Le Guide Factor Apple Arcade, partie 22

Cette semaine on va se pencher sur des jeux de véhicules : Redout - Space Assault un shooter spacial qui se prends pour Star Fox, Warp Drive un jeu de course futuriste mélangeant (trop) les genres, et Shockrods un TPS en arène à bord d'un tank. L'abonnement compte à ce jour 146 jeux (+ 2 à sortir prochainement), et on a atteint les 80 jeux essayés dans ce guide Factor.

Redout - Space Assault

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

La licence Redout quitte les circuits pour le combat spatial mais n'abandonne pas moins son coté Arcade.

Space Assault est un jeu solide techniquement et donne envie dès le premier coup d'oeil.

Vous devez accepter une succession de missions scénarisées mais le but est quasiment toujours l'élimination d'une ou plusieurs cibles.

Entre chaque mission vous devrez utiliser votre butin pour améliorer votre vaisseau et son armement, vous pourrez même le pimper en rose bonbon si le bon goût et l'envie vous prennent.

Niveau gameplay c'est un Star Fox-like, même angle de caméra, même barrel roll, même fausse liberté de déplacement.



En revanche quel dommage de permettre l'utilisation d'un pad et de ne pas utiliser le deuxième stick! On se retrouve alors à diriger son vaisseau en même temps que la mire de son tir principal (la petite mitraillette qui fait tatatatatata et s'enclenche automatiquement) si bien qu'à force on ne se sert plus que de ses missiles (les gros tirs qui font BOUM et qui sont en auto-lock) afin de pouvoir éviter les tirs ennemis.

Du coup ça devient beaucoup moins palpitant, on évite les tirs et on actionne ses missiles sans viser...

De plus votre bouclier se rechargeant rapidement, le challenge est aux abonnés absent.

C'est dommage, tout l'intérêt s'en est allé avec l'intensité des combats. On était en droit d'en attendre mieux.



Warp Drive

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Voici sans doute à peu de choses près le brainstorming ayant engendré le titre qui nous intéresse aujourd'hui. Soit un mix improbable entre Mario Kart 8 (pour les circuits avec "téléportation", les pistes tête à l'envers, et le drift donnant un petit boost avec la fameuse technique du snake), un peu de Wipeout (pour le design futuriste des vaisseaux en suspension - qui sont ici des F1 ayant troqués leurs roues pour des hélices de drones) et Jet Set Radio (pour le style graphique dans les menus, le côté - un peu surjoué ici - du jeu à la cool, pour la musique acidulée et pour les graphismes en cellshading très portés sur le fluo). Ajoutons le seul bonus à chopper en course pour avoir au choix un classique boost, ou bien foncer sur le concurrent qui nous devance (ce qui a pour effet de le stopper tout en nous téléportant pour le rejoindre) et vous obtenez un Warp Drive tout chaud sorti du four et un peu foutraque.

La conduite n'est pas des plus précises en tactile, mais ça on pouvait s'y attendre comme l'absence de contrôle par gyroscope pourtant parfait en utilisation nomade. Plus inattendue, l'impossibilité d'y jouer sur Mac si vous n'êtes pas sur la dernière version 11 "Big Sur" de Mac OS (OK je dois probablement être un des seuls dans ce cas là, mais quand même...).

Autre déconvenue, aucun mapping de boutons n'est prévu, ni même simplement un schéma des touches utilisables en course.

On commence avec une monoplace qui se traine comme un kart en 50cc chez Mario, mais en remplissant les différents objectifs on améliore vite son véhicule et les courses gagnent en intérêt. Et puis enfin on comprends que l'on doit plus souvent enchainer les boosts que survoler la piste en vitesse normale.

Niveau modes de jeux, un seul est disponible : appelé Tournoi (il correspond également à une sauvegarde sur 3 possibles) les différentes épreuves s'y trouvant sont imposées (Contre la montre, Duel, Course, et ramassage de pièces) dans l'ordre qui a été défini par les développeurs (ou alors est-ce aléatoire?), il n'est donc pas possible de les choisir.

Sur chacune vous devrez remplir un objectif : finir premier, terminer avant la fin du chrono etc...

