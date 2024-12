Fact'Or 2024 - Laurent

On est le 5 décembre, c'est à mon tour de vous parler de tous les jeux auxquels j'ai joué cette année 2024. Au menu de cette année : des trucs bien mais pas trop, des surprises, des coups de coeur et des jeux intemporels. Allez, je vous détaille tout ça.

Fact'Or du jeu d'un autre temps

Fact'Or du jeu trop dur pour moi

Fact'or du "c'est bien mais pas trop"

Fact'Or de la larmichette

Fact'Or du jeu que j'ai commencé et qu'il faudrait que je relance

Fact'Or du jeu encore en développement

Fact'Or du retournement de cerveau

Fact'Or du petit jeu français bien foutu

Fact'Or du jeu de survie qui monte, qui monte

Fact'Or du multi inutile

fact'Or du jeu 2D addictif

Fact'Or du jeu Bethesda sans les bugs des jeux Bethesda

Fact'Or du "Star Wars, c'est toujours le meilleur univers de SF"

Fact'Or du jeu mal équilibré mais qui est bon quand même

Fact'or du mélange de genres improbable qui marche

fact'or du pavé dans la marre

Fact'Or 2024 et Fact'Or du meilleur jeu de tous les temps

Je ne vais pas revenir dessus, car j'ai eu toute la longueur d'un test pour en parler mais grosso-modo, c'est le même jeu d'énigmes qu'en 1997, juste en plus beau. Il est donc toujours aussi coriace qu'à l'époque. Returnal (2023)Le rogue-like d'horreur bullet-shooter sorti en 2023 sur PC. J'ai attendu pour le prendre qu'il soit à prix réduit car je redoutais de ne pas l'apprécier à sa juste valeur. En un sens je ne suis pas déçu, d'autant que j'ai déja vu un let's play complet du jeu. Sa difficulté et l'aléatoire complet des trucs trouvés en chemin en font vraiment un die-and-retry trop raide pour moi. Slime Rancher (2017)Oui oui, je parle bien du premier alors que le deux est sorti depuis. On vit sur une île où vivent des slimes qu'on peut capturer, élever et croiser pour faire d'autres slimes. C'est mignon, coloré et frais, ça se mange sans faim, mais ça m'a laissé sur la mienne. A réserver aux collectionneurs de pokémons. Station to Station (2023)Un bon petit jeu tout en voxels où on relie des villes et industries avec des chemins de fer pour faire des chaines logistiques en redonnant de la couleur aux paysages. Ca me rappelle Railgrade en moins pointu puisqu'ici, il n'y a aucun calcul, il suffit juste de relier les gares dans les contraintes imposées. C'est mignon mais vivement que cesse cette manie de mettre des cartes à jouer "physiques" dans les jeux vidéo.Découvert par hasard, le jeu combine îles volantes au damier hexagonal et placement stratégique de bâtiments qui vont remplir et embellir la carte. Un petit côté rogue-lite puisqu'on débloque de nouveau bâtiments et découvre que certains placements de ceux-ci créent d'autres structures. Ca peut occuper les longues soirées d'hivers même si là aussi il y a des cartes à jouer. WW2 Rebuilder (2023)Acheté après avoir vu un joueur y jouer sur youtube, le titre vous propose comme tous les autres "simulateurs" de faire un type de tâche bien précis, et ici c'est de reconstruire des zones détruites par la seconde guerre mondiale, avec évidemment toujours un petit rappel de l'Histoire. C'est très bien fait et ça se parcourt en une douzaine d'heures en cherchant parfois un peu les 2% de trucs qui manquent pour finir à 100% les tâches demandées à chaque niveau.Un nouveau genre de jeu de gestion de villes qui fait évoluer une ville à travers les époques de l'histoire. On pose donc des bâtiments qui serviront un temps et qui, soit perdureront à l'ère suivante, soit péricliteront à cause des changements civilisationnels. Il y a de chouettes mécaniques de jeu, des quartiers de citoyens qui se forment, des relations avec d'autres royaumes et je dois le relancer pour découvrir le reste.Le jeu de gestion de ville pour les hommes. J'admire le contenu gigantesque, la minutie des systèmes simulés ici dans leurs moindres détails et la possibilité de placer la difficulté au niveau que l'on veut. Je dois le reprendre mais ce sera en facile cette fois, pour d'abord comprendre les bases avec le moins de contraintes possible.Je n'avais pas accroché à Falconeer même si j'aimais le style, et puis j'ai vu des vidéos du développeur, Tomas Sala. Celui-ci a décidé de garder l'univers pour y créer un genre de jeu de gestion de ville (encore), mais sous une forme artistique plus que logistique. On