Le Guide Factor Apple Arcade, partie 27

Partie 27 de votre Guide après une pause estivale, et nous allons parler des titres suivants : dans la catégorie Timeless Classics je demande Dames Royal+ ; parmi les App Store Greats le cultissime Monument Valley+ et dans les Arcade Originals ce sera cette fois-ci Overland et surtout World Of Demons. Côté stats l'abonnement a atteint les 200 jeux (+ 8 à sortir prochainement), et 99 jeux ont été essayés dans ce guide Factor.

Dames Royal+



Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Peut-on faire plus classique qu'un jeu de dames? Nous avons en plus ici affaire à un représentant des plus spartiates avec un écran principal où tout est rassemblé : sélection des règles et de la difficulté, et choix de jouer tout de suite ou de lancer le tournoi quotidien. Vous pouvez ouvrir des pop-ups sur ce menu unique pour consulter vos statistiques, modifier quelques paramètres ou les skins de vos pions et damiers. Enfin un bouton de raccourci vous permet de lancer une partie 2 joueurs en local. Il n'y a absolument rien de plus ici. Vous me direz c'est le principal, mais c'est surtout le strict minimum.

Une seule musique d'ambiance, des modifications de pions et damiers trop sages, semblables et peu nombreuses, un mode tournoi contre des IA seulement et aucun mode de jeu en ligne... on pouvait espérer que ce soit plus fourni.

En revanche j'ai bien apprécié la possibilité de modifier les règles pour coller au mieux à mes habitudes : obligation ou pas de manger les pions, manger en arrière ou pas... J'ai déjà pu m'apercevoir dans ma lointaine enfance combien les règles pouvaient changer ne serait-ce que d'une région à l'autre. Il est aussi possible de changer la taille du plateau de jeu (pareil, d'un pays à l'autre le nombre de cases peut différer et changer complètement l'expérience de jeu).

Enfin dernier point un peu gênant pour ceux qui souhaite y jouer seul : les modes de difficultés ne sont pas bien échelonnés. Ainsi en niveau 2 je roule sur l'IA, en niveau 3 impossible de gagner une partie.



Il me semblait simple de faire un bon jeu de dames, celui-ci n'est que correct malheureusement.

Monument Valley+

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?



Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il n'est jamais trop tard pour bien faire: dans des environnements épurés en 3D vous devez déplacer votre personnage Ida vers la sortie. Pour ce faire, vous devrez déplacer et faire tourner les éléments du décor pour les emboîter suivant une autre perspective et ainsi créer le chemin correct (vous connaissez peut-être



Les graphismes sont minimalistes mais c'est très beau et agréable à l'oeil. La musique envoutante se marie à merveille à l'ambiance zen générale. Quelle excellente idée d'incorporer Monument Valley (et ses 2 extensions) dans les App Store Greats d'Apple Arcade!Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il n'est jamais trop tard pour bien faire: dans des environnements épurés en 3D vous devez déplacer votre personnage Ida vers la sortie. Pour ce faire, vous devrez déplacer et faire tourner les éléments du décor pour les emboîter suivant une autre perspective et ainsi créer le chemin correct (vous connaissez peut-être Echochrome , lui aussi basé sur les perspectives de Escher).Les graphismes sont minimalistes mais c'est très beau et agréable à l'oeil. La musique envoutante se marie à merveille à l'ambiance zen générale.

Le gameplay est maitrisé, et très ingénieux, mais plutôt facile dans l'ensemble.



On déambule dans ce qui semble être des ruines d'une ancienne civilisation.



Tout est agréable et on avance sans effort, si bien qu'on en vient rapidement au bout, et c'est là le principal défaut du jeu : la durée de vie.

Mais la bonne nouvelle dans le cas présent c'est que les 2 extensions sont présentes. Ainsi cette durée de vie est enfin acceptable.



En bref, Monument Valley est assurément un jeu à faire et une des pépites de l'abonnement.

Overland

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

J'adore les jeux tactiques au tour par tour et j'ai lancé Overland sans savoir de quoi il retournait, c'était donc déjà une bonne surprise. C'est néanmoins un tactical différents des ténors du genre. L'originalité revêt ici plusieurs aspects : tout d'abord on ne doit pas nettoyer la map comme à l'accoutumée, il est même conseillé de fuir vers la sortie dès que possible, tout en ramassant des objets et ressources nécessaires à votre survie pour la suite des événements. Ensuite les cartes sont très resserrées ce qui a pour effet de rendre chacun de vos mouvements très importants. Enfin les terrains de jeu sont générés aléatoirement, ce qui est dans le cas présent une bonne chose étant donné que vous allez mourir, de nombreuses fois, et ainsi devoir refaire ces niveaux. Cet aspect Die&Retry sied plutôt bien au jeu, même si la difficulté est du genre corsée.