Si vous échouez, vous pourrez alors recommencer la course ou abandonner la récompense et passer à l'épreuve suivante.

J'ai trouvé cette progression étrange et en réalité assez frustrante.

Enfin dernière cabosse sur la calandre de Warp Drive : aucun mode de jeu multi en ligne ou en local. En résumé, on risque de se lasser rapidement.

Shockrods

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?



Après avoir vu une vidéo de présentation je pensais que c'était un lointain descendant de

Mais vu les déplacements possible de notre char (des "roues-chaines" multi-directionnelles permettant de strafer, de faire un double saut etc...) et des niveaux jouant sur la verticalité, c'est un en fait un vrai Quake-like en vue TPS qui s'offre à nous ici.

Le jeu est très bon, le gameplay solide et nerveux, les armes, les modes de jeu et les environnements sont variés, et la réalisation plutôt propre. Quel curieux jeu que voilà.Après avoir vu une vidéo de présentation je pensais que c'était un lointain descendant de Twisted Metal , soit des véhicules armés prêts à en découdre dans des arènes tels des parkings, des rues, des toits etc... (en somme des environnements conçus pour les voitures).Mais vu les déplacements possible de notre char (des "roues-chaines" multi-directionnelles permettant de strafer, de faire un double saut etc...) et des niveaux jouant sur la verticalité, c'est un en fait un vrai Quake-like en vue TPS qui s'offre à nous ici.Le jeu est très bon, le gameplay solide et nerveux, les armes, les modes de jeu et les environnements sont variés, et la réalisation plutôt propre.

Mais aucune campagne solo à l'horizon, seulement des combats d'arènes en ligne ou contre des bots. Mince on est sur Apple Arcade et personne en multi comme d'hab... ah ben non! : en fait il faut faire une première attente de Matchmaking de 3 à 5 minutes environs (montre en main), ensuite les parties s'enchainent rapidement (20-30 secondes à chaque nouveau matchmaking si vous avez quitté la précédente partie).

Bon ces temps sont à prendre avec des pincettes, mais ils se sont avérés justes lors de mes essais sur plusieurs jours. Il n'en reste pas moins qu'il y a un vrai problème avec cet aspect sur Apple Arcade... Au moins, pour qui se sent d'attendre, c'est praticable avec Shockrods, il y a donc du mieux, et rien que pour cela je vous encourage à y faire un tour pour lâcher quelques frags bien sentis.

Un Space ShooterC’est développé par 34BigThings ayant réalisé quelques jeux dont le plus connu est sans doute leur "hommage" à F-Zero : Redout Exclu temporaire Apple Arcade, sortira aussi sur PC en 2021Les contrôles sont fait pour le padOrientation paysage imposéePréférez les grands écrans(Version 1.9.0, lancé sur iPhone XS, iPad Pro 11" (2e Gen), et Mac OS Catalina (iMac 27" 2012), avec et sans pad Xbox One)C'est bofUn jeu de courseC’est développé par Supergonk ayant déjà sorti un seul autre jeu, TrailblazersSort aussi sur PCLes contrôles sont pensés pour le padOrientation paysage imposéePréférez les grands écrans(Version 1.0.3, lancé sur iPhone XS, iPad Pro 11" (2e Gen), avec et sans pad Xbox One)C'est pas mal"Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour notre prochain projet Apple Arcade Jean-Michel? Bwahh on a qu'à mélanger nos jeux préférés et voir ce que ça donne Gérard".Un jeu de combat en arèneC’est développé par Stainless Games, illustres pour leur série Carmageddon et l'adaptation vidéoludique de Magic The GatheringSort aussi sur PCLes contrôles sont pensés pour le padOrientation paysage imposéePréférez les grands écrans(Version 1.5.2, lancé sur iPhone XS, iPad Pro 11" (2e Gen), et Mac OS Catalina (iMac 27" 2012), avec et sans pad Xbox One)C'est bienPS : Pour rappel comme d'habitude, un document Google Spreadsheet est à votre disposition pour voir un récapitulatif de tous les jeux essayés dans ce guide Factor, ainsi que la liste des jeux restants de l'abonnement.