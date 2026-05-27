Dragon Quest 40th Anniversary : le gros résumé

Il y a 5 ans, j’avais fait une petite actu concernant les 35 piges de Dragon Quest. Sans surprise, 5 ans plus tard, on fête les 40 ans de la licence de Square Enix. Comme d’habitude avec ce genre de licence, on est souvent un peu déçu, avec des attentes trop hautes. Mais là…

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Dragon Quest XII: Beyond Dreams

Dragon Quest Monsters: The Withered World