Vous commencez avec un survivant, puis au fil des niveaux vous devrez accueillir de nouvelles recrues dans votre voiture, changer de voiture pour une en meilleur état ou plus spacieuse pour pouvoir recruter de nouvelles personnes etc...

A chaque niveau les ennemis sont de plus en plus nombreux et coriaces et le déroulement se fait à peu de choses près de la même manière :

Votre voiture s'arrête au milieu de la carte, vous partez à la recherche d'essence, d'objets et d'armes, les ennemis (des extraterrestres) arrivent et se rapprochent de vous, vous tentez de revenir à la voiture en un seul morceau quitte à laisser de côté certains objets (ou compagnons) et vous fuyez si la route n'est pas barrée (dans le cas contraire vous devrez aussi déblayer le chemin).

Je le disais plus haut la difficulté est relevée : l'essence est une denrée extrêmement rare, les ennemis font très mal (un allié blessé et ce sont ses actions qui sont également réduites, le perso devient ainsi un poids mort si on n'a rien pour le soigner rapidement et on aura tôt fait de l'abandonner car les places dans le véhicule sont chères), les erreurs de déplacement ou de choix se payent cash, si bien que le jeu nous pousse à recommencer certains niveau pour mieux gérer sa partie.

Un dernier mot sur les affrontements, clairement au désavantage de vos survivants : vous pourrez ramasser des "armes" à distance (jet de pierre ou de bouteille par exemple) qui sont à privilégier, puis des armes au corps à corps (bâton, couteau etc...) à utiliser en dernier recours si un Alien s'est suffisamment rapproché pour vous faire un câlin.

Bon tout ceci a l'air de bonne augure pour celui qui aime les challenges épicés, mais c'est sans compter sur l'enrobage qui manque clairement de maitrise et/ou de finition.

Pour commencer, la mise en scène est d'une pauvreté abyssale et la narration quasi inexistante. C'est simple tout a un aspect austère, figé, sans vie. Malgré tout l'ambiance est plutôt accrocheuse, en particulier grâce à sa patte graphique douce/pastel en cel shading.

Ensuite l'interface n'est pas du tout intuitive en tactile, et acceptable à la souris. Les petits gars de chez Finji ont certainement voulu chambouler un peu la prise en main des tactical pour sortir des sentiers battus, mais c'est raté.

A la souris c'est bien plus praticable, et au pad on s'en sort malgré tout mieux qu'en tactile, un comble pour ce genre de jeu.

World of Demons

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Autre gros titre à sortir aux cotés de Fantasian, World Of Demons nous met face à un beat'em all enthousiasmant créé par les maîtres du genre. Et ne pensez pas que ce passage sur mobile nivelle par le bas cette production.

Commençons par ce qui saute aux yeux : le jeu est magnifique. Il reprends et améliore le style d'Okami dans un monde plus sombre, et en HD on en prend plein les mirettes.

La musique est au diapason, nous faisant complètement entrer dans une ambiance japonaise folklorique. Le ton se veut plutôt sérieux malgré le côté fantastique de la quête d'Onimaru et de ses trois acolytes (également jouables) : vous devez combattre d'innombrables Yokai avant de vous mesurer à leur chef, Shuten-Doji. Le "scénario" est des plus basique mais ce n'est pas ce que l'on est venu chercher dans un BTA.

Le jeu se joue étonnamment bien au tactile, même si pour une meilleure précision on préférera quand même la manette pour une prise en main parfaite. Le gameplay est ici simplifié sans être simpliste : un bouton d'action pour trancher dans le vif et faire des combos (et des coups puissants en restant appuyé), un bouton d'esquive, trois boutons pour les sorts (deux pour les invocations des sbires et un pour les Yokai éliminés chemin faisant). La course s'active automatiquement au bout de quelques pas et la caméra se manie avec stick-droit/partie droite de l'écran tactile. Le coeur du gameplay est bien entendu l'esquive qui, effectuée au dernier moment, permet d'enclencher une contre-attaque automatique. La particularité du jeu concerne les pas si gentils fantômes: après avoir combattu un nouveau type de Yokai, on peut l'invoquer en tant que sbire pour la suite du périple.

