Quels sont les outils (matériel, logiciels) dont vous avez besoin pour travailler ?

(Image : exemple de blocking)

À quel moment intervenez-vous dans le processus de création d'un jeu vidéo ? Travaillez-vous de manière rapprochée avec d'autres corps de métier ? Si oui, lesquels ?

À quoi ressemble une semaine type de travail pour vous ?

Quels sont les plus grands défis de vos métiers respectifs, selon vous ?

Quels conseils, théoriques ou pratiques, pouvez-vous donner à des personnes qui souhaiteraient faire vos métiers ?

Est-ce que vous jouez aux jeux sur lesquels vous avez travaillé ?

Qu'est-ce que vous aimez le plus à propos de vos boulots ?

Quels sont vos jeux préférés, si vous en avez ?

Qu'est-ce vous intéresse / vous plaît le plus, dans les jeux vidéo, en tant que joueur.euse ?

À quoi ressemble, selon vous, le jeu vidéo du futur / l’avenir du jeu vidéo ?

Avez-vous une recommandation culturelle du moment (jeu vidéo, film, musique...) ?

Est-ce qu’il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter ?

Un conseil ? Un message pour nos lecteurs ?

Dans mon métier, beaucoup de gens vont lire la documentation que je vais créer autour des niveaux de jeu, donc j’ai avant tout besoin de quelque chose qui rende ça lisible ! Je vais beaucoup travailler sur un logiciel de type whiteboard (comme Miro ou Figma ) qui va me permettre de mettre en page beaucoup d’informations différentes, du texte, des schémas, des images… puis de mettre ça à la disposition de celles et ceux qui en auront besoin tout au long de la production du jeu. Ça veut dire aussi parfois rédiger de longs documents détaillant comment se déroule un niveau de jeu pour que nos équipes de QA (Quality Assurance) puissent avoir toutes les informations nécessaires à leurs tests.Et quand il s’agit d’intégrer toutes ces idées au jeu, on peut se reposer sur pas mal d’outils internes qui nous permettent de réaliser une première structure assez primitive du niveau (le blocking) et d’y scripter la plupart des choses qui vont s’y passer. C’est sur ce terrain commun qu’on va commencer à itérer avec l’équipe Level Art.Le level artist travaille principalement dans le moteur du jeu. Lors des phases de prototypage et conception 3D, on travaille avec Blender actuellement. Sinon, on utilise les outils de communication interne type Microsoft Teams, Slack, Miro, etc. Une bonne partie de notre travail est aussi la recherche de documentation. Internet et les livres sont donc nos amis. On peut également être amené à aller prendre des photos in situ pour ressentir un lieu et s’inspirer de détails particuliers lorsqu’un environnement de jeu se rapproche d’un lieu existant.En level design, on va commencer à itérer dès la préproduction. On va mettre en place des niveaux qui vont permettre de tester les différentes mécaniques du jeu et valider l’expérience visée à la fin. Dès que le découpage du jeu est assez avancé, chaque level designer va se voir assigner ses niveaux de jeu et pouvoir se lancer dessus !En plus de notre partenariat continu avec le pôle Level Art, on échange aussi beaucoup avec l’équipe narrative avec qui on va parler des personnages présents dans nos niveaux et de tout le contenu narratif qui pourrait s’y trouver. Ça couvre pas mal de choses, des cinématiques qui vont parsemer les missions aux simples dialogues entre personnages qu’on peut entendre au loin, voire même à tout ce qui touche à la fameuse narration environnementale et c’est là qu’on boucle le cercle en incluant les level artists ! Si ces deux pôles sont nos coéquipiers principaux, on a aussi beaucoup d’échanges avec les game designers sur la mise en place des mécaniques du jeu, dans quel contexte les intégrer et comment les utiliser au mieux. Et pour que tout cela fonctionne, on peut compter sur les différents métiers tech (tech level designer, tech artist, gameplay programmer…) qui mettent à la disposition de tout le monde beaucoup d’outils.Du début à la fin d’un projet, les tâches du level artist varient et s’enchaînent. En début de projet, il y a des recherches à effectuer sur les lieux, les atmosphères, les éléments iconiques