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Dragon Quest 40th Anniversary : le gros résumé
Il y a 5 ans, j’avais fait une petite actu concernant les 35 piges de Dragon Quest. Sans surprise, 5 ans plus tard, on fête les 40 ans de la licence de Square Enix. Comme d’habitude avec ce genre de licence, on est souvent un peu déçu, avec des attentes trop hautes. Mais là…
Dragon Quest XII: The Flames of FateLors des 35 ans, Square Enix nous avait mis l’eau à la bouche avec une courte vidéo de Dragon Quest XII: The Flames of Fate, ne montrant au final qu’un logo enflammé. À l’époque, nous parlions d’un jeu plus sombre que d’habitude, prenant un énorme virage. Sauf que 5 ans plus tard, Yosuke Saito, Executive Producer, et Yuji Horii, jeune Game Designer de 72 ans, débarquent pour nous dire…
Dragon Quest XII: Beyond Dreams… qu’au final, le développement était une catastrophe, et qu’ils ont dû tout reprendre de zéro. Un reboot complet qui fait suite à une refonte de l’équipe de production. On ne sait pas trop ce qu’il s’est passé, mais il y a eu du changement en interne et ça a mis un peu le bordel dans la production. Il faudra donc patienter encore un peu pour voir ce futur épisode canonique débarquer. En même temps, cela fait déjà 5 ans d’attente, on peut encore attendre quelques années. Cependant, et pour rassurer tout le monde, le duo a tenu à montrer une petite bande annonce du jeu actuellement en développement. Jeu qui change totalement !
Déjà, le nom est modifié pour devenir Dragon Quest XII: Beyond Dreams. On ne sait pas si l’histoire a elle aussi été réécrite, mais le titre est radicalement différent. Bonne nouvelle aussi, on retrouve les couleurs chatoyantes de la série, et non un truc tout sombre. Visuellement, ça tabasse pas mal pour un jeu en cours de développement, et on retrouve bien la patte DraQue.
Le personnage principal, qui n’a pas encore de nom, voit d’étranges visions dans son sommeil. Reste à savoir si cela ne sont que des rêves, ou si cela colle avec la réalité. Et pour une fois, Yuji Horii n’en dit pas trop. On sait tout de même que des personnages ont été dessinés par Akira Toriyama (décédé le 1 mars 2024) et que certaines musiques proviennent de Koichi Sugiyama (décédé le 30 septembre 2021).
Evidemment, pas de date de sortie pour le moment, ni de support.