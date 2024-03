Capcom Highlights 2024 : le gros résumé

Capcom Highlights 2024 sur deux jours ! C’est parti pour le gros résumé. C’est devenu une habitude, la plupart des gros éditeurs ont maintenant leur Direct et n’hésitent plus à prendre le temps de parler des prochaines sorties à venir, histoire de ne pas se louper. Et c’est le cas de Capcom qui nous a proposé unsur deux jours ! C’est parti pour le gros résumé.

Cette émission s’est donc déroulée sur deux jours, les 7 et 11 mars 2024, et a pris le temps de donner pas mal de détails et d’annonces concernant 4 gros titres maison. Honnêtement, on est un peu passé à côté chez Factornews, mais il est maintenant temps de regarder cela de plus près. Le premier jour était centré sur Kunitsu-Gami: Path of the Godess et Dragon's Dogma 2, dont voici les détails.On commence avec, qui était le gros morceau du dernier Xbox Partner Preview . On a pu en voir un peu plus, mais nous avons ici encore quelques nouveaux détails et une nouvelle bande-annonce. Encore une fois, Capcom utilise sonqui, décidément, fait quelques merveilles et peut apparemment se tordre dans tous les sens pour sortir d’importe quel style de jeu.On a devant nous un jeu d'action / stratégie totalement solo, le tout dans un univers d'inspiration médiévale-fantastique japonaise. Tous les codes sont là, que ce soit dans la musique ou les couleurs, on retrouve nos petits et la sauce prend directement (en tout cas sur moi). On prendra le contrôle de Soh, un héros épéiste qui aura pour but dans la vie de sauver les villageois et de purifier leurs villages sur le mont Kafuku, mais aussi de protéger une fille femme.Comme déjà annoncé lors de la conf Xbox, le jeu se déroule en deux phases. Un cycle se déroulant de jour, plutôt orienté vers la préparation aux combats à venir et à la défense des villages. Par exemple, il est possible de délivrer des villageois infectés, qui pourront ensuite nous aider au combat et les placer à des endroits stratégiques de notre petit hameau. Pour cela, il est question de leur donner des rôles, par exemple :Mais lorsque la nuit arrive, les Grands Ikoku (des ennemis maléfiques) débarquent pour tout casser et surtout attaquer Yoshiro, la jeune miko aux pouvoirs divins ( si jamais vous ne savez pas ce qu’est une miko ) qu’il faudra défendre. C’est donc là qu’il faudra sortir les armes et heureusement, on sera aidé dans ses affrontements par nos villageois, parce que ça n’a pas l’air si simple que ça.Capcom nous sort là une nouvelle licence hyper intéressante et qui, à première vue, n’a pas l’air si simple que ça. Il sera disponible dès son lancement ensur lepour console et PC, mais aussi sur(Steam et Windows store).Pour parler de, pas de voix off, mais les présences de Hideaki Itsuno (Director) et de Yoshiaki Hirabayashi (Producer). Pour rappeler un peu le contexte, Dragon’s Dogma 2 est un action RPG en monde ouvert se déroulant dans un univers de fantasy Honnêtement, j’ai toujours un peu confondu cette série avec Monster Hunter tant les univers se ressemblent, mais ce n’est pas forcément un mal. Et techniquement parlant, ça a l’air de déboiter sévère, c’est vraiment très propre et ça tourne évidemment sous RE Engine.Mais dans cet univers, pas question de faire des balades et de profiter des paysages. Il est question de se fritter avec tout ce qui bouge, aidé par trois compagnons IA maximum, que l’on appelle des Pions. Il s’agit donc comme prévu d’un jeu solo, mais en groupe. Dans tous les cas, Capcom a semble-t-il voulu faire un monde vivant, avec des PNJ possédant des réactions propres. Certains pourront nous aider dans les combats, d’autres prendront peur, ce qui au final, influencera nos relations avec tous les autres personnages du jeu. Et ils sont plus de 1000 dans ce vaste monde.Il n’est pas donc pas question d’enchaîner les missions, mais aussi et surtout de lier des liens avec les différents personnages que l’on croisera, que ce soit dans le positif ou le négatif. Je trouve ça super cool, mais aussi super casse gueule, et les quelques previews du jeu ne sont pour l’instant pas si fantastiques que cela. Peut-être que cela vient aussi de la version d’essai, donc mieux vaut attendre un peu.Le duo a aussi tenu à présenter son outil de "Création de personnage & Stockage”, disponible dès maintenant, histoire de passer du temps sur la création de son perso et du Pion principal, lorsqu’on aura lancé la version complète du jeu. Pour rappel, Dragon’s Dogma 2 est attendu pour lePassons maintenant à la seconde journée, avec Street Fighter 6, Exoprimal, Monster Hunter Stories 1 & 2, et Monster Hunter Now.On ne parle pas assez deici ! Pourtant, les jeux de bagarres, c'est hyper cool. Vrai bon jeu et succès depuis sa sortie en juin 2023, SF6 continue tranquillement de proposer du contenu et cette fois-ci, il est question de boucler ce que contient le DLC de cette première année. En juillet, nous avons eu Rashid, puis suivi de A.K.I. en septembre et récemment Ed en février, avec toute une tripotée de costumes. Cette fois-ci, on retourne aux bases, avec unun peu vénère prévu plus tard, auUn petit mot aussi sur la Capcom Cup XI qui sera le tournoi final du Capcom Pro Tour, avec un petit prix à gagner : 1 million de dollars pour le vainqueur de la finale. Et cette année, c’était un random mec qui a gagné, et qui s’est juste entraîné un peu beaucoup.Apparemment,est toujours vivant et continue de balancer des dinosaures par des portes dimensionnelles placées dans le ciel. Capcom nous présente. Ce nouveau contenu gratuit (toujours bon à préciser), proposera six nouveaux Exosquelettes, mais aussi deux nouveaux modes de jeu.Le premier est le mode Rébellion de la boucle temporelle. Là, le but est de dégommer un Béhémoth à l’aide d’autres joueurs, formant une équipe de 10, dans un bordel énorme. Une fois le combat effectué, des récompenses tomberont, comme des Exosquelettes dorés pour se la péter un peu. Le second mode est « Partie personnalisée ». Pas de surprise, il s’agit de lancer une partie, que l’on aura personnalisée de A à Z.Pour rappel, Exoprimal est disponible un peu partout, à savoirCette année,. Oui, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Alors Capcom a prévu quelques petits événments, à commencer par un vote du public pour noter noir sur blanc le top 10 des monstres, parmis les 229 créatures que compte la série.Et juste pour les chiffres, la série Monster Hunter compte actuellement, dont 25 millions de Monster Hunter World . Le cap des 100 millions sera évidemment dépassé avant même la sortie de Monster Hunter Wilds , annoncé pour 2025 sur PS5, Xbox Series et PC.Un petit mot de Chihiro Kanno (réalisateur chez Niantic), pour parler de, le MH mobile qui a déjà 6 mois et qui ne tourne pas sur mon vieux smartphone. Comme n’importe quel jeu service de ce style, tout un tas de nouveautés et récompenses sont annoncées : médaille, monstres, argent in game, etc.On en a déjà parlé ici et là, mais il y a du neuf pouret. Le premier opus est attendu le. Le second épisode, déjà disponible sur Switch et PC, arrivera lui aussi le 14 juin sur PS4. Le tout sera évidemment accompagné d’un énorme lifting parce que la version Nintendo 3DS commence à piquer sérieusement, ainsi que pas mal de petits ajouts.