sent que le monsieur fait un jeu comme une oeuvre d'art et que pour lui la forme importe autant que l'usage. Bref, ça se joue tranquillement et ça semble avoir plus de profondeur qu'on ne le pense.Encore en accès anticipé, ce jeu de gestion a pour lui de très bonnes mécaniques de simulation de colonie minière lunaire. J'en ai parlé longuement dans ma preview et si je l'ai arrêté, c'est pour attendre que les devs avancent un peu plus sur l'arbre technologique, les mécaniques des colons ainsi que sur la balance du scénario (et peut-être son prolongement). Un très bon titre qui ne devrait que se bonifier.Encore un jeu dont j'ai fait la preview pour vous en dire tout le bien que j'en pensais. Un autre jeu de logistique, cette fois-ci avec des formes qu'on manipule, découpe et teinte pour obtenir d'autres formes. le concept est simple, élégant et la prise en main est exemplaire. Il reste que le jeu est lui aussi en accès anticipé et que pas mal de choses devraient changer d'ici là 1.0, mais la base est bonne.J'allais l'oublier car on n'a eu droit qu'à une démo en 2024, mais The Alters mérite d'être cité, que ce soit pour ses environnements extra-terrestres, son habitat roulant et surtout pour son pitch proposant de faire vivre ensemble plusieurs clones de son personnage tel qu'il serait devenu si il avait fait d'autres choix dans son passé. Je veux voir ça !Le saviez-vous ? Adrien Nougaret, plus connu sous le nom de Zerator (ou Zera pour les intimes) ne fait pas que commenter, créer des niveaux et organiser des compétitions de Trackmania et d'autres jeux . Non, non, son dernier projet, fait en collaboration avec son frère se nomme Artisan TD et est, comme son nom l'indique, un Tower Defense coloré qui se défend (vous l'avez ?) et n'a pas grand chose à envier aux autres titres du genre. A tester.Découvert par hasard le mois dernier, ce jeu est un rogue-lite tactique minimaliste avec un style à la Dofus/Bastion. On y vient pour ses graphismes, on y reste pour son système de couverture et d'action super simple et plaisant. Là aussi à tester car pour le moment on n'a qu'une démo à se mettre sous la dent.Un jeu de survie au style victorien dans des paysages magiques envahis de fées et de lutins, ainsi que d'humains et de démons. Très joli, le jeu génère des îles procédurales de plus en plus grandes et les peuple de points d'intérêt faits-main. Les combats sont assez répétitifs et le fait d'avoir des dizaines de variantes de tous les objets devront vraiment être corrigés mais autrement, c'est très plaisant.L'autre jeu de survie mais ici au style minecraft moyennageux. Là encore, la génération procédurale est utilisée mais voxel oblige, tout est fait à partir de blocs destructibles, terrain comme habitations. La progression est proche d'un jeu de rôle et la spécificité et que le shroud, une brume toxique, envahit une partie de la carte. Il faudra donc monter des expéditions pour la traverser le plus vite possible voire de tuer les boss qui gardent les racines qui la créent pour libérer les zones. C'est très bien fait, j'ai juste trouvé les combats très binaires, vous permettant de tuer 10 monstres sans soucis avant de mourir en 2 coups sur le onzième.Un très bon jeu de mini-jeux de réflexion et d'énigmes à la The Witness, présentés sur une île flottante où se côtoient des styles architecturaux divers. Le jeu est franchement bien si vous aimez faire travailler vos neurones et j'en ai fait une preview et un test . On ne sait juste pas pourquoi ils ont voulu y mettre du multi avant de fermer leurs serveurs. A jouer en solo, donc, comme le jeu est logiquement conçu pour être joué. Microcivilization (2023)Si on m'avait dit que j'allais rester scotché devant un jeu en 2D affichant un seul écran et demandant de cliquer sur des boutons pour faire évoluer les habitants d'une ville, je n'y aurais pas cru. Pourtant, j'ai été séduit par le style minimaliste et par les mécaniques qui ne demandent pas de cliquer comme un bourrin car plus de nourriture va entrainer plus de population, mais plus de population nécessite plus plus d'habitations et de nourritures. Et si vous manquez de l'un ou l'autre, ça entrainera plus de risques de crises. Bref, un jeu où il faut réfléchir avant de cliquer.Le saviez-vous ? (numéro 2) Des fous désespérés de voir Bethesda reproduire toujours les mêmes erreurs dans leurs jeux ont décidé de faire leur propre