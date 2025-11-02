ARTICLE
Factor Motorsport Automne 25 (Nm)
par Xavor2Charme, email
Vroom vroom les pandas, c’est Xavor de Charme qui déboule de l’autoroute en Clio 2 1.6 16V. Nous avosn eu une pluie d’annonces ces derniers temps avec la Gamescom fin août et la Sim Racing Expo mi-octobre que se soit au niveau des jeux, avec des dates de sortie révélées et des nouveautés, qu’au niveau du matos. C’est parti pour une petite sélection de mon cru.
Les jeux vidéo de voitures se Multipla comme des petits pains
iRacing StudiosiRacing est devenu officiellement éditeur en créant l’entité iRacing Studios. Cette nouvelle entité chapote donc plusieurs projets développés par d’autres devs que celui s’occupant de ma simulation préférée. J’ai déjà parlé sur Factor d’iRacing Arcade d’Original Fire Games, de NASCAR 25 (qui est depuis sorti sur consoles en recevant un accueil mitigé), parlons maintenant du projet de jeu d’Indycar prévu pour la deuxième moitié de 2026.
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette série, nous sommes sur l’équivalent de la Formule 1 mais aux Etats-Unis. Elles roulent sur circuits routiers classiques, sur circuits urbains mais aussi sur les ovales bien connus des amateurs de NASCAR pour des courses bien plus vénères que celles pratiquées avec les monoplaces européennes. Elles participent aussi aux "500 miles d’Indianapolis", l’une des 3 courses de la triple couronne avec les "24h du Mans" et le "Grand Prix de Monaco". iRacing possède déjà les droits du championnat, le NTT Indycar Series, qu’il exploite pour sa simulation. C’est à mon avis une des meilleures série du service, la Dallara IR-18 est incroyable et a reçu des améliorations récemment, il est juste dommage que la participation en Europe soit assez basse. Il est alors obligatoire de se réveiller au milieu de la nuit pour jouer avec les ricains et je ne suis pas motivé à ce point. A savoir qu’iRacing a aussi lancé l’Indy NXT, l’Indycar pour les débutants, ajoutant une énième monoplace de type Formule 3 au service.
Concernant ce jeu dédié, il sortira sur consoles et PC, le Steam Deck étant aussi nommément cité. Il apportera un mode solo, multi avec évidemment toutes les licences officielles, le tout propulsé par le moteur maison Orontes engine, déjà utilisé sur encore un autre projet de l’éditeur, ExoCross. Je rappelle qu’il s’agit du premier jeu d'Indycar depuis 20 ans, que Motorsport Games devait en déveloper un mais que la licence lui a été retirée et qu’iRacing est basé sur les cendres de Papyrus Games, responsable du légendaire IndyCar Racing II. IndyCar Racing II, qui à l’instar de Grand Prix 2 dont j'ai déjà parlé, vient de recevoir un mod permettant de le lancer sur nos PC modernes ainsi qu’un autre mod ajoutant le retour de force.
Assetto Corsa RallyLe petit événement de la Sim Racing Expo, c’est l’annonce d’un Assetto Corsa Rally développé non pas par Kunos Simulazioni mais par les inconnus de Supernova Games Studios. L’autre surprise, c’est qu’il va vite débouler, avec une sortie en accès anticipé le 13 novembre 2025.
D’un côté c’est une bonne nouvelle car cela veut dire que le rallye n’est pas complètement mort malgré l’arrêt de la série WRC par Codemasters (licence qui depuis est retournée chez Nacon) et qu’en plus les premiers retours parlent d’un gameplay sans compromis. Mais d’un autre côté, l’accès anticipé d’Assetto Corsa Evo se passe moyennement bien (même si la version 0.4 et le monde ouvert ont été présentés), me faisant douter des capacités de Kunos et 505 Games à gérer les deux de front. Les premiers retours issus de tests sur le salon parlent d’un jeu trèèèès exigeant plus proche de Richard Burns Rally que de WRC et la proposition plait beaucoup.
Pour les infos pratiques : le jeu tournera sur l’Unreal Engine 5, ce qui n’est pas une super nouvelle, proposera 10 voitures officielles de diverses époques ainsi que deux étapes des Rallyes d’Alsace et du pays de Galles scannées en 3D. Les modes de jeux classiques en solo ou en ligne seront présents.
