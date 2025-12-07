Fact'or 2025 de Xav'or2Charme

J’avais quitté 2024 plein d’espoir et de délicieux souvenirs vidéoludiques. En me relisant, je me rends compte que l'année 2025 ne fut pas aussi faste que la précedente mais j'ai réussi à me trouver des jeux à adorer ainsi que de nouvelles passions à embrasser.

Le Fact’Or du jeu de l’année et puis c’est tout : Absolum

Le Fact’Or militant : Horses

Le Fact’Or fil rouge : Dynasty Warriors Origins

Le Fact’Or de l’éditeur décevant : Annapurna Interactive

Le Fact’Or du jeu de 2024 passé inaperçu : Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Le Fact’Or Motorsp’Or : Le NASCAR