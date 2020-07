Le Guide Factor Apple Arcade, partie 16

Cette semaine on se concentre sur trois jeux complètement multi-plateformes que l'on peut trouver entre 15 et 25 euros ailleurs : un faux XCOM de poche, un simulateur de Robinson Crusoe, et un conte sur l'éloignement amoureux. Côté stats l'abonnement en est à 128 jeux sortis, dont 56 essayés ici.

Spaceland

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

J'adore la DA et la réalisation est de très bonne facture, contrairement à l'ambiance sonore plutôt quelconque. L'histoire est banale mais se laisse parcourir, avec de l'humour (un peu lourd) dans les dialogues. La traduction française elle, est catastrophique, presqu'au niveau de Cardpocalypse (même pour les éléments d'interface, "Tour Final" pour "End turn" au secours!). Please play it in English.

Entrons maintenant dans le vif du sujet : les combats sont stratégiques, et lorgnent plus du côté jeu d'échecs avec cette gestion des munitions rendant chaque tir important, que sur le STR pur. Autrement dit on a un problème à résoudre plutôt qu'une bataille à mener.

Et c'est ce qui fait tout le sel de Spaceland par rapport à la concurrence car il se démarque ainsi en proposant un gameplay ciselé et n'est pas un énième clone de XCOM.

Stranded Sails: Explorers of the Cursed Islands

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Vous êtes le fils d'un capitaine de navire, vous embarquiez au départ pour des terres glacées en quête d'une nouvelle vie mais en chemin vous échouez sur une île tropicale. Vous êtes plutôt chanceux, ça aurait pu être l'inverse... Sur place vous devez retrouver les membres d'équipages dispersés aux quatre vents, faire pousser de la nourriture, préparer des plats, construire des cabanes puis des outils et explorer toujours plus avant ces zones paradisiaques pour amasser toujours plus de nouveaux matériaux. Le jeu est très reposant, paisible, et si vous recherchez un jeu pour décompresser, alors pas de stress, il y a Stranded Sails. Une petite touche d'agriculture par-ci, de pêche par là, de cuisine, d'exploration... tout est en place pour vous apaiser et vous occuper.

Le jeu est coloré, mais la réalisation n'a rien d'exceptionnel, les animations sont limitées et la musique vite redondante.

Le gameplay est simple voire simpliste et ne vous tiendra pas longtemps en haleine mais il arrive néanmoins à vous faire pester de temps en temps à cause d'une interface pas vraiment ergonomique. De plus la mécanique de jeu principale est très casse bonbons: chacune de vos actions vous coûte de l'énergie, que vous remplissez en dormant ou en mangeant. Imaginez maintenant que votre avatar se traine comme une limace desséchée mais que vous pouvez courir ... et que cela vous vide votre jauge d'énergie. Frustration niveau max. Allez finissons avec les griefs : le jeu est lent à se mettre en place et l'écran de l'iPhone est trop petit pour sélectionner les éléments d'interface au tactile, de plus on peine un peu à discerner les détails.

Bref, vous l'aurez compris, il faut faire pas mal d'efforts pour continuer à explorer les plages de ces voiles échouées, chose que je ne suis personnellement pas prêt à faire.

A Fold Apart

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Ames sensibles, ce jeu est fait pour vous. Vous suivez dans A Fold Apart un couple qui doit s'accommoder d'un éloignement forcé par le travail de l'un des deux amoureux.

Avant de commencer, le jeu vous demande de choisir le type de couple à incarner (Homme/Homme, Femme/Femme, Femme/Homme) puis commence le récit sous forme classique (échange de textos et visualisation des réactions des protagonistes) jusqu'à ce que vous deviez interagir. C'est la phase où le héros interprète, souvent mal (car on le sait les discussions importantes par texto interposés, c'est le mal), le dernier message de l'être aimé et se perds un peu dans ses pensées prenant la forme de tableaux. La particularité ici est que votre personnage passe d'une image à l'autre et chacune peut être retournée et pliée (plusieurs fois) pour réussir à passer à la suivante. Les puzzle sont agréables et bien pensés, et le récit se déroule au fur et à mesure de votre avancée.