éventuels. De ces recherches découlent les premiers éléments 3D qui nous apportent ou éliminent des idées. Lorsque les lieux où se dérouleront le jeu sont établis, on croise nos recherches avec celles des level designers et la collaboration s’engage.Une fois que le gros des décors et des bâtiments est réalisé, la phase sur l’habillage avec les plus petits éléments démarre. On appelle cette phase le Set Dressing, où les objets apportent la vie dans les décors et thématisent les lieux et les ambiances. Les échanges avec le level designer sont alors essentiels car les objectifs de jeu doivent rester perceptibles et le Set Dressing ne doit pas venir troubler la clarté du propos du jeu. En test, on peut se rendre compte que des choses ne fonctionnent pas, des objectifs sont mal perçus, un chemin pas assez visible, il faut alors corriger.En parallèle, la collaboration avec les lighting artists est aussi importante car la mise en valeur d’une zone ou l'atténuation d’une autre peut complètement changer la perception d’un lieu. La collaboration est aussi étroite avec les environment artists car toutes les pièces modulaires finales sont faites par eux et chaque élément de décor doit être bien défini par rapport à son utilisation. Cela demande beaucoup de communication. Ils ont la responsabilité de l’aspect final des choses et de la cohérence graphique. Ils se chargent de tout ce qui est modélisation aux petits oignons, textures, shaders. Nous devons donc tous être en accord et ne rien négliger.Mais évidemment, dans un sens plus large, on travaille également avec la Direction Artistique qui définit les lignes graphiques à suivre, les concept artist qui précisent ces lignes sur des points particuliers et sur lesquelles on peut s’appuyer, les animateurs avec qui les métriques de décors vont être définies pour que les animations soient calées sur nos besoins de verticalité ou de saut par exemple, les technical artists qui vont nous aider avec des outils qui facilitent la vie, les programmeurs qui développent tout ce dont on a besoin pour travailler et les testeurs qui nous font des retours sur la perception du jeu. Mais il y aurait encore bien d’autres corps de métier à citer car un studio de jeu est vraiment une entité organique, une vraie fourmilière où chacun a son importance.Mes semaines changent pas mal en fonction de ce sur quoi je travaille. Quand je suis en train de faire le blocking d’un niveau par exemple (la première phase de construction d’un niveau avec des formes basiques, un peu comme des Lego), je vais y passer une grande partie de mes journées, entrecoupées de réunions avec mon pôle (les autres level designers) et d’autres équipes de production, ainsi que des réunions de studio qui nous tiennent à jour sur l’état de la production.Il se passe toujours quelque chose chaque jour, que ça soit une équipe qui dévoile une nouvelle fonctionnalité, un nouveau concept art publié ou un.e collègue level designer qui bute sur le même bug que moi. Ça représente beaucoup de communication au quotidien avec plein de gens dans le studio. C’est ça qui est intéressant aussi.Il y a beaucoup de travail d’équipe dans mon pôle où les gens n’hésitent pas à poster leurs travaux en cours pour récupérer des avis ou soumettre une nouvelle idée de fonctionnalité cool à ajouter à nos niveaux !Les semaines s’enchaînent rapidement. Elles se ressemblent sans se ressembler car les tâches changent et, si un décor peut mettre plusieurs mois à évoluer avec plusieurs phases, chaque moment a son importance. Donc, à côté du temps de production, pour ne pas perdre de vue les objectifs principaux, les semaines sont ponctuées de réunions, que ce soit sur le décor en cours, en équipe pour que les niveaux restent sur la même ligne de perception sur l’ensemble du jeu ou alors sur une vision plus générale sur l’avancée du projet.Que tout le monde ait les mêmes informations et qu’elles soient à jour (rires) ! Ça ne paraît pas comme ça, mais une production de jeu, ça dure quelque temps et les choses changent. Une partie de mon métier, c’est aussi de m’assurer que tous les gens qui travaillent sur le même