Skyrim-like. Il y a une démo gratuite et c'est vraiment prometteur. En plus de n'avoir qu'un dixième des bugs de l'original, le jeu minimise l'encombrement, propose des personnages et des dialogues corrects et permet même de changer à la volée les combinaisons d'armes employées dans chaque main. Révolutionnaire ! Star Wars Jedi : Fallen Order (2019)J'ai récupéré celui-là et Survivors à vil prix au cours des soldes Steam et j'ai littéralement dévoré cet opus. On peut facilement dire que c'est un Dark Souls avec un thème Star Wars mais la réalisation est très propre et propose de nombreuses situations originales (la grimpette en haut de la forêt et ce qu'il s'y passe sont assez originaux).Autant mentionné que décrié, pour avoir déjà joué une dizaine d'heure sur le titre, je trouve l'approche de jouer une jeune contrebandière plutôt rafraichissante. Bien sûr l'infiltration est aux fraises, mais de gros patchs de rééquilibrage sont en train de sortir, donc ça ne pourra qu'aller mieux. J'ai hâte de le reprendre et d'avancer plus loin.J'avais commencé le premier à sa sortie sur PC et j'avais eu beaucoup de mal à accrocher, pourtant, là avec le deux, la sauce à pris et j'ai enchainé les heures. Un bon jeu de rôle-aventure avec des mécaniques spécifiques et des quêtes intéressantes. Reste un équilibrage des combats très bancal devenant beaucoup trop faciles passé la moitié du jeu. Le problème était déjà là dans le premier, donc visiblement ce n'est pas un soucis pour les développeurs qui ont au contraire enfoncé le clou en rajoutant récemment un mode facile.Faire un rogue-lite avec une voiture dans une zone à la X-Files, c'était osé, et pourtant ça marche, comme je vous le disais dans mon test . L'ambiance visuelle et sonore est incroyable et on se prend au jeu de réparer et de tuner encore et encore cette vieille titine pour essayer de nous emmener toujours plus loin dans une zone de plus en plus apocalyptique.Pour moi, c'est juste la rès grosse bonne surprise de 2024 : Un jeu mêlant un terrain de jeu très bien modélisé, des graphismes magnifiques avec des détails dans tous les sens et un système basé sur l'équilibre de la nature et permettant de changer complètement un paysage tout en s'en servant aussi de système de progression. N'en jetez plus, la coupe est pleine. C'est mon gros coup de coeur de cette année et vu la réactivité des devs, il devrait encore s'améliorer pendant tout son accès anticipé jusqu'en 2026.A peu de chose près, ça aurait pu être Towers of Aghasba. La différence c'est que quand j'aurai fini Towers of Aghasba, je ne pense pas que je le relancerai. Par contre, quand j'aurai fini Satisfactory, il est à peu près certain que je continuerai à améliorer mon usine ou que je redémarrerai une autre partie, peut-être en me fixant d'autres objectifs.Ce jeu est juste un plaisir à jouer. D'une part parce qu'il allie une composante gestion d'usine qui est un genre que j'affectionne, mais aussi parce qu'il n'impose aucune contrainte de temps ou de limitation de ressources, et qu'il propose tout plein d'autres choses à côté pour éviter de lasser le joueur.Vous ne voulez plus vous casser la tête sur les ratios des produits entrant et sortant de votre usine ? Prenez votre arme et allez explorer le vaste monde composé d'une vingtaine de biomes tous très différents, aussi beaux et relaxants que leur faune est aggressive et vicieuse. En plus, vous récupérerez tout de même des plans et des bonus qui vous serviront pour votre usine.Vous souhaitez un truc plus paisible ? Prenez votre temps et ajoutez murs, poutres et toits à votre usine, apportant un meilleur cadre à vos parties suivantes.Le jeu a été en constante évolution pendant son accès anticipé et a atteint une maturité et une qualité d'utilisation qui font que quasiment tous les systèmes fonctionnent au doigt et à l'oeil. En plus de cela, il flatte continuellement la rétine au point d'être quasiment un générateur de fonds d'écran. Bref, si vous aimez les jeux de gestion d'usine, je n'aurai qu'un mot : foncez ! Vous lirez mon test après coup mais ce n'est pas grave, il arrive en tous cas, je n'ai plus que le dernier palier à finir.Pour terminer, si vous avez réussi à lire ce billet jusqu'au bout (et que vous avez été sage), certains des liens de cette pages vous donneront en fait 3 clés de jeux Steam pour égayer votre fin d'année. C'est cadeau, on est comme ça chez Factor :