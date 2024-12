Fact'Or 2024 - Feed

La fin de l'année arrive et on se rend compte à nouveau qu'elle est passée à toute vitesse. Qu'en est-il côté jeux ? Pas de console cette année, tout s'est passé sur PC. J'ai joué tout autant, mais à - un peu - moins de choses. Et en retournant sur des jeux plus ancien aussi.

AAAAAAA

Des grosses sorties de l'année, du triple, du quadruple, du quintuple A, voila celles qui m'ont marquées.



Dragon's Dogma 2

Rien à voir avec Kevin Smith ou Alanis Morissette, cette suite du jeu de 2012 est toute autant sans compromis : les améliorations sur les systèmes sont sporadiques et le jeu ne cherche aucunement à nous faciliter la vie. Mais comme le premier, si on accepte ces prémices, on peut se retrouver devant une expérience envoutante. Au delà de l'ambiance et de l'histoire, ce sont surtout les combats dynamiques qui m'ont fait revenir encore et encore sur le jeu.



A noter que moddé jusqu'à l'os, on se retrouve devant une expérience de jeu calibré aux petits oignons, avec des combats qui pourraient faire pâlir de jalousie Devil May Cry ou Ninja Gaiden.

Elden Ring - Shadow of the Erdtree

La sortie de l'extension fut l'occasion pour moi de refaire le jeu de base, armé du mod Seamless Coop pour une expérience coopérative digne d'un jeu pc moderne (et pas l'espèce de truc infâme proposé de base) ainsi qu'un autre gros mod modifiant l'équilibrage, rajoutant des mécaniques et changeant certaines zones. J'ai refait le jeu de base sous un oeil nouveau, en bonne compagnie, essoré jusqu'à la dernière goutte, avant d'entamer l'extension.



Et on ne peut pas dire que From Software se soitmoqué de nous. On a affaire à un contenu gargantuesque (après un jeu de base qui l'était déjà) avec une esthétique légèrement différente, de nouveaux joujoux pour étoffer son arsenal, et un nouveau bestiaire pour l'utiliser. Du bonheur à partager, pendant des heures. Là encore, moddé jusqu'à l'os, il y a de quoi faire avec du contenu supplémentaire et du rééquilibrage à la carte.

Helldivers 2

Passer de magicka à un magicka SF en vue de dessus puis à un jeu de tir à la troisième personne avec une qualité de production impressionante, c'est le grand écart pour Arrowhead. Le jeu a fait un carton instantané, à fait fondre ses serveurs, puis a entammé une période de nerfs en pagaille avant de se réveiller pour la rentrée et repartir sur le bon chemin.



Ca ne vole pas très haut, mais c'est mécaniquement très satisfaisant, avec une physicalité des mouvements qui rappelle MGS V. Un jeu très sympathique pour décompresser à plusieurs, avec énormément de potentiel, qu'il n'a pas encore été atteint. On attend de voir ce que l'avenir lui réserve, mais en attendant, on y retourne toujours de temps en temps avec plaisir.

Space Marine 2

Le jeu block buster pop-corn de cette année. Court mais efficace. Le contenu actuel ne se prête en revanche pas à un jeu en continu, mais tous les jeux n'ont pas besoin d'être joués à l'infini. On a ici une très bonne campagne, et quelques missions supplémentaires qui occupent pendant une ou deux semaines, et on peut passer à autre chose.

Earth Defense Force 6

Un de mes - nombreux - plaisirs coupables, avec des doublures fantastiques de nanarditude, et une jouabilité simple et efficace. Ca ne vole pas haut, mais on rigole bien.

Oldies but goodies

Les jeux qui ne sont pas de cette année, mais auxquels j'ai quand même joué:

Destiny 2

Après 10 ans, on a enfin eu droit à la conclusion de la saga Light & Dark, et c'est une bonne conclusion.

Malheureusement, l'état du studio ne pousse pas à la confiance, et j'ai du mal à voir ce qui pourrait donner envie de continuer à y jouer l'année prochaine.

