Un bon choix pour se taper une petite grille de temps en temps.

Good Sudoku+





Qu’est-ce que c’est ?

On y joue comment ?

Et ça donne quoi ?

Deuxième Sudoku de l’abonnement, le jeu de Zach Gage fait moins bien que le titre précédent selon moi. Il partait pourtant bien : le tutoriel est un modèle du genre, très développé et engageant. Une section "Improve" donne les conseils qu'il faut pour s'améliorer. Un challenge quotidien et de nombreux modes de jeu sont présents : Arcade (à chaque erreur on perds une vie, au bout de 3 la grille est perdue et reset), Eternal (comme Arcade, sauf qu'on enchaine les grilles avec les même vies), Create (pour créer ses propres grilles, et jouer aux grilles des autres joueurs) etc… Mais tout tombe à plat à cause du style "Good sudoku" qui enlève tout creusage de méninge. Ainsi vous cliquez sur un des 9 chiffres, et le jeu vous grise tout de suite les cases où ce chiffre ne peut pas aller… Il était louable de vouloir dépoussiérer le sudoku, mais là c'est juste trop simple, désolé Zach.

Leo's Fortune+





Qu’est-ce que c’est ?

On y joue comment ?

Et ça donne quoi ?

Vous incarnez une boule duveteuse et moustachue appelée Léopold (aka Leo) qui s'est fait dérober tout son trésor et qui devient donc du jour au lendemain une pauvre merde (exactement appelé "a fool" dans le jeu). Il décide alors de retrouver le voleur et surtout le fruit du larcin. Si la morale est déjà rayée dès l'intro, sachez que ce cher Léo suspecte à peu près chaque membre de sa famille. On va donc devoir récupérer toutes les pièces d'or disséminées dans différents niveaux dans la joie, la bonne humeur et l'allégresse de retrouver ses proches. Si c'est pas mignon tout ça.

Mignon le jeu l'est surtout par ses magnifiques graphismes, les différents mondes sont tous plus détaillés les uns que les autres. La musique et les bruitages participent grandement au sentiment général d'avoir affaire à un jeu bien classe, et ça fait du bien.

Le gameplay se résume à 2 actions (se gonfler d'air et s'aplatir), mais la physique du jeu ainsi que l'ingéniosité de chaque niveau renouvèle sans cesse les situations. Ainsi gonfler permet de sauter dans la direction opposée à la surface sur laquelle on se trouve, planer, prendre de l'élan pour sortir de l'eau etc..., s'aplatir permet quant à elle de devenir plus lourd, plonger, éviter des obstacles en se baissant etc...



Mobile oblige, les niveaux sont courts et permettent de petites sessions sans prise de tête.

La version + n'ajoute à priori rien de plus que la version originale sortie également sur consoles et PC, si ce n'est d'être incluse dans l'abonnement, ce qui est déjà pas mal pour tous ceux qui auraient commis l'erreur de ne pas y avoir joué.

Sneaky Sasquatch





Qu’est-ce que c’est ?

On y joue comment ?

Et ça donne quoi ?

J'ai commencé ce guide Apple Arcade depuis plus d'un an, et j'ai toujours reculé l'échéance de démarrer ce jeu tellement il ne m'inspirait pas confiance.

Avec ses graphismes minimalistes digne des livres pour enfant de maternelle, je n'arrivait pas à me projeter. Maintenant que c'est fait, sa côte sympathie est un peu remontée, sans atteindre des sommets.

Vous incarnez un gentil Big Foot (ou Sasquatch) qui aimerait bien vivre comme les humains qui squatte sa forêt dans le camping voisin.

Mais il est traqué par les garde forestiers qui "protègent" les campeurs de la vue de votre horrible figure poilue.

Ainsi vous devrez progresser caché pour ne pas alerter les autorités locales.

Le jeu gère le cycle jour/nuit, vous demandant ainsi de faire un maximum d'actions pendant la journée et revenir dormir dans votre petite hutte.

De jour donc vous devrez d'abord trouver à manger, puis remplir des "missions" données par les animaux pour, la plupart du temps, aller enquiquiner les humains.

A chaque mission remplie vous obtiendrez de l'argent, nécessaire pour pouvoir acheter des objets d'humain vous permettant de progresser.

Comme dit plus haut le style graphique, mais également le système de jeu et les dialogues sont très enfantins.

Cela peut être une excellente porte d'entrée pour les plus jeunes au jeux d'infiltration.

Maintenant pour les joueurs de plus de 10 ans, Sneaky Sasquatch sera moins attirant.

Castlevania: Grimoire of Souls





Qu’est-ce que c’est ?

On y joue comment ?

Et ça donne quoi ?

"Ah cool, un Castlevania sur Apple Arcade !" me dis-je lors de sa sortie. Si vous ne connaissez pas cet épisode, ne faites pas comme moi et calmez tout de suite vos ardeurs, il n’est probablement pas le jeu auquel vous pensez.

