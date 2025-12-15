Fact'Or 2025 - Billou

Fact'Or de l'intraveineuse : ARC Raiders





Hypnotique, passionnant, jamais frustrant même lorsqu'on rate un run, le nouveau jeu d' Embark Studios est plein de petits rafinements qui adoucissent le genre de l'extraction shooter pour les nouveaux venus ou ceux qui comme moi ne s'y sont pas frottés depuis The Division 2 , sans pour autant le rendre casual. À commencer par des robots IA à l'intelligence et aux mouvements effrayants de réalisme. C'est aussi un jeu où l'on peut se faire des potes d'un jour, où l'on se jauge entre joueurs comme deux chats au détour d'une rue, avant de retourner looter chacun de son côté... ou s'entretuer. Entre l'arbre de compétences vraiment utile, un monde mystérieux qui se dévoile par bribes, les mécaniques de craft qui font tout pour éviter la frustration et la méta-progression qui semble avoir assez de profondeur, ARC Raiders a tous les atouts d'un jeu dont on parlera encore pendant longtemps. En tout cas, il m'a conquis !

Fact'Or du retour à la réalité : Spatial Ops et Laser Dance

Techniquement, mon meilleur jeu VR de l'année est Batman: Arkham Shadow puisque j'y ai joué en janvier, mais il n'est pas sorti cette année. Par contre, Spatial Ops m'a vraiment emballé par son concept arcade utilisant à merveille la réalité mixte pour ouvrir des portails vers des univers parallèles tout autour de soi. Il y a un vrai côté Virtua Cop en VR. Son scénario se déroule à un rythme effréné enchaînant les mises en scène spectaculaires et on sue pas mal dans son casque. Autre jeu dans le genre simple et efficace, Laser Dance qui fait lui aussi la part belle à la réalité mixte et dispose des lasers dans votre salon. À nous de les éviter et de rejoindre l'autre côté de la pièce, parfois en se contorsionnant au sol. Un must-have !

Fact'Or du tout ça pour ça : Mario Kart World

J'en ai déjà beaucoup parlé dans notre test. Sans être une catastrophe, Mario Kart World ne restera pour moi pas dans les mémoires. La faute à des choix de design imposés par Nintendo qui tordent le cou à 30 ans de Mario Kart , sous prétexte qu'il faut faire rentrer au chausse-pied le vrai-faux monde ouvert du jeu. On peut aussi critiquer son mode survie aux incroyables lenteurs entre les circuits, ou sa technique datée. Alors oui, je le relance toutes les semaines, mais c'est uniquement pour sélectionner le mode en ligne avant de le quitter, ce qui me permet de récupérer des points platine à dépenser sur le My Nintendo Store. On attendait mieux comme jeu de lancement de la Switch 2.

Fact'Or de l'Alzheimer précoce : Herdling

Sur le papier, il avait tout pour être un sérieux prétendant au titre de GOTY pour moi : un univers onirique dans lequel on joue un berger muet qui doit faire traverser une chaîne de montagnes à un troupeau de semi-bisons qu'on va câliner et encourager au fur et à mesure du périple, le tout développé par les génies derrière les deux jeux FAR . Bouclé en vitesse juste avant de partir pour la Gamescom, Herdling ne m'a laissé aucun souvenir. Certes, sa direction artistique est mignonne, sa musique est belle, on sent ce vers quoi les développeurs voulaient aller, mais il n'a pas l'intensité émotionnelle des précédentes productions du studio. Dommage.

Fact'Or encore sous blister : Fantasy Life I : La Voleuse de temps et Metroid Prime 4: Beyond

Ils sont peu nombreux, mais j'ai gardé quelques perles sur souiche pour mes congés de fin d'année. Toujours pas commencé par manque de temps lors du gros tunnel de tests autour de la Switch 2 et par une fin d'année très chargée, Fantasy Life I : La Voleuse de temps . Le simulateur de vie de Level-5 aura pris son temps avant de sortir, mais c'est la marque de fabrique du développeur japonais (on attend toujours Decapolice). En tout cas, ça a l'air super cool et addictif. Par ailleurs, la version Switch 2 propose un meilleur framerate et des graphismes réhaussés. Le concept a l'air sans prise de tête et on peut se le faire à plusieurs (j'ai déjà un pote que je dois rejoindre). Dernier gros titre dans cette liste, Metroid Prime 4: Beyond que je n'ai toujours pas déballé et qui fera sûrement ma fin d'année. J'y vais un peu à reculons à cause du désert qui sert de hub vide entre les mondes, mais c'est un Metroid et qui plus est développé par Retro Studios , alors je vais lui laisser sa chance.

Fact'Or du meilleur jeu de lancement de la Switch 2 pas sorti au lancement : Donkey Kong Bananza

Qui aurait parié un kopek sur un nouveau Donkey Kong 3D ? Sûrement pas moi. Et pourtant, à la différence de Frostis, j'ai été happé par les mécaniques de creusage du jeu. Ok, on fait ça pendant 25 heures mais il y a de subtils changements dans la structure de la roche qui se ressentent lorsqu'on arrache un rocher, que ce soit visuellement, par le son produit ou dans les vibrations HD des Joy-Cons. Et ce sont ces petites différences ainsi que les BRRRRRRRR d'un Donkey en furie qui ont provoqué en moi un immense sentiment de satisfaction. J'ai passé littéralement des heures à défoncer certains niveaux comme des mottes de beurre (oui le désert, je pense à toi). Bravo aux développeurs pour tout le travail technique derrière.

