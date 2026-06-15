Cyanide & Unhappiness

Le Conseil a tranché : pour le studio Big Bad Wolf, c'est le chant du cygne dans les abysses cosmiques.

Les rumeurs en avaient parlé. Aujourd'hui, le STJV confirme le plan de licenciement du studio Cyanide : 50 personnes vont donc perdre leur emploi. Pour leur antenne bordelaise, Big Bad Wolf (46 personnes), c'est la fermeture complète.Après la centaines d'employés de Spiders, ça fait 50 de plus qui se retrouvent jetés dans un marché de l'emploi intenable.KT Racing, autre propriété de Nacon, devrait licencier environ 80 employés dans les prochaines semaines aussi, sauf si les salariés arrachent assez de chemises.Détail sympa : les directions de Cyanide et Nacon n'ont toujours pas communiqué cette information, ni à la presse, ni même aux employés de Big Bad Wolf. Seul le CSE est prévenu et il lui est laissé la tâche de relayer l'information. Circulez, y a rien à voir, vous trouverez bien France Travail tous seuls.Au passage, si vous aviez raté l'info, la droite a voté un texte pour réduire la durée des indemnités de chômage lors d'une rupture conventionnelle. Il vous reste donc jusqu'à septembre pour quitter votre emploi de merde avec une rupture conventionelle non raccourcie.Allez, au boulot bande de feignasses.