Je n’ai pas encore entamé Metroid Dread mais je sais que beaucoup le considèrent indigne des "vrais" Metroidvania. Si le débat semble pouvoir avoir lieu pour le jeu de Nintendo, ce n’est pas le cas ici : Grimoire of Souls n’a RIEN d’un Metroidvania. Quelques plateformes, une série d’ennemis à affronter en ligne droite et… fin du niveau.

Les niveaux sont courts, car pensés pour de petites parties sur mobile (le jeu était déjà sorti sur iOS et Android et bourré de micro-transactions, il revient ici sans ce choléra du JV, mais le reste est inchangé).

La DA est spéciale, et elle divisera probablement, avec ses personnages 3D assez génériques. Le coeur du jeu (la partie action) est bien étoffée, et procure de bonnes sensations du moment que l’on joue au pad : double saut, glissade, pouvoirs attrayants et différents entre les avatars etc. Seule une certaine mollesse dans les déplacements et les animations viennent gâcher le plaisir de taper sur les abominations démoniaques habituelles des Castlevania. Ça suffirait peut-être aux amateurs de BTA.. si seulement il n’était pas si répétitif.

L’histoire elle, tirée par les cheveux, vous permet de ramener à la vie les personnages emblématiques de la série en les faisant sortir de différents grimoires (d’où le titre, bravo vous suivez). Une justification extrêmement facile pour pouvoir ramener tout ce beau monde au même endroit et à la même période de la timeline.

Un jeu de SudokuC’est développé par MobilityWare spécialisé en jeux mobilesCatégorie : Timeless ClassicsExclu Apple ArcadeLes contrôles sont uniquement tactilesOrientation portrait ou paysageCompatible uniquement iOS - Préférez l'iPhone(Version 1.1.0, lancé sur iPhone 13 Pro Max, iPad Pro 11" 2021)C'est bienUn jeu de SudokuC’est développé par Zach Gage et Jack Schlesinger, le duo derrière Card of Dakness, autre jeu d’Apple ArcadeCatégorie : Timeless ClassicsExclu Apple ArcadeLes contrôles sont uniquement tactilesOrientation portrait ou paysageCompatible uniquement iOS - Préférez l'iPhone(Version 1.0.23, lancé sur iPhone 13 Pro Max, iPad Pro 11" 2021)C'est pas malUn jeu de PlateformeC’est développé par 1337 et Senri qui ont sortis deux autres bijoux sur mobile que sont Dark Nebula et OddmarCatégorie : App Store GreatsSorti aussi sur PC, PS4, Xbox OneLes contrôles sont pensés pour le tactile, mais un pad peut être appairé et sera un poil plus précis.Orientation portrait/paysage imposéeCompatible uniquement iOS - Préférez les grands écrans(Version 1.0.1, lancé sur iPhone 13 Pro Max, iPad Pro 11" 2021)C'est génialLe seul point noir est sa durée de vie (environs 2 ou 3 heures pour arpenter les 24 niveaux du jeu, débloquant également le mode survie), mais le challenge assez corsé pour récolter toutes les étoiles vous permettra d'y passer au moins le double de temps.Un jeu de cache-cacheC’est développé par Rac7 ayant commis de petits jeux pas vraiment mémorables comme Spek ou Dark EchoCatégorie : Arcade OriginalsExclu Apple ArcadeLes contrôles sont pensés pour le tactile, mais fonctionnent bien aussi au padOrientation paysage imposéePréférez l'iPad(Version 1.7.5, lancé sur iPhone 13 Pro Max, iPad Pro 11" 2021, et Mac OS Big Sur (MacBook Pro 13" 2015), avec et sans pad Xbox Series)C'est pas malLes musiques sont redondantes, les actions, bien que variées, sont assez similaires, et je suis resté insensible à l'ambiance choupinou du titre. Il est pourtant un des jeux les plus appréciés sur Apple Arcade. Un bon jeu pour enfant, qui n'a malheureusement pas beaucoup plus à offrir.Un beat’em allC’est développé par Konami, un petit artisan japonais de PachinkoCatégorie : Arcade OriginalsExclu Apple ArcadeLes contrôles sont une purge au tactile, et s’en sortent très bien au pad.Orientation paysage imposéePréférez les grands écrans(Version 1.2.0, lancé sur iPhone 13 Pro Max, iPad Pro 11" 2021, et Mac OS Monterey (Mac Mini 2018), avec et sans pad Xbox Series)C'est bofEnfin l’interface ultra-chargée avec ses innombrables sous-menus et dialogues à rallonge, rappelle là encore les plus sombres titres mobiles et fait pire qu’un Fire Emblem Heroes par exemple.Bref, je ne m’appesantirai pas sur ce titre, je vous conseille de passer votre chemin et de plutôt picorer une des nombreuses autres perles de l’abonnement à la place.