niveau que moi aient les bonnes informations et qu’on aille tous dans la même direction. Ça inclut toutes les fois où on va itérer pour trouver vraiment la meilleure expérience possible pour chaque moment du jeu.Pour le level artists, le but va être de créer un environnement le plus intéressant possible, que ce soit visuellement ou architecturalement pour que le joueur ne s'ennuie pas mais aussi et surtout pour qu’il soit guidé de la manière la plus fluide possible sans qu’il le ressente pour autant. Le joueur doit pouvoir observer et analyser un lieu, en repérer un ou plusieurs notables à ses yeux et se dire qu’il pourra passer par tel ou tel chemin, se cacher à tel ou tel endroit sans que cela n'apparaisse de manière trop évidente. Il doit avoir le plaisir de la découverte.Il peut être surpris par un endroit et se demander où il est, mais ne doit jamais se sentir perdu, atteindre un point dans le niveau sans que cela ne s’avère inutile, avoir le sentiment de pouvoir passer par un chemin alors que ce n’est pas possible.Chez Arkane, même si on s’autorise des niveaux de jeu originaux, on s’attache à ce qu’ils restent crédibles pour que le joueur puisse se projeter et qu’il prenne du plaisir.À moins d’être un dévelopeur isolé dans votre grenier, le jeu vidéo c’est avant tout un travail d’équipe, donc habituez-vous à bosser avec d’autres gens ! On conseille beaucoup les game jams qui permettent de créer de petits jeux sur des temps courts (généralement un week-end) mais profitez-en surtout pour faire connaissance avec d’autres devs !S’intéresser aux autres développeurs, à leurs outils et leurs façons de travailler aide beaucoup à construire sa propre expertise. J’ai appris énormément en passant du temps sur Twitter (avant que ça ne devienne X) en suivant le travail d’autres level designers, leurs recommandations de moteurs de jeu, d’éditeurs de niveaux ou juste leur partage de connaissances.Malgré une industrie du jeu vidéo qui est souvent discrète sur ses processus de création, il y a beaucoup de ressources théoriques en ligne autour du level design ! Que ce soit des conférences ou des podcasts (comme “ Level Design Lobby ”), des articles ou des messages réguliers comme ceux de Tommy Norberg , on trouve facilement de la connaissance en ligne. La curiosité pour tous les sujets et tous les domaines est un excellent moteur.Pour la personne qui voudrait devenir level artist, il faut une base de maîtrise de l’outil 3D, avoir des connaissances ou au moins savoir analyser une architecture et se l'approprier afin de pouvoir la retranscrire et l’adapter à un niveau de jeu tout en restant crédible et cohérent. Il faut aussi avoir l’esprit curieux et ouvert, ne pas avoir peur de recommencer plusieurs fois la même chose et être doté d'un bon sens de la communication car on est amené à échanger avec beaucoup de corps de métiers différents.Le level artist doit répondre à beaucoup de contraintes, mais cela donne un cadre à la création dans lequel il peut laisser libre cours à son imagination. C’est passionnant.Non ça ne m’est encore jamais arrivé (rires) !J’ai dû jouer à deux ou trois jeux, mais j’avoue que c’est rare. Au cours de la production d’un titre, on est amené à le tester en entier ou à certains niveaux au fur et à mesure de l’évolution du projet. Donc, quand les jeux sortent, tout est encore frais dans mon esprit. Je reporte alors le fait d’y jouer et ensuite, je passe à autre chose.Littéralement créer l’espace dans lequel les gens vont pouvoir jouer ! Plein de gens vont intervenir au fil de la production d’un jeu et amener leur patte à cette expérience pour la rendre plus complexe et intéressante. On va laisser ça entre les mains des joueuses et joueurs à la fin et ça deviendra leur jeu, leur expérience. C’est un peu impressionnant des fois, surtout quelques mois avant la sortie d’un jeu, mais c’est beaucoup de plaisir après de voir des gens jouer à ton travail.C’est de la création de bout en bout. C’est une chance énorme de pouvoir créer des environnements qui doivent surprendre les joueurs qui vont y évoluer directement. On a coutume de dire que le décor est