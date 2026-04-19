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Factor Motorsport printemps 2026 : PXN CB1, AC EVO et Bus Bound
par Xavor2Charme, email
Vroom vroom les pandas, c’est Xavor2Charme qui fait du super clipping au milieu de la ligne droite de Kemmel ! Au programme de cette chronique à la régularité somme toute aléatoire, le test d’une boîte à boutons, l’actualité assez calme des jeux vidéo de voitures réalistes ainsi qu’un petit crochet par les simulateurs de poids lourds.
Petit test de la boite à bouton à PXN, le CB1L’un des petits soucis quand on commence à faire de la simulation de voiture, c’est que l’on se retrouve assez vite à cours de boutons. Il n’est donc pas rare de voir des gens s'équiper de ce que j’appelle une boîte à boutons©, un petit accessoire permettant d’avoir accès à quelques encodeurs et interrupteurs pour se faciliter la vie en pleine course. À savoir que certains utilisent leur Stream Deck et que d’autres se servent… d’une manette ?
C’est dans cette optique que PXN a sorti le CB1, une boîte à boutons simple à utiliser et à installer vendue à la fois pour la course mais aussi pour la simulation d’agriculture intensive ou de camtar. Pour 100 euros, vous avez donc accès à 30 boutons, quelques interrupteurs et deux encodeurs rotatifs, un gros bouton d’allumage du moteur ainsi qu’à un gros joystick pas analogique. Certains interrupteurs reviennent à leur position initiale, certains boutons restent en position, donnant pas mal de possibilités de réglage. Les boutons sont auto-éclairés et la couleur peut être directement choisie grâce à un raccourci.
Détail un peu chic, l’interrupteur d’allumage de la batterie avec son petit clapet possède une LED rouge au bout du levier et le gros bouton de démarrage du moteur s’éclaire uniquement si l’allumage est activé. La finition de l’ensemble est robuste, et si de loin le produit présente bien, des économies ont été faites sur la qualité des boutons et le rétro-éclairage reste somme toute basique. Reste que le produit fait son taf niveau immersion et c’est surtout là-dessus que l’on va justifier sa présence dans son installation.
Niveau installation, le bazar arrive avec son serre-joint parfait pour l’utilisation sur un bureau mais ne propose rien pour l’installation sur un profilé d’aluminium. Il vous faudra bricoler ou imprimer en 3D pour le fixer correctement.
En jeu, les boutons sont accessibles facilement, la généreuse taille du joystick permet de l’utiliser sans devoir le regarder, il n’y a bien que les encodeurs rotatifs, au crantage un peu trop léger, qui nécessitent de devoir se concentrer dessus. Le boîtier est reconnu directement, sans besoin d’une couche logicielle en plus et je n’ai pas eu de problème pour paramétrer les touches à l’exception d’Assetto Corsa Rally qui devient zinzin quand le CB1 est branché. Apparemment, les développeurs sont au courant et cela devrait finir par être corrigé mais j’imagine qu’ils ont d’autres priorités.
Que dire de plus ? Si vous cherchez à avoir plus d’entrées tout en augmentant l’immersion de votre installation repousse-femmes, le PXN CB1 reste la solution la moins chère et la moins compliquée. En effet, il n’y a pas vraiment de produit concurrent chez les autres marques ou alors il faut commencer à aller fouiner sur Ebay ou Etsy. Sinon, trouvez-vous un Arduino Micro Pro, quelques boutons et une boîte pleine de trous et fabriquez votre propre CB1. Il se pourrait que je vous explique comment faire prochainement.
PXN GT ONERestons sur le matos et PXN avec la sortie toute fraîche du volant PXN GT ONE, un volant typé GT et formules. Pensé pour concurrencer directement les Moza KS et autre Simagic GT Neo dont il reprend pas mal d’idées de design, il propose surtout un tarif légèrement inférieur (230 euros contre 250 euros chez Moza) tout en restant compatible avec les bases concurrentes. Le volant arrive avec un câble USB permettant de le brancher directement sans besoin de hub comme chez Moza et est compatible SimHub. Il est même possible de virer le Quick Release de base et en fixer un compatible avec votre base.
N’ayant pas eu la chance de mettre mes patounes dessus, je ne me risquerai pas à donner mon avis mais de ce que j’ai pu voir et lire, les compromis sont presque inexistants et j’aime beaucoup le fait que le volant soit aussi ouvert.