Super Woden: Rally EdgeDans le même genre, c’est-à-dire une déclinaison rallye d’une franchise existante, voici Super Woden: Rally Edge. La série des Super Wooden sont de sympathiques jeux de courses à vue isométrique “délicieusement retro” comme on dit dans le métier et reprenant la structure des Gran Turismo. Le jeu développée par ViJuDa vient donc braconner sur les terres dominés par Art of Rally mais avec plus de modes de jeu : mode multi local à 4 et la reprise d’un mode GT sauce rallye avec achat/revente de titines boueuses. J’ai apparemment loupé la démo en juin dernier et le jeu est prévu pour le 1er trimestre 2026.
Forza Horizon 6Pas beaucoup d'informations sur ce Forza Horizon 6 à part qu’il se passera au Japon et qu’il est déjà annoncé sur Xbox et PC en 2026 puis sur PS5 plus tard. Personnellement, le Japon j’en ai ras la visière et j’aurais aimé que Playground Games trouve un décor plus original à l’instar de l’Ecosse du 4 ou la Côte d’Azur du 2. Les geekos et les fans de drift seront j’imagine comblés.
Project Motor RacingLa suite spirituelle de Project CARS 2 développée avec le moteur de Farming Simulator sort bientôt, le 23 novembre. Le titre s’est laissé approché à la Sim Racing Expo, les différents influenceurs s'accordent sur le fait que ce n’est pas une pure simulation et ont des craintes quant à la qualité de l’intelligence artificielle. Nous serons de toute façon vite fixés.
Papayou Rules : c'est à celui qui aura le plus gros matos
Moza Racing R21 Ultra & R25 Ultra True TorqueMoza Racing a profité de la Gamescom pour présenter ses nouveaux modèles de direct drive haut de gamme, les R21 Ultra et R25 Ultra True Torque, proposant respectivement 21 et 25 Nm. Le R21 Ultra est une nouvelle version d’une de leur première base dont le design originel commençait un peu à jurer par rapport aux R5, R9 et R12.
Pour les deux bases, Moza a utilisé des moteurs à fils plats permettant d’éviter le phénomène de cogging, le fait de sentir un crantage à chaque fois que l’on passe une bobine en tournant le volant. Si ça se ressent très fort quand le moteur est éteint, je n’ai jamais vraiment senti de cogging une fois en jeu. J’ai l’impression que l’on est plutôt face à un nouvel argument marketing sur lequel les constructeurs se bastonnent.
Les deux bases ajoutent aussi des bandes de LED sur les côtés, pouvant être utilisées pour la télémétrie. Moza parle aussi d’un nouvel algorithme pour le retour de force ainsi que d’un encodeur 21-bit permettant d’avoir une sacrée précision dans les informations qui nous sont envoyées dans le volant.
La principale différence entre ces 2 bases est que le R25 propose l’Utra True Torque permettant selon Moza un précision inégalée. Le R21 se trouve à 799 € et le R25 à 999 €, ce qui est cher, mais finalement pas tant que ça au regard de la concurrence comme par exemple et au hasard : Simucube.
Simucube 3 Pro & SportLa marque finlandaise a aussi annoncé deux nouveaux direct drive, sobrement nommés Simucube 3 Pro, proposant lui aussi 25 Nm de couple, et le Sport à 15 Nm. Nous retrouvons les mêmes éléments de langage que chez Moza (précision, réactivité, patin, couffin), sans les termes marketing. Le prix est quand même beaucoup plus élevé, comptez près de 1600 € pour le Pro et 1400 € pour le Sport mais c’est sûrement le prix à payer pour du matos fabriqué en Europe.
Simagic UltraAllez, 25 Nm, qui dit mieux ? Ah Simagic là-bas au fond ? 26 Nm ! Très bien ! Zero-cogging vous dites ? Super ! “Ultra-Low Inertia” pour des réponses ultra-rapide !? Incroyable !
Bon bin voilà, Simagic sort aussi sa base de bourrin et apparemment c’est eux qui ont la plus grande parce qu’il y 1 Nm de plus que les autres. Pas de prix, ni de date de sortie.
Sim-Lab DDX39 & DDX26Ah-ah-ah, 26 Nm, amateurs… Sim-Lab arrive et pose sur la table le DDX39 balançant 39 Nm de couple. Alors là nous somme plus sur une machine industrielle que sur un accessoire pour jouer aux jeux vidéo. Je vous passe les détails, ça devrait sortir début 2026 pour environ 2000 € auquel il faudra ajouter une grosse facture d'électricité. Juste pour embêter les copains, Sim-Lab va aussi sortir le DDX26, proposant 26 Nm. Pas encore de prix ni de date de sortie.
