Le Guide Factor Apple Arcade, partie 26

Petite nouveauté de cette partie 26 du guide : nous incorporons les nouvelles rubriques qu'Apple a créé lors de sa récente grosse mise à jour du service. D'ailleurs depuis lors, aucune nouvelle sortie à comptabiliser, cassant par là le rythme soutenu que nous connaissions jusqu'à présent. Mais revenons au guide Factor avec aujourd'hui l'essai d'un jeu de Timeless Classics (Mahjong Titan+), d'un autre App Store Greats (Fruit Ninja Classic+) et de deux Arcade Originals (Fantasian et Yaga). On devrait garder ce format pour les prochaines parties du Guide ... ou pas. Côté chiffres, on en est donc toujours à 187 jeux dans l'abonnement (+ 3 à sortir prochainement), et à 95 jeux essayés dans ce guide Factor.

Mahjong Titan+

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

S'il y a bien un genre où tous les jeux se ressemblent, c'est bien ceux de Mahjong et le titre qui nous intéresse aujourd'hui ne fait pas exception. Par contre celui-ci est hyper complet et je ne vois pas bien ce qu'on pourrait en attendre de plus : bien réalisé, plus de 2000 niveaux chronométrés (dont des plateaux journaliers) et des options très complètes comme la possibilité de changer l'arrière-plan et les tuiles, de montrer les paires restantes et d'utiliser des indices quand on est bloqué etc.. Ah si, on pourrait demander plusieurs thèmes musicaux, celui du jeu est de qualité mais unique. Voilà après c'est un jeu de Mahjong quoi, on doit faire des paires et tenter de ne pas se bloquer en éliminant les bonnes tuiles au bon moment. C'est simpliste, mais personnellement j'ai toujours bien aimé le genre sans que je comprenne vraiment pourquoi, un peu comme la Chasse.

Fruit Ninja Classic+

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Même pour les allergiques aux jeux mobile, vous avez certainement déjà entendu parlé de Fruit Ninja, un des jeux phénomène des premières années Appstore. Pour les deux jeunes qui lisent Factor aujourd'hui, je vais quand même faire le topo : Vous devez découper des fruits balancés en l'air en les tranchant sur l'écran tactile comme si votre doigt était un sabre (certains auraient préféré un fusil, dommage pour eux). L'action est de plus en plus frénétique et vous demandera du doigté pour éviter de couper les bombes qui viennent s'incruster entre les bananes et les pastèques.



Cette version Classic+ reprends tout ce que l'on connait du jeu (sans pub ni achat in-app rappelons-le) :

un mode Classique où l'on doit faire le plus gros score sans rater aucun fruit ni couper aucune bombe (game over au bout de 3 erreurs)

un mode Arcade où l'on doit faire le meilleur score mais cette fois-ci dans un temps donné

un mode Zen semblable au mode Arcade mais sans la musique stressante ni les bombes (c'est plus simple, donc plus ... zen). Il y a également un mode 2 joueurs sur le même appareil, l'écran se scinde alors en deux, chacun sa moitié pour deux fois plus de fun (et deux fois plus de chances de péter son écran). Il y a enfin des "cosmétiques" à débloquer : les effets de lame sur l'écran et les "Dojo" (l'arrière plan). Il y a également un mode 2 joueurs sur le même appareil, l'écran se scinde alors en deux, chacun sa moitié pour deux fois plus de fun (et deux fois plus de chances de péter son écran). Il y a enfin des "cosmétiques" à débloquer : les effets de lame sur l'écran et les "Dojo" (l'arrière plan).

Fantasian

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?



Leo est donc votre avatar et il cumule tous les clichés des JRPG d'antan : il est amnésique (...), son character design est au paroxysme de l'androgynisme (répétez ça plusieurs fois rapidement pour voir) et les très nombreux combats aléatoires qu'il va mener se font au tour par tour. Mais le jeu sait aussi faire preuve de modernisme. A commencer par les contrôles, où tout est pensé pour le tactile de la meilleure des manières. Puisque le jeu ne fait pas appel à nos réflexes (combats tour par tour et rythme particulier des JRPGs aidant) il peut s'affranchir de "l'obligation" d'avoir des commandes virtuelles en surimpression (boutons et sticks). Le voilà ce fameux Fantasian que des hordes de fans de Hironobu Sakaguchi attendaient au tournant, et ce début d'aventure en compagnie de Leo ne m'a pas déçu, même si tout n'est pas parfait.Leo est donc votre avatar et il cumule tous les clichés des JRPG d'antan : il est amnésique (...), son character design est au paroxysme de l'androgynisme (répétez ça plusieurs fois rapidement pour voir) et les très nombreux combats aléatoires qu'il va mener se font au tour par tour. Mais le jeu sait aussi faire preuve de modernisme. A commencer par les contrôles, où tout est pensé pour le tactile de la meilleure des manières. Puisque le jeu ne fait pas appel à nos réflexes (combats tour par tour et rythme particulier des JRPGs aidant) il peut s'affranchir de "l'obligation" d'avoir des commandes virtuelles en surimpression (boutons et sticks).

