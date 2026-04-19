Vroom vroom les pandas, c’est Xavor2Charme qui fait du super clipping au milieu de la ligne droite de Kemmel ! Au programme de cette chronique à la régularité somme toute aléatoire, le test d’une boîte à boutons, l’actualité assez calme des jeux vidéo de voitures réalistes ainsi qu’un petit crochet par les simulateurs de poids lourds.

Petit test de la boite à bouton à PXN, le CB1

PXN GT ONE

Assetto Corsa Evo 0.6

Project Motor Racing

Forza Horizon 6

Les autres mise à jours du moment

Le Mans Ultimate

Automobilista 2

Raceroom Racing Experience

Factor Transport

Bus Bound

Euro Truck Simulator 2