un des personnages du jeu et, pour arriver au résultat final, la diversité des étapes tout au long de la production fait qu’on ne s’ennuie jamais.Mes goûts sont très éclectiques. Je joue sur des jeux compétitifs en ligne depuis des années (je n’ose même pas regarder mon compteur d’heures en classé sur Overwatch ) et j’ai toujours une sauvegarde de Stardew Valley à lancer sur mon PC ou ma Switch. Souvent, j’ai deux axes principaux dans mes choix de jeu : l’impact émotionnel que ça va me provoquer en jouant ou le temps que je vais pouvoir y investir.Passer des mois sur les cartes d’ Age of Empires 2 , pas de problème ! Relancer Stardew Valley à chaque mise à jour, j’en suis ! Et à côté de ça, avoir des sessions plus courtes sur des jeux narratifs ou d’action/aventure. J’ai adoré jouer aux Bioshock . Je me suis perdue dans Subnautica et je cherche encore à recoller les morceaux après avoir fini What Remains of Edith Finch . Parfois, j’arrive à trouver de vraies petites gemmes dans des expériences encore plus courtes ! Si vous n’avez pas encore joué à A Short Hike c’est peut être le moment de vous faire un chocolat chaud et d’y consacrer un après-midi.J’ai beaucoup aimé les Last of Us, une réalisation impeccable pour une histoire qui vous retourne la tête et les tripes. J’ai passé beaucoup de temps sur Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom . J’ai aimé explorer l’univers de Tunic . J’ai joué à Dishonored avant de rejoindre le studio et j’y ai découvert un univers qui m’a tout de suite parlé et une nouvelle façon de jouer, d’explorer les niveaux. Je suis tombé rapidement sous le charme. Et j’ai un jeu refuge dans lequel je retourne tout le temps lorsque je veux me détendre ou ne pas me prendre la tête, c’est SnowRunner , sur lequel j’ai passé un temps à peine avouable.L’industrie traverse une crise difficile ces dernières années. À terme, j’espère que ça nous amènera un nouveau souffle créatif et une industrie plus stable et équitable. Beaucoup de personnes se lancent dans l’indé pour la première fois. Ça peut faire peur, cette future masse de jeux, mais je pense que ça va amener pleins de nouveaux regards et de nouvelles idées qui influenceront toutes les strates de l’industrie.Je n’ai pas vraiment d’avis sur la question. Je suis au jour le jour à ce niveau. Je pense que le jeu vidéo va évoluer en s’adaptant aux évolutions techniques. Il faut qu’il puisse avoir les moyens de faire de belles propositions et continuer à surprendre les joueurs. Et par ailleurs, j’espère qu’il y aura encore beaucoup de jeux d’Arkane Lyon !Je suis en train de finir la saison 2 de La Diplomate , une série thriller politique portée brillamment par Keri Russell qui était déjà incroyable dans la série The Americans . La saison 1 m’avait déjà convaincue par son casting de personnages et son écriture fine qui réussit l’exploit de rendre la politique et les relations diplomatiques du duo Grande-Bretagne / USA intrigantes et intéressantes. La saison 2 est aussi puissante et n’hésite pas à nous faire verser une petite larme au détour d’une réunion d’état-major de la dernière chance.Bien qu’elle commence à dater, j’aime conseiller la mini-série Chernobyl à ceux qui ne l’ont pas vu. C’est un sujet qui avait accompagné mon adolescence et peut-être touché (quoique, avec les frontières…). Des images fortes enrobées d’une musique envoûtante, pour des propos qui amènent à réfléchir. La mini-série Ripley vaut également le détour…N’hésitez pas à écrire des commentaires et des avis dans les stores (Steam, Epic Games…) quand vous aimez un jeu ! On ne le dit pas assez mais c’est comme ça que vous aidez les indés à se faire connaître. Tweeter, blogguer, faire des GIF, laisser un avis sur Steam, tout ça aide énormément les petits jeux et les gens derrière qui ont passé des années dessus.J’aurais envie de dire qu’il faut continuer à se faire plaisir avec les jeux, quels qu’ils soient, tant qu’on les aime. Peu importe que ce soit un jeu mobile ou un AAA, qu’il soit beau ou non, qu’il soit récent ou non, l’important est de s’amuser. Il y aura toujours un jeu pour répondre aux envies de chacun.