Assetto Corsa Evo 0.6L’accès anticipé d’Assetto Corsa Evo continue de s'étoffer avec la sortie de la mise à jour 0.6. Au programme : des classiques comme la Lamborghini Countach ou la Ferrari GTO ainsi que les 3 GT3 de chez Ferrari, Porsche et Ford auxquelles nous ajoutons la GT4 de chez Audi. Une chouette collection de belles bagnoles donc. Niveau circuit, Sebring vient s’ajouter à la belle liste de tracés que comporte le jeu même si nous sommes surtout sur des classiques de chez classiques comme Monza, Suzuka et compagnie. Le jeu propose en outre une refonte de la physique des suspensions et de la réverbération du son ainsi qu’une amélioration des performances. La possibilité d’héberger son propre serveur dédié est aussi de la partie et Kunos a amélioré le menu de configuration des touches.
J’ai roulé un petit peu dessus, c’est sympa (même si l’IA est catastrophique) mais j’ai toujours du mal à comprendre l'intérêt d’y jouer tant que le monde ouvert autour du Nurb’ n’est pas sorti. En plus, les développeurs ont balancé le mode solo par la fenêtre en février dernier, achevant le petit espoir lors de son annonce qu’il devienne une sorte d’équivalent simulation d’un Gran Turismo 7. Kunos Simulazioni raconte maintenant que le solo serait plutôt un tutoriel pour le multi, comme toutes les autres simulations modernes.
Project Motor RacingTant que l’on parle de jeux dont on ne voit pas trop l'intérêt, Project Motor Racing de Straight4 Studios revient d’entre les morts avec sa refonte 2.0. Apparemment, elle ajoute un petit coup de peinture à un jeu qui aurait dû sortir en accès anticipé et dont le positionnement “simulation légère” aurait pu fonctionner si le mode solo avait été conséquent. À l’heure où j’écris cette missive, le pic de joueurs se situe autour des 150 contre 3 000 pour AC EVO. N'espérez donc pas vous éclater en multi.
Forza Horizon 6Juste pour rappeler que la sortie de Forza Horizon 6 arrive à grand pas, le 19 mai prochain. Les previews sont tombées et sont assez enthousiastes, notant la refonte de la progression, la conduite et la réalisation exemplaire. À voir si tout cela tient sur la longueur mais Playground Games a l’air d’avoir écouté les retours après un Forza Horizon 5 sans âme.
La course prologue a été aussi révélée et s’il y a bien un truc que je n’ai pas envie de me divulgâcher, c’est bien ça. Je pense que mes souvenirs du 3 et 4 sont intimement liés à ces introductions spectaculaires. En espérant au passage que le jeu arrête de nous parler comme si nous étions des débiles.
Les autres mise à jours du moment
Le Mans UltimateJ’ai toujours du mal à me mettre à Le Mans Ultimate pour deux raisons : les autos d’endurance m’ennuient un peu en général et aussi parce que j’attend le moment où le Studio 397 nous sortira le DLC Rillettes sans lesquelles une expérience du Mans ne pourrait être ultime. Blague à part, le jeu est passé dernièrement en version 1.3 lançant la dernière partie du DLC ELMS qui apporte la Duqueine D09, une LMP3 et le circuit de Barcelona-Catalunya. Notons aussi l’arrivée de nouvelles configurations pour les circuits de Silverstone et le Paul Ricard. Le studio a surtout offert la Genesis GMR-001, nouvelle hypercar faisant ses débuts en WEC ce week-end aux six heures d'Imola !
La mise à jour apporte aussi son lot de correctifs que vous invite à parcourir directement ici.
Automobilista 2La simu brésilienne Automobilista 2 a ajouté gratuitement deux nouvelles F1 lors de sa dernière mise à jour : la F-Edge et la F-Hybrid Gen1. La première se décline en trois modèles : V12, V10 et V8, correspondant aux F1 des saisons du milieu des années 90. La deuxième s’inspire quant à elle des F1 du début de l'ère hybride vers 2014-2016. De quoi revivre l’affrontement Hamilton-Rosberg de l’intérieur. Pour le reste de la mise à jour, c’est ici.
Raceroom Racing ExperienceRaceroom, c’est cette personne que vous aimez bien, que vous croisez en soirée mais que vous n’osez jamais appeler pour boire un coup ne vous pensant pas assez proches. Pourtant, la simulation pas chère passe son temps à nous rappeler ses qualités en présentant du contenu inédit et de qualité. Par exemple, pour faciliter les premières courses en ligne avec l’A110 maintenant gratuite, les circuits de Laguna Seca, Twin Ring Motegi et Mantorp Park le sont aussi devenus. Je me plaignais de la sélection timide de AC EVO, Raceroom est aussi un endroit où il est possible de courir sur des circuits peu courants avec des voitures de séries un peu oubliées. C’est un peu le kif de pouvoir faire le tour du circuit de Pau au volant de la Renault Laguna Super Touring.
Le jeu continue à s’embellir et s’améliorer et est de base free-to-play. Le pack Online Essential ne coûtant que 30 euros permet de voir venir.