Logitech RS50Pendant que les spécialistes du fond de la niche se battent à coup de Nm de bourrins, Logitech a gentiment déposé un nouveau modèle, le RS50 proposant 8 Nm en direct drive avec le volant rond et le “Wheel Hub” permettant d’acheter et de changer de forme de volant (notamment un volant F1 McLaren). La base est compatible PS5, ce qui est devenu une petite rareté. Cette offre vient se placer entre le vieillissant G923 et le Pro Racing Wheel de 11 Nm, les premiers retours sont enthousiastes et cela vient un peu réveiller la gamme de Logitech qui s’endormait. Il vous faudra débourser 650 € pour la base + le volant auquel il faudra ajouter un pédalier (150 € minimum si vous voulez rester chez Logitech).
FanatecDepuis que la marque a été rachetée par Corsair l’année dernière, Fanatec semblait être tombée dans le coma, ne sortant pas grand chose, là où les concurrents enchaînent les nouveautés. Les allemands ont fini par ouvrir un oeil lors de la Sim Racing Expo pour présenter le Podium DD, base haut de gamme de, ça alors, 25 Nm. Plus intéressant, Fanatec nous a montré de bien belles pédales, les Podium Pedals, avec un gros capteur de pression de 200 kg maximum afin de s’aligner sur les concurrents (dont le CRP 2 de Moza Racing dont je parlerai plus en profondeur bientôt). Il faut dire que leur pédaliers commençaient à dater et à jurer par rapport à pratiquement tout le monde. La construction et les finitions ont l’air assez sexy et la pédale de frein semble pouvoir se régler sans avoir à tout démonter comme chez les concurrents. Point de prix et un vague "Q1 2026" comme date de sortie.
Heusinkveld OneHeusinkveld sort son premier volant, le One, arborant une binette pas possible. Contre la modique somme de 600 €, le constructeur de pédales haut de gamme nous offre un volant un peu moche mais dont l’ergonomie est pensée avant tout pour le sim racing avec des boutons ultra-accessibles en plus d’être sans fil et super léger.
Factor Aréoport Mini
Moza Racing AB6 Flight Simulator et MTQ Throttle QuadrantMoza Racing a aussi annoncé du matériel pour les simulations aériennes avec une nouvelle base plus légère à retour de force de 6 Nm. Le pack à 450 € comprend la base ainsi qu’un manche assez sexy renforcé à la fibre de carbone et ayant pas mal de boutons et de gâchettes avec lesquels s’amuser. Quand on compare les prix avec les modèles sérieux sans retour de force de chez Virpil et Winwing, cela ne fait pas si cher. Pour compléter le HOTAS, vous pouvez aussi vous offrir le MTQ Throttle Quadrant pour 220 € et customiser avec des manettes d’aviation civile si c’est plus votre truc.
Virpil AeromaxSi le retour de force ne vous intéresse pas et que vous souhaitez tout de même débuter la simu de vol avec de beaux sticks entre les mains, Virpil lance début 2026 la gamme complète Cadet Aeromax proposant de beaux sticks interchangeables pour pas (trop) cher. Le but est clairement de contrer les gammes Ursa Minor de chez Winwing ou les Gladiator de chez VKB avec, pour le même prix, une meilleure finition mais avec moins de boutons et une petite manette des gazs en option.
Canal Discord Sim racingPour terminer, nous avons lancé un canal sur le Discord de Factor pour discuter simulations motorisées. N’hésitez pas à nous rejoindre, des sessions multijoueurs sont prévues dans le futur sur Assetto Corsa premier du nom.
Est-ce qu'une bulle du matériel pour la simulation automobile ne serait pas en train de gentillement gonfler ? Je ne vois pas bien à qui s'adressent tout ces constructeurs avec autant de couple et des prix si élèvés. De plus, il enchainent les nouveaux modèles sans trop laisser le marché respirer et si je devais investir je me poserais la question de si ça vaut le coup de le faire maintenant, en craignant qu'une nouveauté sorte dans 2 mois. Néanmoins, niveau jeux nous sommes gâtés et je n'ai même pas parlé de toutes les mises à jours et DLC dispo pour iRacing, Le Mans Ultimate, Automobilista 2 et Raceroom pour ne pas être trop étouffe-chrétien.