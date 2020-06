EA Live : A fond dans les jeux mais pas trop

Vous pensiez que le PC Gaming Show avait touché le fond en matière de conférence ? C'était sans compter sur la capacité d'EA de plomber l'ambiance pendant près d'un heure animée par Greg "Pas vraiment Marrant" Miller.

On commence avec des annonces concernant Apex Legends . Le Battle Royale à succès de Respawn sortira à l'Automne sur Steam et sur Switch et tout le monde pourra jouer contre tout le monde (PC, Switch, PS4, XO). Puis on a appris que Les Sims 4 est sorti sur Steam et on nous a rappelé que c'est aussi le cas de Command & Conquer Remasterd Collection.Passons après aux EA Originals en commençant par le Josef Fares Show. Le créateur de Brothers : A Tale of Two Sons et de A Way Out bosse sur un nouveau jeu appelé It Takes Two toujours avec son studio Hazelight. C'est un jeu d'action-plateforme jouable en coop qui va "nous démonter la tête" et nous proposer des montagnes russes émotionnelles. Par contre n'espérez pas voir du gameplay ou en apprendre plus.Zoink, les développeurs de Fe , bossent sur leur nouveau jeu, Lost in Random. Il s'agit d'un jeu d'action-plateforme fortement inspiré par Tim Burton dans lequel Even et son animal de compagnie, un dé, tentent de briser une malédiction. Là encore il ne faut pas espérer beaucoup de gameplay mais le rendu est superbe.Le jeu suivant n'a rien de nouveau vu qu'il est sorti l'an dernier : Rocket Arena . Le jeu a changé d'éditeur en passant de Nexon à EA. Il ressortira le 14 Juillet à 30 euros alors qu'il était free-to-play auparavant. Pas grand chose n'a changé en un an : c'est toujours du 3 contre 3 dans des arènes avec tout plein de roquettes.Il a fallu attendre 35 minutes pour le moment qu'on attendait tous : une bande-annonce de gameplay de Star Wars: Squadrons . Et EA ne s'est pas moqué de nous avec près 6 minutes de jeu. On a pu y découvrir les différents modes de jeu, les différents types de vaisseaux pilotables et les possibilités de customisation. Pour le pilote, elles sont purement cosmétiques mais pour le vaisseau elles permettent de changer l'armement, les boucliers, les moteurs... Comme le jeu est jouable intégralement en réalité virtuelle, il n'y a pas d'interface proprement dite. Toutes les informations sont affichées directement dans les superbes cockpits des différents vaisseaux.Le multi sera cross-plateforme PC et consoles, joueurs VR et non-VR mélangés. Le mode de jeu multi principal, Dogfight, propose du 5 contre 5 classique. Mais Fleet Battles proposera d'attaquer ou de défendre des vaisseaux capitaux. On pourra jouer contre des humains ou contre de bots. En théorie le jeu se passe après l'Episode VI mais on ne serait pas surpris si EA ajoutait par la suite des batailles célèbres. Graphiquement, c'est la grosse extase et on a des frissons rien qu'à l'idée d'y jouer en VR.