Warframe

Yep, toujours en forme, et le petit cousin (SoulFrame) est déjà jouable pour certains (dont moi). C'est différent et pas juste un enrobage fantaisie.

Remnant 2

Après la sortie l'année dernière, le jeu s'est vu étoffé de trois DLC ajoutant de nouvelles histoires et zones à chacune des trois zones présentes dans le jeu de base, ainsi que trois nouveaux archétypes - les classes - et moults armes, armures et accessoires. Du bon contenu pour un bon jeu, c'est tout ce qu'on attendait.

Payday 3

Après une sortie catastrophique, le jeu est maintenant dans un bon état, et la qualité et la quantité commencent à être là. Très plaisant à plusieurs.

Crime Boss: Rockay City

Après une sortie oubliée, le jeu est maintenant dans un bon état (si ce n'est qu'il a le pire titre possible), et la qualité et la quantité commencent à être là. Très plaisant à plusieurs.

Darktide

Après une sortie difficile, le jeu est toujours aussi plaisant à jouer, mais après un ravalement du système de compétence l'année dernière, on a eu droit à un ravalement du système de loot/craft cet automne.

Moins d'aléatoire, pour un système qui respecte enfin le temps du joueur. On aimerait avoir un peu plus de contenu, parce qu'une map tous les 6 mois, c'est un peu chiche. Très plaisant à plusieurs.

Moins de budget, plus d'amour

Des indés, y a eu du bon cette année, voici ma liste de courses:

Witchfire

Très bonne jouabilité et pas mal de contenu, mais pas facile.

Ravenswatch

Très chouette esthétique, sympa à plusieurs, mais pas facile.

I am your beast

Un jeu qui vous fait vivre ces vidéos de kills incroyables de dishonored que vous avez vu sur youtube.

Windblown

Le nouveau jeu des devs de Dead Cells, jouable à plusieurs. Du tout bon.

The Rogue Prince of Persia

Le nouveau jeu des devs de Dead Cells (mais pas les mêmes), excellentes musiques. Du tout bon.

Echo Point Nova

Ca tire, on peut faire de l'hover board, y a un grappin, et on se balade sur des îles qui flottent. Ca va vite.

Anger Foot

Hotline Miami à la première personne, avec les pieds.

Roboquest

Un roguelite à la première personne, très rapide, avec une excellente jouabilité, très chouette en coop.

Suit for hire

John Wick.

Mullet Mad Jack

Ca va vite, ça a une excellente esthétique, et c'est très chouette à jouer. Et ça va vite.

Tactical Breach Wizard





Un petit tactical gentil qui fait penser à Into the breach sur certains aspects, avec une histoire et une narration très chouettes.

Risk of Rains Returns

Bullet Hell, Heaven and Purgatory

Le petit coin des survivors-likes. J'en ai testé plein et voici ceux qui m'ont le plus plu cette année, en vrac : Vampire Survivor, Halls of Torment, pesticide not required, nordic ashes, champion shift, deep rock galactic: survivors, twilight survivors, death must die, the spell brigade, yet another zombie survivors, keeper's toll, karate survivor, scarlet tower.



Il y a probablement d'autres choses encore, et j'ai pas passé assez de temps sur certains jeux pour les recommander, donc ils attendront l'année prochaine, comme Selaco, Last Epoch, Lost Castle 2, Trepang², Boltgun, Abiotic Factor, Cybercorp, Forever Winter, Blasphemous 2, No Rest for the Wicked, Project Warlock II, Suicide Squad (nan j'déconne). Bref, j'entends un gang de pandas tambouriner à la porte alors on va s'arrêter là, faut en laisser pour les autres sinon vous allez faire une indigestion.

Le remake du jeu cool qui a eu une suite encore plus cool. C'est comme dans mon souvenir, sauf que mon souvenir est pété parce qu'en regardant des screens de l'époque, c'était fort moche. Là c'est tout mignon et tout aussi chouette, avec quelques améliorations facultatives, parce qu'on joue pas en 2024 comme en 2014. Supporte les mods comme son frangin, et c'est tant mieux.