On n'a que 2 emplacements, il faut donc les choisir consciencieusement avant de démarrer son run. Ces deux sbires restent "invocables" tout au long de la partie, avec simplement un temps de recharge. Une fois en chasse, les Yokai terrassés laissent derrière eux une sphère à usage unique que l'on peut ramasser pour l'invoquer à nouveau, de plus, si ce sont les même que vos sbires, vous réalisez un "art de fusion" rendant l'attaque plus puissante. Toutes ces bébêtes de l'autre monde sont liées à un élément (eau, feu, vent...) qui réagissent bien évidemment différemment entre eux suivant le classique triptyque "pierre-feuille-ciseau". De plus ces éléments seront utiles pour passer différents obstacles (un mur de feu pourra être éteint grâce à un Yokai de type eau), et donc pas seulement en combat. Enfin vos armes sont également liées à un élément.

En parlant des armes, tout comme les cousins de Casper, on peut augmenter leur niveau entre deux chasse aux démons.

De plus elles possèdent toutes un pouvoir différent, appelé Ultima, qui peut se déclencher une fois la barre d'Ultima remplie pour une attaque dévastatrice.



Chaque niveau peut être rejoué avec de nouveaux objectifs afin d'augmenter son score, ce qui plaira aux chasseurs de trophées.



Le jeu est plaisant, nerveux et beaucoup plus technique que ce qu'il en a l'air au départ. Il est en résumé un digne représentant des prestigieuses productions de Platinum.

Un jeu de dames (sans blagues)C’est développé par Gamma Play Limited, n'ayant créé que des jeux et apps mobiles sans grand succèsCatégorie : Timeless ClassicsExclu Apple ArcadeLes contrôles sont uniquement tactilesOrientation portrait imposéeCompatible uniquement iOS - Préférez l'iPad (surtout pour les parties à 2 joueurs)(Version 1.78, lancé sur iPhone XS, iPad Pro 11" (2e Gen))C'est pas malUn jeu de puzzles-énigmesC’est développé par UsTwo Games, ayant également créé pour Apple Arcade Alba et Assemble With Care Catégorie : App Store GreatsExclu Apple ArcadeLes contrôles sont pensés uniquement pour le tactileOrientation portrait imposéeCompatible uniquement iOS - Tout appareil convient(Version 2.8.1, lancé sur iPhone XS, iPad Pro 11" (2e Gen))C'est génialUn tacticalC’est développé par Finji ayant déjà quelques jeux atypique derrière eux comme Wilmot's Warehouse, Chicory , ou encore Night In The WoodsCatégorie : Arcade OriginalsSort aussi partout (PC, PS4, Switch et One)Les contrôles sont (mal) pensés pour le tactile, préférez la souris voire le pad.Orientation paysage imposéePréférez les grands écrans(Version 1.2.2, lancé sur iPhone XS, iPad Pro 11" (2e Gen), et Mac OS Catalina (iMac 27" 2012), avec et sans pad Xbox Series)C'est pas malEnfin et c'est sans doute le plus problématique, le gameplay n'est pas très fourni. On tourne assez rapidement en rond au niveau des possibilité tactiques et des situations.Entre ça et la difficulté qui a fini par me taper sur les nerfs, je ne pense pas relancer une partie.Un beat'em allC’est développé par Platinum Games, créateurs des illustres Bayonetta NieR:Automata ou encore Astral Chain Catégorie : Arcade OriginalsExclu Apple ArcadeLes contrôles sont plus adaptés au padOrientation paysage imposéePréférez les grands écrans(Version 1.0.0, lancé sur iPhone XS, iPad Pro 11" (2e Gen), et Mac OS Catalina (MacBook Pro 13" 2015), avec et sans pad Xbox Series)C'est génialAvant d'attaquer la critique, juste un petit point "qualité" : j'ai bien failli ne pas traiter WOD cette fois-ci et pour cause, impossible de le lancer sur mes appareils. Il y a en effet un bug très gênant (chargement infini avant l'écran titre, qui n'a toujours pas été résolu après quatre mois de présence dans l'abonnement) concernant deux langues : le Russe et ... le Français. Pour contourner le problème il faut changer la langue par défaut de l'application (pour l'Anglais par exemple) et repasser au Français une fois dans les menus. Les détails de la petite manipulation sont présents sur la page web du support du jeu.