Ainsi, il faudra jouer du clic pour se déplacer façon point & clic, du glisser-déposer des attaques sur les ennemis, viser plusieurs ennemis en restant appuyé, l'attaque suivant une "droite" ou une courbe que l'on ajuste en faisant glisser son doigt sur l'écran (pensez à Angry Birds) etc... Bref c'est si bien adapté à son support qu'il devient contre-nature d'utiliser le pad.



Visuellement, et à l'image du jeu d'ailleurs, c'est en dent de scie : les décors créés à partir de véritables maquettes lui donnent un cachet certain, mais les autres éléments (personnages, coffres etc...) y sont mal intégrés, surtout quand (en fonction des angles de caméras) le jeu zoom sur ces décors, devenants flous ce qui aggrave la situation.

L'histoire se laisse suivre, mais des cinématiques en écran fixe faisant défiler un texte racontant un bout du récit, c'est un peu trop facile ou old school (mais surtout trop chiant) pour le bien du jeu, dommage.

Côté son, les mélodies sont envoutantes, et même si ce ne sont peut-être pas ses meilleures ... c'est du Uematsu quand même! En revanche tout est raconté textuellement (en anglais ou japonais seulement), aucune voix n'est doublée. On perds donc en immersion et ça fait un peu flemmard concernant les localisations car du coup il n'y avait pas énormément de taff...

Fantasian souffle donc le chaud et le froid, mais globalement j'ai trouvé ça de bonne facture et j'ai envie de continuer d'explorer ce monde étrange, les chasseurs d'XP seront quant à eux aux anges.

Yaga

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Beat'em all-Aventure, Yaga possède pas mal d'atouts dans sa besace : un contexte original prenant sa source dans les légendes slaves, une excellente ambiance grâce au récit humoristique (doublé et en vers) d'un forgeron poissard, de superbes chansons, un système de chance/malchance assez stratégique à première vue, des petites histoires rocambolesques dans la grande histoire etc... Bref tout ce qui devrait me plaire de prime abord. Mais qu'est-ce qui peut bien clocher à l'heure du bilan?

Tout d'abord le personnage est un peu balourd, et même si ça se laisse jouer, les roulades et autre utilisations de grappin ne sont pas assez nerveuses à mon goût, ce qui est dommage pour un BTA. Ensuite la vue est trop éloignée pour pouvoir être joué sur iPhone (c'est même limite sur un écran d'iPad).

Mais surtout, c'est au niveau technique que le jeu m'empêche d'aller plus avant. Le framerate est aux fraises, je n'ai pas pu faire de sessions de plus de 15mn d'affilée sans avoir les yeux en sang, un mal de crâne dantesque et la nausée que me provoque une battue de sangliers. Ce n'est clairement pas le jeu le plus abouti graphiquement ni le plus gourmand en ressources, alors comment expliquer ce problème sur un iPad Pro de 2020, ou sur Mac avec des réglages au plus bas, autrement que par une optimisation des performances désastreuse? (il n'y a qu'à voir en comparaison comment tourne un "gros jeu" comme Oceanhorn 2 pour s'en convaincre). Le pire c'est que j'imagine mal qu'une mise à jour vienne régler le problème, le titre étant disponible depuis octobre 2019. Je ne sais pas comment Yaga se comporte sur d'autres supports, et même si je ne pensais jamais écrire ceci dans ce guide, je vous déconseille d'y jouer sur Apple Arcade, vous aurez peut-être une meilleure version ailleurs.

C'est bienPS : en l'état le jeu n'est pas terminé, vous n'aurez accès qu'à la première partie, la seconde arrivera bientôt.